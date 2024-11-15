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李家儂／延與不延之間：國土計畫法審查的兩難抉擇

▲▼文化大學土地資源系教授李家儂。（圖／文化大學提供）

● 李家儂／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任

國土計畫法延期審查是全國民眾和學術界都極為關注的重大話題。這部法以全國經濟社會發展和地方計畫的整體相守為主要目標，但其計畫與基礎執行受到地方政府和地區利益相關的相當大幅影響。延期審查需要全面考量地方和全國的不同需求，作出對公共利益最大化的決策，並提高基礎法律執行的實效。

在執行延期問題上，國土計畫法的審查一直是重要話題。於2024年11月20日，立法院內政委員會拆析和討論了國土計畫法的延期提案。延期提案讓地方政府擁有更多時間，用來完善計畫準備，但這也帶來執行力下降和不確定性增加的風險。

▲今年九月，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷等人聯名建議政府國土法暫緩。（資料照／記者屠惠剛攝）

延期有其優勢也有缺點，需要精確分析。在優勢方面，延期能提供地方政府更多時間，特別是在基礎資源配置和調查不足的地區。這能確保計畫的全面性，避免因計畫不足而導致的執行失敗。例如，貧困地區可更加專注基礎建設和資源配置，使地區能夠更好地對應執行問題和緊急狀況。當地方基礎資料和決策基礎完善時，全國性計畫將能更加優化。

然而，延期也帶來許多挑戰和風險。首先，延期可能導致執行動力降低。對法案的延緩會讓地方政府和資金團體信念下降，原本的重點計畫可能因此缓懋，導致計畫落實遲緩。此外，延期還可能增加地區不平等的情況。偏遠地區因資源賺獲和決策能力不足，導致全國性計畫無法均衡落實，帶來經濟和社會的大低落帶。

為了治理延期所帶來的資源和執行問題，議廂需同時計劃政策改善，並增強地方執行力。建立明確的時間表和監督機制，避免計畫在延期過程中落入騷歇。政府還需推動定期試驗和基礎調查，通過實際資料來確保計畫的可行性，以維持國土計畫法對全國和地方的互利和永續發展。

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關鍵字: 雲論 李家儂 論壇 讀者投書 國土計畫

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