《影后》上映首週網路聲量逾2萬！　盤點必看4大亮點..

●文／網路溫度計

Netflix影集《影后》於11月7日正式在台上線，12集故事描寫女演員真實的人生歷練，包含多次入圍金鐘卻沒拿到獎、戲路被侷限等故事背景，甚至還細膩刻畫經紀人以及親情、愛情、友情等人生議題，也讓《影后》在網路上討論聲量不斷，位居《網路溫度計DailyView》台劇網路口碑榜冠軍。

在觀賞《影后》之前，不妨跟著《網路溫度計DailyView》小編，一起來看看這次必看的亮點有哪些，還有什麼讓網友淚崩的名場面吧！

▼《影后》上映首週網路聲量逾2萬。（圖／網路溫度計提供）

《影后》四大必看亮點曝光

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看《影后》近一週熱門關鍵字，可以看到楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾菀婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲、演員、主演、嚴藝文、卡司、飆戲、演技、光鮮、亮麗、演戲、拍戲、寫實、演藝圈、淚崩等字詞。

一、卡司陣容堅強

《影后》邀請楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾菀婷、林廷憶、黃迪揚及詹懷雲等11位演員領銜主演，楊謹華、楊貴媚先前才分別以《不良執念清除師》、《有生之年》奪得第59屆金鐘獎戲劇節目女配角獎、女主角獎，謝瓊煖也曾奪得金鐘獎戲劇節目女配角獎，謝盈萱、鍾欣凌、黃迪揚同時也有獲得金鐘獎經歷，加上《俗女養成記》導演、演員嚴藝文親自執導，黃金卡司同台飆戲，發揮精湛演技實力，也讓《影后》在上映前就備受外界矚目

二、劇情逼真寫實

《影后》從懷抱著明星夢、以周凡（楊謹華飾演）作為目標的新銳演員史艾瑪（林廷憶飾演）為起始點揭開序幕，描寫每個女演員不同的人生經歷，不論是入圍多次金鐘、金馬卻沒有得獎的周凡，從幕前退居幕後當製作人的薛亞之（謝盈萱飾演），一脫成名想扭轉戲路的黎芯妮（陳庭妮飾演），還是被八點檔鄉土劇定型的柯麗芬（謝瓊煖飾演），觀眾從她們的歷練，可以看到每位女演員光鮮亮麗拍戲的背後，親情、愛情、友情及自我價值等寫實人生，還有網友形容，「這部影集彷彿就是演藝圈職場現形記」。

▼《影后》卡司陣容。（圖／Netflix提供）

三、故事惹人淚崩

媒體人黃暐瀚在臉書粉絲團撰文，他表示自己在第三集看到謝瓊煖那場戲當場淚崩，「哭到我女兒在隔壁房間喊話問我『爸，你在幹嘛？』《影后》裡的女演員，都超會演，每一位，都是影后（男演員也很棒）。」

曾菀婷在《影后》中飾演不透露年紀的女演員潘茵茵，讓她本人非常有感觸，坦言許多類似情節發生在自己身上，內容過於真實無法抽離，記者會上還淚崩表示「拍完後一直有想要離開演藝圈的念頭」，曾菀婷透露，雖然演員是公眾人物，但他們也有很脆弱的時候，在網路上引發高度關注。

鍾欣凌在劇中則飾演媚真峰經紀公司負責人胖姐（陳翠珠），帶著新人史艾瑪到處試鏡找機會，口頭禪是「女明星可以醜，絕對不能胖，等妳是個咖，才有資格掉眼淚，對自己沒有信心的時候，就大聲唸得獎感言！」儘管嚴格控制演員身材，但面對史艾瑪遭試鏡公司欺負，仍挺身而出保護藝人，更是讓許多人大讚，「鍾欣凌真的很會演，演什麼像什麼」、「那聲草泥馬，我直接噴淚，這樣有正常嗎」、「有人挺的感覺真的很好」。

胖姐最後送史艾瑪前往殺青酒會場，沒想到卻發生意外反轉，除了史艾瑪「綠茶演技」讓觀眾氣得牙癢癢、廣受好評，演員丁寧也表示，「哭慘！鍾欣凌算妳厲害！」，許多網友看哭回應，「很現實也很真實的存在」、「天啊我居然看哭了QQ」、「鍾欣凌真的太會演了」、「這段我大哭，還有幫被畫臉的艾瑪去出一口氣那段」。

▼許多人大讚「鍾欣凌真的很會演，演什麼像什麼」。（圖／Netflix提供）

四、必聽經典歌曲

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看《影后》近一週探索概念，也可以看到告五人為《影后》製作的序曲〈從未見過的海〉登上熱門字詞，該首歌曲MV特別邀請影后謝盈萱演出，旋律與歌詞不僅讓網友產生共鳴，也登上YouTube音樂發燒影片排行榜第16名，「好喜歡這首歌的旋律」、「非常喜歡這首歌的詞，深深打入心底」、「第一次聽告五人的歌，因為剛好在看《影后》，突然覺得歌曲真的好好聽，尤其是配上好多女演員，真的好有感覺」、「謝盈萱的演出，讓這首歌更有魅力了，好喜歡告五人的作品」、「你們的歌曲總是能讓我找到心靈的共鳴，繼續加油，祝你們的音樂越來越有影響力」。

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