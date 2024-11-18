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透過石破茂建立與川普政權溝通管道？　習近平可能找錯人

我們想讓你知道…日本石破茂首相與中國的習近平國家主席16日進行會談。看國際形勢動向，其實是中國有求於日本，但習近平想借助石破的力量建立和川普對話的管道，很可能是找錯了人。

▲▼石破茂、習近平首度進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破見到習近平時面色鐵青、不苟言笑，握手時臉部幾乎沒有表情，這是有原因的。（圖／達志影像／美聯社）

● 矢板明夫／日本資深媒體人

日本的石破茂首相16日在秘魯出席APEC會議期間，與中國的習近平國家主席進行了大約35分鐘的會談。就雙方關心的一些議題交換了意見。日本媒體相當重視這一次首腦會談，做了詳細的報導。透過一些細節，我認為雙方事先都做了精心的準備。

習近平與石破茂會談　有備而來「送禮」又「指明方向」

首先，很多媒體都注意到，石破茂見到習近平時面色鐵青、不苟言笑，握手時臉部幾乎沒有表情，這是有原因的。兩個月前，一個日本孩子在深圳上學途中被陌生人襲擊身亡，中方至今沒有詳細的案情說明；今年夏天，中國軍機侵犯日本領空等問題也一直沒有處理。

如果這個時候，石破茂面對習近平以笑臉相迎的話，一定會被日本媒體批評為「親中」、「媚中」。在國內的支持基盤並不牢固的石破，非常畏懼媒體。所以我認為，石破在出發之前，一定對著鏡子練習過自己見習近平時的表情。

會談中，習近平送給了石破茂一個不大不小的禮物，就是承諾開放日本水產品進口中國。這件事本來是去年八月，中方在毫無科學根據的情況下對日本實施的單方面經濟制裁。今年九月雖然已經宣布解除，但一直沒有落實。這次習近平再次親口答應，算是中方對日方釋出的善意，讓石破不至於空手而歸。

然後習近平話鋒一轉，鼓勵石破茂要勇於改善日中關係。引用了孟子的「自反而縮 ，雖千萬人吾往矣」。這句話是石破最尊敬的政壇前輩田中角榮，生前經常引用的名言。

石破茂在最近出的自傳中，大談特談田中對自己的影響。習近平顯然是有備而來，企圖借田中角榮之口來為石破「指明方向」，顯然是習的幕僚們做足了功課。

▼習近平有備而來，企圖為石破「指明方向」，顯然習的幕僚們做足了功課。（圖／新華社）

▲▼ 2024兩會,習近平 。（圖／新華社）

看國際形勢　中國有求於日本

談到台灣問題時，習近平表示，希望日方同中方一道「樹立正確相互認知，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題」。石破茂表示，「在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場，絲毫沒有改變」。這兩句對話，石破明顯落了下風，被習近平拿走了主導權，陷入中國的語境。

不過話又說回來，看今天的國際形勢動向，其實是中國有求於日本。想透過日本建立和美國川普新政權的對話管道。只可惜，川普並不喜歡石破茂，已經婉拒了石破茂想去美國和川普見面的要求。

川普是安倍前首相的好朋友，自然不喜歡石破茂這個安倍的宿敵。更何況石破茂率領的自民黨，在國會還沒有掌握過半數的議席，政權搖搖欲墜。

習近平想借助石破茂的力量建立和川普對話的管道，很可能是找錯了人。

▼習近平想借助石破茂的力量建立和川普對話的管道，很可能是找錯了人。（圖／路透）

▲▼川習會。（圖／路透）

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矢板明夫

矢板明夫 矢板明夫

慶應義塾大學文學部、松下政經塾第18期畢業，中國社會科學院（哲學）博士結業，曾任《產經新聞》台北支局長。（文章僅闡述矢板明夫個人意見，不代表《產經新聞》立場）

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關鍵字: 矢板明夫 雲論 APEC 石破茂 習近平 川普 美國 日本 中國 會談

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