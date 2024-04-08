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韋安／傅崐萁的根本沒什麼「大問題」？！

我們想讓你知道…一一查價加起來看看，就知道，差不多都是「禮多人不怪」，不好意思空手見人，又不會有財務負擔一般性伴手禮。這間「禮品門」事件，根本不是大問題。

▲ 國民黨立院總召傅崐萁日前在臉書上發布地震把家裡禮盒震落一地的圖文，因遭民眾譏為「禮盒山」，不久便刪文。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

● 韋安／資深媒體人

網路上這兩天，瘋傳國民黨立院總召傅崐萁，地震把家裡禮盒震落一地的圖文。

有網媒還下標「網驚『禮盒山』：都是民脂民膏」。

恨不得把「花蓮王」，修理成奢靡無度、很local的「山寨土豪」。

不過，這種打法很可能會「大翻車」，出了大洋相。

黑傅者，所謂「禮盒山」和「民脂民膏」，補充說明「包括洋酒、茅台酒、貴婦級茗茶禮盒，及琳琅滿目的禮品袋」，看起來很仇富。仔細看了圖片，都不太好意思把「真相」抖出來。因為，滿地的東西加起來，毫無什麼價值，總計可能幾萬，最多十來萬而已。這種「真相」，也太傷傅總召的顏面，收禮、送禮太不講究。給傅造成「二次傷害」。煙酒禮品等，根本看不到熟悉大牌子。唯一像「名牌」和高價品「貴婦級茗茶禮盒」，「1837 TWG Tea 」。我去查了一下，momo有賣，商業品名為：

TWG Tea 手工純棉茶包 1837黑茶 15包／盒（1837 Black Tea;黑茶）

網路定價725台幣，下單還有折扣。原產地斯里蘭卡。

▲ 「1837 TWG Tea 」在momo購物上的定價為725元，下單還有折扣。（圖／翻攝自Facebook／韋安）

有人無聊，可以把滿地看得清品名的「東西」，一一查價加起來看看，就知道，差不多都是「禮多人不怪」，不好意思空手見人，又不會有財務負擔一般性伴手禮。這間「禮品門」事件，根本不是大問題，上不了傅的名聲。

不過，傅總召還要小心一下，天天想著跟柯總召幹架，比戰力，卻連番內控失靈，犯了好幾次低端錯誤。像是議會會期中，春節放長假，要提前開議，不是「臨時會」，而應有其它明目。幫國民黨中央代訂，立委共識營飯店房間，就先代付一下房費，再跟朱主席結算，不給也沒關係。不要搞出被誤會，請客沒誠意，臨時變成客人要自理的誤會來。

其實，傅總召接連出的「問題」，仔細研究都沒什麼大錯和「問題」。但不要連續積小錯，而成大災難。

查了一下傅委員的生肖流年，1962年生，屬虎， 2024運勢應該不錯。但再往前一比，好像還停在2023本命年，不順的運勢裡面。

▲ 傅崐萁屬虎， 2024運勢應該不錯。但再往前一比，好像還停在2023本命年。（圖／翻攝自Facebook／韋安）

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● 本文獲授權，轉載自「韋安」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 傅崐萁 地震 花蓮王 花蓮 禮盒 立法院 韋安 雲論韋安

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