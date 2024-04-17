黃凱祥／多元意識形態　扮演台海和平重要角色

▲ 人們常因意識形態不同而起爭執，甚至大打出手。（圖／ETtoday資料照）

● 黃凱祥／學生

當我們談論到意識形態時，時常會覺得與自己所持相反意識形態的人相當荒謬，而當這樣的爭論升級到最後時，常會與對方大打一架，彷彿打贏了，自己所堅持的意識型態就是對的，而如果沒有大打一架，那個氣氛想必也會十分的冰冷，或許你沒有體會過，但問問年紀稍微長一點的親人或朋友，就可能有這樣的經驗。

當然這樣的行為看起來蠻荒謬的，但如果深入了解就會知道如此強烈的衝突似乎難以避免，因為這背後牽扯著深刻的政治心理因素，但筆者這邊不深入探討。

這邊筆者試著思考當意識形態不被政黨操控進而獲取政治利益之下，台灣意識形態的對立是否有其他的價值存在？

筆者從單一政黨的省思、多元的意識形態扮演著和平的角色、矛盾的希望在多元意識形態下顯得可能，這三個角度理解意識型態的深刻意涵。

單一政黨的省思

我們可以先思考當台灣只有單一政黨的存在，會是什麼樣的情形？

▲ 如果台灣只有單一政黨的存在，會是什麼樣的情形？（圖／記者黃克翔攝）

假設台灣只有民進黨一個政黨存在，顯而易見的是民進黨對中國大陸的態度趨於排斥，更有甚者，早已產生了根深蒂固的厭惡，所以在這種情況下，在對中政策上面更可能有著比如今更激進的作為；而相對的，中國大陸也更可能予以強烈的反制。在沒有任何政黨牽制民進黨之下，可能使得中國與台灣的關係朝向越來越緊繃，進而提升戰爭發生的機率。但另一方面台灣的主權或許會得到更大程度的保障。

我們再假設台灣只有國民黨存在的情況下，從過去的歷史我們可以看到，國民黨相較於民進黨，對中的態度趨於和緩，主張更多的溝通以及交流，使得兩方產生一定的信任與善意，在此情形之下雙方可能在關係上會來的更加和緩。但另一方面，在沒有其他政黨的牽制下，國民黨時常在對中的態度上會讓人覺得過於順從中國大陸的意思，答應中國大陸的條件，從而使得台灣人民的利益有所失去，引以為傲的民主價值產生動搖。

從上述，我們可以看到不管是只存在民進黨又或者只存在國民黨的情況之下，在對中國大陸的態度與政策上都可能過於極端。

▲ 倘若台灣只存在單一政黨，在對中國大陸的態度與政策上都可能過於極端。（圖／路透）

多元的意識形態扮演著和平的角色

當今台灣社會存在著多元的意識形態，從上述我們可以得知民進黨的意識形態時常扮演的是牽制中國的角色，國民黨的意識形態扮演的是對中國釋出善意的角色，還有其他極獨又或者極統的政黨，當然還有走中間路線的台灣民眾黨。

這些多元政黨的意識形態某種程度上會使得中國大陸在對台動武的決擇上會有所保留，畢竟在多元的聲音之下，中國大陸會認為台灣仍有部分民意不支持台獨，至少在現階段並沒有必要走到最後一步。

矛盾的希望在多元意識形態下顯得可能

根據《遠見》和《遠見民意研究調查》在「2023兩岸和平調查」民調中，當問到民眾對於兩岸關係的期待時，有59.5％民眾希望「維持現狀」。

觀察發現台灣大多數的民意都是趨於維持現狀，而如今的台灣要維持現狀，在筆者看來有兩個最根本的要素，其一是事實上的主權獨立，而由此衍生的就是不可能跟大陸就事實上進行統一；其二為避免戰爭，由此而衍生的是不可能進行法理上的台獨。

▲ 台灣人民大部分的意識形態似乎是「維持主權獨立的同時，儘量避免戰爭」。（圖／路透）

就這樣的情形之下，台灣人民大部分的意識形態似乎是：「維持主權獨立的同時，儘量避免戰爭」而要達成這樣的情況，就國際現實的理論而言，會顯得矛盾且困難，但現實上，卻因台灣多元的意識形態下顯得可能。

備戰從而避戰是一個維持和平的方式，溝通從而建立信任也是一個維持和平的手段，而政黨意識形態的多元性也在維持台海和平上扮演重要的角色，這三者無疑是構成如今台灣和平的重要因素。

也因為我們了解意識形態的多元性似乎是使得台灣在如今能夠保持和平又不失主權的一個因素，我們在下一次撇除政黨的實際作為以及腐敗的貪污情形外，在與他人單單就政治意識型態爭吵時，能夠認知到自身的意識形態是自我進行反覆思辨的結晶，而對方所持的意識形態或許荒唐，或許不切實際，或許過於夢幻，但卻也有其一定的意義以及價值，從而使得爭吵時能夠避免與對方打起來，或即使打起來也能小力一些。

▲ 意識形態的多元性似乎是使得台灣在如今能夠保持和平又不失主權的一個因素。（圖／路透）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。