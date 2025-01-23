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大罷免若真來臨　藍綠動能差距大

我們想讓你知道…上個月國政民調，期間的大事包括柯文哲交保後又再度被羈押、民眾黨由黃國昌出任代理主席舉辦了「111釘孤枝」、《憲訴法》覆議失敗，民進黨團總召柯建銘揚言「雙罷免」、國民黨喊出互罷反制，而黃麟凱執行死刑及在野黨大刪總預算的效應則可能並未完全反應。

▲▼立法院長第二輪投票，國民黨韓國瑜以54票比51票擊敗游錫堃，正式當選新一屆的立法院長。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜、立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／記者湯興漢攝）

● 單厚之／資深媒體人

《美麗島電子報》最新公布的「2025年1月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度比上月下滑了0.8％，不信任增加了4.1％，滿意度則下滑3.0％，不滿意增加了2.0％，民進黨的好感度也下滑，兩個在野黨的好感度則同步提升。

上個月國政民調的調查時間是去年12/24~12/26，《財劃法》、《選罷法》、《憲訴法》都已經三讀通過，尚未覆議，本次國政民調則是在1/15~1/17所做，期間的大事包括柯文哲交保後又再度被羈押、民眾黨由黃國昌出任代理主席舉辦了「111釘孤枝」、《憲訴法》覆議失敗，民進黨團總召柯建銘揚言「雙罷免」（罷免立法院長韓國瑜、全面罷免國民黨41席區域立委）、國民黨喊出互罷反制，而黃麟凱執行死刑及在野黨大刪總預算的效應則可能並未完全反應。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

賴清德、卓榮泰負面評價達高點　民進黨不滿意度也增加　

本月賴清德的信任度為53.6％，比上月小幅下滑0.8％，不信任為40.4％，增加了4.1％；賴清德的滿意度則為50.4％，比上月下滑3.0％，不滿意41.2％，比上月增加2.0％。從交叉分析可以看出，賴清德信任度和滿意度下滑，主要是源於民眾黨支持者的變化，與柯文哲案有較大的關係。

雖然賴清德信任度、滿意度的變化不算太大，但40.4％的不信任、41.2％的不滿意都是去年5月就職以來的新高。

行政院長卓榮泰本月的滿意度為39.9％，與上月持平，不滿意則增加0.6％為37.8％。卓榮泰的不滿意度平了去年10月的高點，滿意度則與去年9、12月相當。

民進黨本月好感度為45.6％，比上月少2.6％，不滿意則增加4.7％為46.7％，主要是泛藍支持者和民眾黨支持者對民進黨的好感度減少、反感增加。而國民黨的好感度則增加1.3％為33.3％，反感減少0.8％為55.8％，民進黨支持者對國民黨也減少，藍綠對立變得更加嚴重。

▲▼美麗島「1月國政民調」。（圖／美麗島民調提供）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

民眾黨、柯文哲好感度回升　但支持結構已經大不同

本月民眾黨的好感度回升3.1％為27.0％、反感減少2.7％為59.3％，但仍在歷史的高檔。民眾黨前主席柯文哲的好感度則為24.9％，比上月增加5.0％，反感68.4％，比上月減少1.9％，但也同樣在高檔。柯文哲起訴後交保又收押的過程，應該的確引發不少人對司法的質疑，並進而同情柯文哲的遭遇。

但20~29歲族群僅30.1％信任柯文哲、65.1％不信任，30~39歲則有41.6％信任、53.3％不信任，年輕族群原本是柯文哲和民眾黨的獨門利器，但如今情況早已大不相同。即便柯文哲和民眾黨仍有一定的「小草」支持，但結構已經大不相同。

民眾黨下月15日將舉行黨主席補選，問到誰可以增加社會對民眾黨的好感或支持時，蔡壁如以32.9％勝過黃國昌的30.4％。從交叉分析可以看出，有高達44.0％的泛綠支持者選擇蔡壁如，僅9.9％選擇黃國昌，在綠白高度對立的情況下，這反而是蔡壁如致命傷，若單問民眾黨支持者，黃國昌則以74.6％：18.1％壓倒性獲勝。

本月G1~G9泛藍族群合計32.2％，比上月增加3.3％，G7~G9泛綠族群則減少1.8％為41.5％。本月自認泛藍支持者增加5.0％為26.1％，自認泛綠民眾則減少1.3％為38.6％。藍綠的消長除了柯文哲的官司的影響之外，或許也與民進黨當家鬧事主動喊「雙罷免」有關，讓藍軍支持者願意表態歸隊。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲▼美麗島「1月國政民調」。（圖／美麗島民調提供）

大罷免未能打動一般民眾　但藍營仍有一定風險

本月國政民調也首次做了立法院長韓國瑜的滿意度，有48.4％的民眾對韓國瑜感到滿意、41.7％不滿，這個數字高於卓榮泰的39.9％滿意、37.8％不滿意，略低於賴清德的50.4％滿意、41.2％不滿。泛綠、中間和泛藍對賴清德滿意的比例分別為88.2％、44.3％、18.1％，對韓國瑜滿意的則為17.9％、47.8％、87.8％，兩人占據政治光譜的不同端，但結構極為相似。在有近5成中間選民滿意的情況下，柯建銘喊出罷免韓國瑜，顯然不是好主意。

▲▼美麗島「1月國政民調」。（圖／美麗島民調提供）

歷經《憲訴法》、《財劃法》、《選罷法》以及總預算案的激烈對立，大罷免或大互罷已經勢不可擋。但問到有無必要罷免該選區的立委時，有高達72.1％的民眾認為沒有必要罷免，僅17.8％的民眾認為有必要罷免，顯示罷免或大罷免僅是政客的訴求，並沒有能打動一般民眾。

但進一步問到戶籍行政區現任立委為藍綠黨籍時民眾的反應，國民黨立委所在的行政區有26.6％認為有必要罷免、68.0％認為沒必要，民進黨立委所在區則有10.0％認為有必要，85.3％認為沒必要。雖然認為沒必要罷免的還是占絕大多數，但藍綠立委所在區域的熱度明顯不同。

藍委所在區有26.6％的民眾認為需要罷免，已經跨過1/4的門檻，雖然實際投票必然會有一定的落差，但仍有一定的風險。從交叉分析可以看出，泛綠支持者有30.5％認為有必要罷免立委，而泛藍僅8.5％認為需要罷免，國民黨無論想要以互罷為反制或嚇阻，都必須要提升支持者的熱情和參與，多留一些相罵本，像《選罷法》或總預算這種一路挨打的題目，就應該儘量避免。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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