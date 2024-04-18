趙逸帆／手遊暗藏性剝削　男孩也無法逃過！

▲ 手遊《傳說對決》的「世界聊天室」的訊息截圖。（圖／翻攝自Dcard）

● 趙逸帆／親職講師

身為親師，如果你沒看過這個畫面，你可能要認真看一下這到底在幹嘛？

這是手遊《傳說對決》的「世界聊天室」的訊息截圖，世界聊天室就是沒有任何限制，誰都可以發話的空間，而從文字中可以看見有人想要聊天、有人想要交男女朋友、有人想要發生性關係，也有想要虛擬寶物（造型）的人。

再分析孩子如何在手遊中掉入性剝削前，我以過來人的經驗分享，我玩過超過15款線上手遊，「每一款手遊都有一樣的狀況」，不誇張，不是針對《傳說對決》，只要是可以連上線、傳訊息的遊戲，這件事都會發生！所以，家有打手遊孩子的家長們，你曾經引導過這個議題嗎？

利誘孩子上鉤 個資、性影像步步外洩！

手遊的性剝削分成以下五種：

●騙術一：對價物品交換

許多孩子會因為沉迷手遊，或是渴望在遊戲中獲得更多的寶物、金幣或聲望，或是不想在等級、排位上輸給人。當有人願意給予孩子以上「利誘」時，孩子可能就漸漸上當，欠缺觀念的孩子就會把個資、照片作為交換，有些犯罪者則是一點一點地給予，讓孩子慢慢上鉤，最後無法自拔。

●騙術二：網公網婆制度

▲ 大部分的網路老公、老婆都沒有實際見過面。（示意圖／記者李佳蓉攝）

許多手遊都有「情侶」系統，這正好滿足孩子情感需求的管道，大部分的網路老公、老婆都沒有見面過，但孩子卻因為這個關係，對彼此多一層信任，而許多孩子可能根本不知道銀幕對面的是一個大他20歲的成人！遊戲中扮演情侶只是第一步，接下來開始聊天，甚至進入到傳照片，有許多男孩會因收到女生傳的私密照，也把自己私密照傳出，但其實這些女性私密照都不是真實的。

●騙術三：性需求的邀請

聊天室中，每天都有不少「想愛愛！」、「聊色色！」的邀請，對於許多性竇初開的男女孩們，這正是一個私密滿足慾望的管道，從聊色開始，漸漸互傳成人照片、影片，接著一步步掉入陷阱裡，最後也拍攝了自己的裸露影音給彼此，而影片就被外流到其他社群中。

●騙術四：陪打陪玩系統

許多有排位、有組隊的手遊，都有這種「文化」，起初是為了讓許多能力低，但想要提升能力、階級的孩子有機會被很強的玩家帶起來設立，但後來只是一般的陪玩、陪聊也越來越多。當孩子聽見對方的語音，以為對方也是中學生，但其實不然，現在有加害者甚至利用變聲器來接近孩子、建立信任關係，進一步開始更多的要求、邀約 、實體陪玩......

●騙術五：公會組織系統

大部分手遊都有這個設計，孩子能藉由加入遊戲中的公會獲得獎勵，甚至好的公會會有更多的福利，能夠在遊戲中有更好的地位和影響力等等。我曾看過，要加入工會必須上傳個人真實頭貼，並且加入LINE群組或是Discord伺服器，這才是可怕的開始！孩子加入群組就等於將自己部分的個資傳出，接下來要提升在公會的地位，甚至有看過要求孩子拍全身照，提供更多資訊的要求，這些都在一步步使孩子掉入陷阱。

▲ 大部分手遊都設工會組織系統，能夠在遊戲中有更好的地位和影響力等等。（圖／取自免費圖庫 Unsplash）

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不是我要危言聳聽，我也不愛寫這種文，但這是真真實實的，孩子必然會遇見的！

關鍵陪伴三策略 建立孩子正確價值觀

看完以上令人擔憂的五點，我整理三個關鍵陪伴策略：

①可以玩手遊，但要與孩子保持連結，一段時間確認孩子在手遊中有沒有認識哪些人？互動狀況如何？必要時，可以看一下孩子手遊的聊天訊息！

② 多一點給予孩子以上真實案例的警覺，不可貪小便宜，留意網友贈送、邀請背後的動機。個人隱私資料觀念建立，不要輸入本名、LineID、電話、信箱讓網友知道！

③ 留意孩子在金錢觀、情感觀、性教育上的需求，主動和孩子聊聊，不要讓孩子探索以上三件事都是在網路中，越早引導越好，孩子才不會看到一個訊息就好奇心過了頭，就一頭栽下去！

最後，我個人立場是覺得沒有必要禁止手遊，因為無論在哪一個網路平台，這件事都是有可能發生的，重點從來不是禁止，也不是罵手遊，而是「陪伴」、「引導」，孩子才能在一個個事件中建立正確的價值觀！

▲ 唯有陪伴、引導，孩子才能在一個個事件中建立正確的價值觀！（圖／取自pexels）

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