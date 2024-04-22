許哲銓／頻繁跳電卻怪百姓不節電　請正視錯誤能源政策

▲ 桃園市長張善政17日針對桃園頻頻跳電受訪，直批蔡政府能源政策「荒腔走板」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

● 許哲銓／自由撰稿人

4月16日，包括桃園、中壢與大園等三個行政區相繼發生3次跳電，造成1.5萬用戶停電。桃園市長張善政才轟民進黨政府「上樑不正、下樑歪」，能源政策在蔡英文總統8年任內「荒腔走板」，沒想到次日晚間平鎮地區又傳出大停電，初估影響3094戶。天氣越來越熱，還未到夏日開冷氣的用電高峰期，卻連日傳出備轉容量率拉警報的消息，讓電力話題再度成為民眾關心焦點，憤怒的民眾也湧入蔡英文、賴清德的臉書抱怨。

蔡英文17日在臉書分享她出席「國際猶太大屠殺紀念日」活動訊息，強調要為未來世代留下更美好的世界。不過網友更關心國內缺電狀況，大酸「未來世代，缺電黑暗世代？」、「今天還會跳電嗎？」、「漲電價又要停電，這是什麼政府？」還有人直接留言「我要核電」。賴清德臉書也有民怨湧入「趕快給總統貼文按讚，以免待會又跳電看不到」。連身在國外許久的網友也好奇，台灣怎麼會一直停電。鄉民「GGFACE」17日在PTT八卦板表示，他在日本已經待超過3年了，但卻從未遇過一次停電，反觀台灣不時就會出現停電、限電的相關消息與討論，讓他好奇「難道日本的動物也比較守規矩嗎？」。其他人狂酸「不愧是日本，連小動物都這麼有禮貌」、「台灣不缺電，是怪人民不節約」、「不是停電，是輪流供電」。

▲ 台電常以電纜故障、小動物誤觸等藉口為由，迴避缺電的問題。（圖／記者李毓康攝）

台電矢口否認缺電的現狀，常稱電纜故障、「小動物」誤觸等各種藉口，電力無法及時調度導致停電，難道真是日本的小動物比較禮貌？相信沒人會認可這荒唐的理由。其實真相你我早就清楚，只是政府一直不願承認，那就是台灣根本已邁入實質缺電時期。4月15日晚間，全台電力拉警報，備轉容量率一度掉到2％左右。台電為求穩定供電，使出渾身解數，不顧今年雨水少，水庫水量急降，也要犧牲水來發電，情急之下也不再高喊綠能環保口號，果斷開啟興達電廠3、4號燃煤機組。不僅如此，台電還發動民間力量，給台積電打電話要求快速啟動發電機，民間電廠也被要求發電，才沒有突破最後2％，為北台灣大停電留下最後一絲尊嚴。

未到夏季用電高峰期就出現如此情況，台灣邁入實質缺電時期的事實已經血淋淋擺在眼前。四月剛大漲電價，人民卻沒有更好的用電品質，迎來的反而是大停電。賴總統一句「台灣不缺電，節能比開發新電源更優先」實在讓人感到荒唐。

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▲ 台灣用電就像走在鋼索上，連台積電都得出手相救民進黨能源政策。（圖／達志影像／美聯社）

民進黨執政下，台灣用電就像走在鋼索上，不僅大漲電價，甚至有隨時限電、缺電的危機。日前險釀限電風暴中，「護國神山」出手了，但隔天股市早盤台積電大跌，網路上不僅為限電感到恐慌，更為我們的產業、經濟發展感到恐慌，連台積電都要出手相救民進黨能源政策，全民到底還要容忍多久？台灣不斷發生可能停電、限電的危機，國際產業怎麼敢投資台灣？賴清德總統建立「行動創新AI內閣」，AI最需要穩定的電網作為基礎，難道每次停電又怪我們庶民沒有節約用電？

賴總統如果不好好省思自己是「雙少數」總統的事實，而是繼續帶著民進黨的傲慢一意孤行，錯誤的能源政策導致的連鎖反應，後果不是一個總統、一個政黨道歉就可以挽回的。民進黨應務實檢討過去8年錯誤的能源政策，不能再繼續傲慢且任性下去，請政府正視實質性缺電問題，正視自己的失誤，及時矯正，不要導致無法挽回的結局。

▲ 民進黨應務實檢討過去8年錯誤的能源政策。（圖／民進黨提供）

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