拆穿假風水師的面具　破解靈骨塔詐騙術

▲ 靈骨塔詐騙之所以會發生，很大一部份便是來自眾人對風水之術與效用度的迷思。（圖／資料照）

● 易隱堂／命理學研究者

〈靈骨塔詐騙為何層出不窮？ 風水是一大關鍵 〉中提到「靈骨塔詐騙案層出不窮，之所以會有靈骨塔的詐騙，除了是因禁土葬的緣故外，還因為這過程涉及風水相關之議題」。人們俗稱的風水其實就是所謂的堪輿，之所以會被稱為堪輿，就是此術整體需要作現場勘測，否則就不會以此作稱號。從這名詞我們就可知，這攸關現場的環境學與陰陽學的探勘。

靈骨塔詐騙之所以會發生，很大一部份便是來自眾人對風水之術與效用度的迷思。整體主因有三點：

1.因一時貪念所促使，一些人是把納骨之地當作房地產在炒，但完全搞不清楚這納骨塔的作用性在哪。

2.被詐騙者有些真的想求風水佈局之為，想為自身與子孫找到一個好長眠之地，以庇蔭子孫，但卻誤信不肖之徒的話，導致沒真正行到風水之術的被使用。

3.不了解風水之術，又或過度迷信，反而因民間戲劇內容與人為因素誇大而被誤導，誤認風水之術的真實效用，最終反未達到欲求好風水之最終目的，讓這學術徹底變成一個謬論。

為了快速講解此事，必須先開門尖山點出答案，為一般人解答：該風水之術是否為騙術？我就直接用三個答案做解答：

第一個答案是：非也，這風水之術並非騙術，而是有實際的效用的，但效用卻非戲劇與江湖騙子說的那般誇大，不會放下去馬上讓你埋棺而發財。

第二個答案是：風水之術有其精深原理與理論，內涵陰陽學、天文學與其他旁外學問，這算古代的科學學術，倘若這無用或完全無精準性，那古代帝王便不會動用大量人力與金錢，為自身欲求一個好帝陵，想永保皇權霸業至千秋萬世。

▲ 風水之術並非騙術，而是有實際的效用的，但效用卻非戲劇與江湖騙子說的那般誇大。（圖／達志／示意圖）

依現實層面做舉例，難道你以為對岸大陸的習主席，他為他爸爸老習去修建陵墓，只是吃飽沒事嗎？很多人不知道的是，老習的陵寢被人大略計算下，面積是大到接近1／4個香港島呢！

不過這風水之術，整體也並非歌仔戲或一般戲劇中，參雜過度宗教劇情般的離奇與曲折。

第三個答案是：有很多不懂風水之人會胡亂跟人說風水之談，把歌仔戲或電影情節拿來混談在一起，甚至為人看風水者，多數根本都不懂風水，就算稱為專家之人，也頂多一知半解，甚至是以死腦袋的思維在當風水師，在水準參差不齊之下，有騙子在這業界也是真，因為有時這些人不專業又離譜的說法，都已經呈現出讓人啼笑皆非之感，所以若有人質疑這風水之術，又或把這古老的堪輿之學當作是誤學，現今在這些人的瞎搞下，質疑其出發點也不是不對。

如何避免靈骨塔詐騙？

以下大略整理出靈骨塔詐騙案件中，詐欺犯經常使用的手法有哪些。

1.當有人想要購買你手中的塔位權位時，多半都是捏造假買家，告訴你說數量越來越少下，你這可炒作，然後假意對你做價格的浮誇捏造，但其實這塔位根本沒升額的價值。

2.從被仲介販賣靈骨塔權狀開始，對你闡述從塔位權狀的可以做為投資項目，例如跟你說這位置風水好什麼之類，但其實只是場騙局，千萬勿信。

3.以各種話術使被害人交付金錢，誆騙在短期內，這項塔位產權可獲取高額利潤後，促使被害人在未取得任何款項前，

要你支付更多手續費、佣金、過戶費、增值稅、管理費、仲介費，後續卻又沒要跟你購買，然後讓你折損一成至兩成的違約金，藉此詐騙獲利。

▲ 有些買家會告訴你說數量越來越少下，靈骨塔位可以炒作。（圖／記者陳筱惠攝）

上述這幾三點，本人就依風水師的專業角度，進一步的強化詳解，為讀者們來解惑。

現今的靈骨塔，該數量多達一個人平均可以分7個，再加上少子化下，以後都還可能消化不完，所以就算想每隔五年換一次家也不會問題。其實依產權與市場價值而論，靈骨塔內的塔位，現今根本沒經濟價值。再有人說這個有數量缺乏的話題，那都是胡說。

倘若有人跟你講說他要買你的手中的空塔位，告知因為你的塔位風水怎樣，要跟你買，那這人95％是騙子，除非對方是專業的風水師，那就有可能，但這種機率根本可說微乎其微。

再者，目前的空塔位數量很多，依風水之術的判定而論，就算要選擇好風水之位，也非常容易，無須再那邊爭位置。雖該納骨塔的塔位，可能帶有點風水關係，但其實卻會因人而異。單純從在風水角度上而言，同一個納骨塔的塔位位置，對很多先人有其風水相關之效用，其實根本是不明顯。除非家屬花費高額費用，請真正懂的風水名師為您整體從頭到尾作服務，並花費一段時間的找尋後，才可有意義，否則該時所謂的風水之考量，對95%的家屬都是無效用的。

「風水」之詞的意涵，是意指往生者所長眠之地的環境，是否符合古代殯葬風水之術之原理，所以雖墓園所在的風水的優劣好壞，整體是可能些許影響後代，但同一塊地其墓地位置也會因複雜因素而有所不同，該論點用在靈骨塔上，

非全盤可用此視之。

▲ 目前的空塔位數量很多，依風水之術的判定而論，就算要選擇好風水之位，也非常容易，無須再那邊爭位置。（圖／資料照）

風水之術真全盤無效用？

風水之術雖是有效用，但實際也非訪間之人所想的那麼誇張，因為多數人所知的風水之術的內容，有一半都屬於是誤傳，都過於戲劇化與宗教吹噓化，甚至把它當作仙術一般。

其實現今你很難找到真正專於此術之人，雖還是有真懂之人，但業界不乏一些騙徒之輩，經我觀察，多數人不是不懂裝懂，就是一知半解，甚至有人在完全不懂之下就會直接去騙人，所以這業界有時是很混亂的，若有人批評此學術界的人，多數都是江湖騙子，因為他們多半也無法為自己辯解，自己造的孽，害人也害己，往後自己就是要去承擔。

買靈骨塔前的自保措施

1.當要購買塔位時，你與所有業務員的對話均需留下白紙黑字或錄音。

2.要對方提供之文件，務必留下影本。

3.與相關政府單位查證作稅金、反詐騙專線確認。

4.所有款項交付須以匯款方式，留下流向紀錄

5.不簽任何契約，除了委託書，不可出示權狀正本或交付身分證、印章。

遇到詐騙該怎麼辦？

報警就對了，切勿姑息，否則後續因受牽連下，還可能需要將往者的遺骨作遷移，反打擾到往者的長眠。

▲ 遇到靈骨塔詐騙該怎麼辦？報警就對了。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

種生基有效？

依個人所知，這種生基應該不太有所效用，因為這個跟風水不太有關，是跟宗教說詞比較有相關，甚至像是個儀式而已，所以若依風水的角度上而言，我會實話跟您說這種生基算是無效的。

用個簡單正確的想法而敘，風水之術確實有些許效用，但安葬的最主要目的，也是要讓過往者可安心長眠，而不是在胡搞瞎搞下，讓往生者受此莫名干擾，反而不能讓過往長輩真正去蔭佑子孫。

我們做人做事本該心存善念，且時常作為善之舉，那後續就算不靠風水之術的幫助，我想你也會有福報往你而來的。

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