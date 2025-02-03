賠錢的生意沒人做　別相信房價不會跌的鬼話！

▲過去幾年地價飆漲、產業缺工加劇、通膨問題未解，加上熱錢無處可去等等，引發了都會區房價與家庭所得比15倍以上的高峰。（圖／記者林敬旻攝）

●黃丙喜／國家公益發展協進會榮譽會長

春節時期，想去看預售屋嗎？哇！延續央行去年十二月祭出第七波房貸信用管制後的話術，預計每個銷售員都跟你說房價不會跌，預訂的人不少，想買，要趁早。

房價飆到高原區 上漲有限、但下跌卻相對無限

為何房價不會跌？賠錢的生意沒人做！確實，過去幾年地價飆漲、產業缺工加劇、通膨問題未解，加上熱錢無處可去等等，引發了都會區房價與家庭所得比15倍以上的高峰。

何況，今年還有碳排上路；通膨呢？在水、電、瓦斯和交通費用又將調漲的衝擊下，只會加劇。問題是，房屋是固定資產，交易金額大，變現不易，不能用一般商品的消費習慣來看。房價現在已經在飆到了高原區，上漲空間有限，下跌卻相對無限。

關鍵在於，土地價格是房價的最大成本，約佔75%，但過去漲並不表示未來也會漲。而事實是，現在的土地價格已經在下跌，普遍是15%左右。今年開始都市更新和社會住宅案紛紛上場，勢將打擊地價。沒有錯，囤地是富豪們玩的金錢遊戲，他們可以跟烏亀一樣憋息很久，但至少地價在可預見的未來不會漲，卻很容易跌。

希望跌價，看來只有一個可能就是建商、承包商賠錢銷售。有希望嗎？建築業的特性是財務槓桿普遍玩的很高，貸款金額一般都在資產的兩倍以上。

銀行也不是傻瓜，對於土地和建築融資都設有安全控管機制，雨天收傘不會手軟。中央銀行最近的第七波的房貸信用管制擊中要害，錢脈等於血脈，誰受得了被過度抽血？何況，中小型建商撐的住嗎？這些房子一丟出來，別相信房價不會應聲下跌！

台中捷運建設多線齊發，AI科技與交通雙引擎火力全開，台中建設與人口大躍進啊！鄉林集團董事長賴正鎰對於新興重劃區房價7字頭，他直白表示「我不知道要賣給誰！」

「一些建商拼命蓋小宅，搭上新青安政策，建案熱銷，但交屋後會發現，20幾坪做成3房，可以住嗎？」龍寶建設董事長張麗莉提出她對小宅化的擔憂。

「房子不只是一個『箱子』，若是能令住在其中的人感到幸福，就是好房子」、「你有沒有聽過一個笑話，人生最棒的日子是婚禮的那天；最糟的日子呢？是之後的每一天」。

2022年上演的NHK日劇《正直不動產》的上述兩段金句，正巧也講中了當前台灣年青世代有關「房市」的無奈心聲。

全台現在主力為迎合年青族群收入，總價都落在1,200萬元左右。雖然如此，已購客戶不少都是父母親買給二代子女，很多則是父母支付三成的總價款，其餘要靠年輕人背長達四十年房貸。

人生有幾個四十年呢？美國前總統歐巴馬說「美國人民沒有適足的房屋可住，是政府的恥辱。」台灣政治人物怎能不以房價過高為恥呢！

美國川普總統印證了商人不可能和政府對做的事實。別相信建築商人說的房價不會跌的講法了！

▼你有沒有聽過一個笑話，人生最棒的日子是婚禮的那天；最糟的日子呢？是之後的每一天。（圖／ETtoday資料照）

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