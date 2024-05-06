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超高齡社會迎長壽風險　「無招相較，快者勝」是最佳解

我們想讓你知道…在長壽風險及超高齡社會的來臨與挑戰之下，金庸《笑傲江湖》提到的「無招相較，快者勝」，正是現階段壽險業在激烈競爭的環境下，最佳註解。

▲ 根據國發會2020年數據資料顯示，台灣預計在2025年進入「超高齡社會」。（圖／視覺中國CFP）

● 余祖慰／朝陽科技大學保險金融管理系副教授

高齡化之成因主要係因人口平均壽命延長，使65歲以上老人增加所形成之「長壽化」。根據內政部2022年簡易生命表：台灣男性平均76.63歲、女性平均83.28 歲，平均壽命79.84歲，是八年來首度跌破80歲，和2014年同為近十年新低。內政部分析，主要是受COVID-19疫情及醫療人力不足兩大因素影響（如下表所列）。

年份 平均壽命
2013 80.02
2014 79.84
2015 80.20
2016 80.00
2017 80.39
2018 80.69
2019 80.86
2020 81.32
2021 80.86
2022 79.84

▲ 近10年國人平均壽命。（資料來源／內政部統計處，2023／8／11）

世界衛生組織（WHO）的定義：65歲以上老年人口比率佔全國總人口數達20％即為「超高齡社會」（Super-aged society）」（每5位就有1位是老人），根據國家發展委員會2020年數據資料顯示，預估在2025年台灣將進入「超高齡社會」。

由於人口結構高齡化及長壽伴隨而來就是健康問題障礙化、照顧內容複雜化、醫療進步化、照顧時間長期化、疾病型態慢性化。值得注意的是，長壽所帶來的風險就是「因儲蓄太少、退休太早，且退休後花費太快，造成財富用盡時仍存活之風險」。進一步而言，長壽風險有兩大項，第一項是要準備足夠的生活費，第二項是要準備足夠的醫療費（照顧費）。生活費屬於確定的開銷（除非碰到嚴重通膨），主要靠年輕時的儲蓄或投資去準備，主要包括養老保險、年金保險及投資型保險等。醫療費、照顧費屬於不確定的開銷，則需要靠保險去轉移，主要包括醫療保險與長期照顧保險等。

▲ 醫療費、照顧費屬於不確定的開銷，須靠保險去轉移。（示意圖／ETtoday資料照）

因應超高齡社會的來臨，壽險業在商品研發及創新方面也要不斷的符合消費者的需求及偏好。著名的武俠大師金庸先生，曾描述過一位號稱「劍魔」的絕世高人獨孤求敗，其一生未逢敵手。獨孤求敗提到「自此精修，漸進於無劍勝有劍之境」、「不滯於物，草木竹石均可為劍」的境界。換言之，壽險業目前正處於無劍時代，壽險商品未來趨勢大致可分為如下說明：

1. 健康管理保單：提供事後消極醫療保險保障外，應擴及至事前積極健康管理，由疾病治療，轉向提倡預防醫學，以促進被保險人身心健康，並節省醫療資源耗費（健康管理平台與保險業的異業結盟，是可提供保戶專屬健康管理師及諮詢服務，例如：外溢保單）；

2.遠距照顧保單：台灣照顧人力不足問題將逐漸浮現，除了本土照顧人力培養外，遠距照顧服務勢必將成為潮流，故建議醫療保單得直接將遠距照顧服務納入給付項目，以提供國人完整之醫療與照顧需求（遠距照顧是跟醫院合作，對保戶提供血糖和血壓量測、定期健康報告及約診服務）；

3.長期照顧服務保單：目前長期照顧保單已由現金給付發展到實物給付，為配合老年人在地老化根深蒂固觀念，建議結合長期照顧產業，允許設計長期照顧服務保單，以提供多樣化之照顧服務；

▲ 壽險可針對獨居保戶，和保全業合作。（示意圖／CFP）

4.保全業服務保單：壽險和保全業，也會有合作機會；例如針對獨居保戶，提供保全監控系統，若獨居老人生病或發生意外，可透過保全系統第一時間發現提供協助；

5.銀行服務保單：壽險業者跟銀行合作，推動保險金信託商品。也就是說，透過保險金之預先規劃，銀行專業的信託，讓保險金獲得妥善的管理及運用，讓子女或關心的人未來生活無虞，達成「老有所安」、「幼有所養」的理想；

6. 弱體健康保險：過去國人一旦罹患「高血壓」、「高血糖」、「高血脂」等慢性疾病，保險公司可能採取的處理方式包括「加費」、「除外責任批註不保」或是「拒絕承保」。為滿足多元客群保障需求，持續不斷研發新的商品，基於保險公司的企業社會責任，同時也是響應政府對慢性病的重視，弱體健康保險商品設計的目的，不單以商業行為考量，更是希望讓更多的民眾得到保障；

7.生前契約保單：為使國人在生前能透過生前契約保單為自身後事先做準備，壽險保單結合將生前契約納入給付項目，將身故保險金直接做為喪葬費用，以滿足國人之需求。

▲ 壽險保單可將將生前契約納入給付項目，將身故保險金直接做為喪葬費用，以滿足國人之需求。（圖／達志影像／示意圖）

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此外，壽險公司應可從五大方向異業結盟，提供一條龍的服務：

1.醫療照護：醫療服務、保健產品及服務、生前契約；

2.經濟安全：理財規劃、保險規劃、遺產及稅務規劃；

3. 長照服務：長照機構（居家式、社區式及機構住宿式）、心理諮商、生活輔助器具；

4. 休閒娛樂：旅遊服務、餐飲服務及網路購物；

5.保險科技：大數據（Big Data）、人工智慧（Artificial Intelligence，AI）、區塊鏈（Blockchain）及物聯網（Internet of Things，IoT）。

值此之際，目前政府協助壽險業將於2026接軌國際財務報導準則第17號公報「保險合約」（IFRS17）以及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。為了順利接軌新制，在長壽風險及超高齡社會的來臨與挑戰之下，重新制定經營方針與商品行銷策略制定是一大課題。武俠大師金庸先生在其所著《笑傲江湖》曾有一段對話：「令狐沖在未學『獨孤九劍』前曾問過風清揚一個頗有創見性的問題：如果對敵的雙方都達到了『無招』境界會產生怎樣的情況？」，答案是「無招相較，快者勝」，正是現階段壽險業在激烈競爭的環境下，最佳註解。

▲ 金庸《笑傲江湖》提到的「無招相較，快者勝」，正是現階段壽險業在激烈競爭的環境下，最佳註解。（圖／翻攝自網路）

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關鍵字: 保險 壽險 超高齡社會 長壽風險 醫療險 長照 保單 余祖慰

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