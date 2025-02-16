▲立法院審議114年中央政府總預算引爆爭議，國防預算也難倖免，引起國際關注。（圖／記者屠惠剛攝）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

近期台灣在野黨提出的預算刪減案不僅成為國內政治角力的焦點，也引發國際社會的關注。這場爭論不僅關乎財政效率，更牽涉台灣整體防衛能力與國際戰略地位，對未來發展至關重要。

台灣的防衛能力可能因預算刪減受到影響。在野黨強調財政資源應被更有效運用，然而國防預算的減少可能直接影響軍事裝備的採購與維護，使得國防計畫的執行受到延誤，甚至影響軍事人員的訓練與待遇。這些因素累積起來，可能削弱台灣自我防衛的能力，進而影響區域安全的穩定。

▲這次預算爭議，已影響到國際社會對台灣自我防衛決心的觀感。愛國者飛彈。（示意圖／軍聞社提供）

這場預算爭議不僅是台灣內部的政治問題，也影響到國際社會對台灣防衛決心的觀感。國際智庫與分析機構對此表示憂慮，擔心台灣若削減國防預算，將向外界傳遞錯誤的政治訊號，削弱國際盟友對台灣安全承諾的信心。台灣的防衛能力不僅關係到自身安全，也攸關印太區域的戰略平衡，因此國防政策的調整需要慎重考量國際影響。

另一方面，美國政界對台灣的支持也正在發生轉變。近期，共和黨國會議員公開呼籲廢除過時的「一中政策」，顯示美國國會內部已形成跨黨派的挺台共識，反映出美國在戰略思維上的重大調整。這種變化顯示，台美關係正在進一步深化，而台灣自身的防衛決心與實力將成為影響美國政策的關鍵因素。

▲國防預算遭到刪減，削弱了國防實力，國際恐對台灣產生誤解。國造潛艦海鯤號。（示意圖／台船提供）

這場預算討論為台灣帶來了幾點重要啟示。首先國防安全不應成為黨派鬥爭的工具，預算審查應超越政治分歧，以國家利益為優先考量。其次政府需要在確保防衛能力與維持財政效率之間找到平衡，避免削弱國防實力的同時，也確保資源的有效運用。此外國際支持來之不易，台灣應珍惜並積極維護既有的戰略優勢，以確保自身的安全與國際地位。

在應對這場爭議時，台灣可以採取更具前瞻性的策略。政府與在野黨應建立理性對話機制，確保預算審查的過程透明且專業，而非單純淪為政治角力的場域。同時台灣應強化預算監督機制，提高國防開支的透明度與效益，以增強民眾與國際社會對台灣安全戰略的信心。與此同時，台灣也應持續與國際社會保持密切溝通，清楚說明自身的防衛需求與決心，以穩固國際支持。

在當前國際局勢日趨複雜之際，台灣更需要內部團結，確保國防預算的運用既具效率，又不損害安全利益。唯有如此，才能確保台海和平穩定，並為台灣的長遠發展奠定穩固基礎。

這場預算爭議，實際上是一場關於台灣未來方向的重要辯論，期盼各界能夠理性審視，以國家利益為最優先考量，共同為台灣的永續發展做出貢獻。

▲國際及兩岸局勢日趨複雜，應該要確保國防預算的運用既具效率，又不損害國家安全利益。AH-64E阿帕契攻擊直升機。（示意圖／資料照）

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