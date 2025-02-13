2025情人節10大人氣送禮推薦　冠軍男女都愛

▲網路溫度計調查「情人節10大禮物」。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

一年一度充滿浪漫氛圍的情人節即將到來，你已經想好該怎麼慶祝了嗎？不管你們現在正處於剛交往的熱戀期，還是邁入老夫老妻模式的穩定交往期，情人節就是戀人們表達愛意的最佳時機。一頓氛圍感十足的浪漫晚餐，再加上一份精心挑選的禮物，都能讓彼此間的感情更加升溫。

不過，禮物的選擇也是一門很大的學問，到底該怎麼挑才能送進對方的心坎裡呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出討論度最高的十大情人節禮物，不管是拿來送男友或女友都超適合。如果你還沒有靈感，趕緊參考這份榜單看看吧！

No.10 永生花

情人節送一大束鮮花，是不少人表達愛意的方式之一，但鮮花容易枯萎，也無法長久保存，最後還會淪為被丟棄到垃圾桶的命運！近年來，鮮花不再是情人節最熱門的禮物清單，取而代之的是經過特殊加工的永生花。

永生花又稱不凋花，它能長時間保持花朵的原貌，除了不隨時間而凋零的特性外，也象徵愛情永恆的美好寓意，難怪備受情侶們的青睞與喜愛。網友討論「去年情人節送女友永生花，她收到很喜歡」、「永生花感覺還挺浪漫的」、「我情人節收到永生花會很開心耶。」

▼永生花。（圖／陳艷老師提供）

No.9 情侶裝

穿上情侶裝是一種最直接的曬恩愛行為，既能完美展現你們的默契，也能在約會時增添不少甜蜜感。因此，剛交往的年輕情侶就非常適合選擇情侶裝當禮物，這樣不僅能夠強化彼此之間的連結，還能讓雙方自然而然地散發出一種「我們是一對」的氛圍。

不過，情侶裝的選擇可不僅限於相同款式的衣服。近年來，越來越多的品牌開始推出風格各異、設計獨特的情侶服飾，並從細節上做足功夫，讓穿上的情侶們不會過分高調外，同時也能表現出個人的品味。「穿一樣的衣服有點尬，太高調了」、「用同色系搭配的方式比較高竿，或是撞色，同款式太low了」、「年輕時收到情侶裝會開心，現在年紀大了就不愛了。」

No.8 皮夾



皮夾實用且具備高質感，常是情人節送禮的不敗選擇。無論是高級的精美皮革，還是平價的日常簡約款，絕對能夠滿足大多數人的需求。以情人節禮物而言，皮夾總不免缺少了浪漫的元素。因此，在挑選皮夾時，建議可選擇一些別具匠心的設計款式，或是含有獨特意義的訂製款來增添一份個人化的浪漫，讓實用與驚喜兼具。

網友表示「皮夾算是每天必備的物品，而且相對其他商品來說不需要煩惱尺寸適不適合」、「男友的皮夾用很久了，趁情人節買一個新的給他很剛好」、「送皮夾似乎有點過於日常，我收到應該沒有驚喜感。」

▼皮夾實用且具備高質感，常是情人節送禮的不敗選擇。（圖／記者楊雅琳攝）



No.7 保養品



保養品不僅適合送給愛美的女生，對於注重肌膚保養的男士來說，同樣也是一份貼心的禮物。不知道該如何選擇適合的保養品，可以多觀察對方的日常需求，從清潔、滋潤、美白到抗衰老，這些產品除了實用性極高外，還能讓對方感受到你的細心與用心。

不過，因保養品牽涉到個人品牌喜好與保養習慣，也有不少網友認為若送到不適用的保養品反而是種困擾，網友討論：「送保養品很雷，因為他送的不見得是我要的」、「我自己有固定用的愛牌，真的不要亂送欸」、「保養品還蠻實用的啊 比鮮花好吧。」

No.6 對鍊

對鍊可說是十分經典的情人節禮物，不管送男送女都絕對不會出錯。兩人同時穿戴相同飾品時，無論是掛在脖間的項鍊、還是佩戴在手腕上的手鍊，都能展現出彼此間有著深厚的連結，彷彿不管距離有多遠，兩顆心也始終緊緊相連。若想打造獨一無二的專屬對鍊，也可刻上對方的名字或是特殊的紀念日，讓這份禮物更具意義與紀念價值。

網友也紛紛分享經驗表示「收到過有刻自己名字的項鍊，很有紀念意義」、「情人節收到對鍊很浪漫耶，我會開心死」、「可以每天佩帶的東西，看到就會想到對方挺甜蜜的。」

▼對鍊可說是十分經典的情人節禮物，不管送男送女都絕對不會出錯。（圖／公關照）

No.5 香氛產品

香味擁有強大的情感傳遞力，它能夠喚起回憶、提升氛圍，甚至增強彼此間的情感聯繫，所以香氛產品也是不少人的送禮首選。舉凡香氛蠟燭、香氛精油，擴香瓶等，都能透過嗅覺帶來滿滿的療癒感，並為室內空間增添舒適與浪漫的氛圍。

香氛產品的選擇也能根據對方的喜好來定制，讓禮物更加貼心。如果對方喜歡輕甜奢華的味道，可以選擇帶有玫瑰或茉莉香氣的產品；如果喜歡清新淡雅的味道，木質調或是果香也是不錯的選擇。「送室內香氛很實用啊，也不怕有尺寸不對或不合用的問題」、「上次送香氛蠟燭放在男友房間很有氣氛」、「香氛產品從平價到高檔都有，可以看自己的經濟狀況挑還不錯。」

No.4 包包

包包向來是女生最愛的單品之一，除了是上班、外出的必備用品外，還能替整體穿搭起到畫龍點睛的作用。不僅如此，包包的選擇也是一種個人品味的象徵，無論是質感優雅還是簡約俐落的包款，都能完美展現自己的風格；對於男士而言，包包的魅力也同樣不可忽視，從簡約的公事包、功能性強的後背包，到時尚感十足的斜背包，現在有越來越多男士也會因應不同場合與需求來選擇合適的包款。

雖然包包是個實用又時尚的禮物，但許多網友認為每個人對款式、顏色的喜好不同，即使是情侶也很難掌握對方滿意的包款，因此不少人在網路上掀起熱烈討論，「送這種很主觀欸，女生最怕男生送鞋子包包衣服了」、「讓對方親自挑包包會比較保險，不然送到不喜歡的款式也沒用」、「直接帶女友挑，幫她結帳+1。」

No.3 對戒

許多情侶在穩定交往一段日子後，會選擇在特殊的日子為對方送上對戒，尤其是在充滿浪漫氛圍的情人節裡，以此作為象徵愛情的禮物是最適合不過了。這不僅是一對精緻的飾品，更是對彼此承諾的代表，也是兩個人情感連結的見證。若覺得送對戒過於制式化，想賦予這份禮物更多特殊的意義，一款刻字的戒指將會是最佳的選擇。

不管是刻上雙方的名字，還是兩人專屬的紀念日，將這份幸福配戴於指間，讓日常的每一刻都能回憶起兩人之間甜蜜的愛。「我覺得可以送對戒，女生其實很喜歡跟另一半戴對戒的感覺」、「戒指+1 很多女生都喜歡ok啦」不過，也有許多網友表示戒指要等求婚再買才比較有意義，正反兩面意見在網路上戰翻。「個人覺得等結婚再買一個比較好」、「確定會結婚再買，不然以後如果分了也不會戴了」、「要結婚時再買吧，現在買如果分手就是垃圾。」

▼許多情侶在穩定交往一段日子後，會選擇在特殊的日子為對方送上對戒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

No.2 3C產品



隨著科技日新月異，3C產品以12,273筆聲量位列排行榜第二名。舉凡智慧型手機、平板，還是其他高科技的電子產品等，這些都是能大大提升生活品質的好幫手，無論是日常工作還是娛樂消遣上，都能發揮重要的作用。

科技產品選擇多樣化，送禮者可根據對方的興趣和性格來選擇最合適的禮物。例如，對於愛運動的另一半來說，智慧手環將會是個不錯的選擇，不僅能追蹤健康數據，還能記錄卡路里消耗、透過統計心率分析訓練結果；而經常遠端工作的另一半，則可以考慮送一台高效能的筆電，幫助他大幅提高工作效率；如果另一半熱愛拍照的話，送一台單眼或是拍照功能極強的智慧型手機也是非常貼心的選擇。

與永生花、對戒這類浪漫系禮物相比，雖然3C產品缺少了象徵愛情的寓意，但極高的實用價值仍廣受網友們的好評。「送手機不錯，女友早就想換一支新的了」、「決定送平板給女友追劇用」、「3C產品很實用，但價錢部分不可愛。」

No.1 香水



說到情人節禮物清單的話，那香水絕對榜上有名。它就像是每個人的隱形名片，悄然訴說著獨特的個人風格與魅力，因此不分男女都十分鍾情於香水。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次討論度最高的情人節禮物由「香水」奪冠，以16,080筆網路聲量高居第一。

此外，在西洋情人節前夕，就有網友想送香水給女友，而在Dcard上詢問大家的意見，此篇吸引了大批網友熱烈迴響，在2024年2月12日創下1,236筆討論，帶動聲量高峰。

香水是一種浪漫的象徵，也是一把連結記憶的鑰匙，能夠增添氛圍並留住回憶，且其瓶身設計精美，實用與外型兼具，拿來當情人節禮物最適合不過了。不過，也有不少網友表示每個人對氣味的偏好不同，踩雷的機率非常高，正反兩派意見在網路上引發討論，「送香水本身就是一件很雷的事，味道不喜歡不想噴、轉送又很沒禮貌」、「我收到香水會很開心耶 包裝精美又可以香香的」、「除非很了解對方喜好及習慣,不然不建議送香水，香味很主觀」、「挑專櫃的就對了，基本上不要挑味道太濃烈的都很安全牌」、「香水+1 不要選太廉價都好。」

▼說到情人節禮物清單的話，那香水絕對榜上有名。（圖／記者李薇攝）

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