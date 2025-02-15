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圖利一條龍！壯世代不自廢　民眾黨成「土城最大黨」

我們想讓你知道…立法院竟出現「一條龍」的圖利新型態！民眾黨立委吳春城先去登記了壯世代的商標，然後進入立法院立了一個法案，又用這個法案企圖去綁很多政府的標案，這麼方便賺錢的方法，果然是白營的傳統嗎？如果民眾黨主席，無法阻止這種「圖利一條龍」的作法，那民眾黨還有臉批評誰？這種法案根本不該由其他黨例如民進黨甚或國民黨提案去廢除，民眾黨如果識相的話，就該自提廢除法案，以正視聽！如果一直袒護，難不成嫌柯文哲在土城太寂寞，要多送幾個人進去嗎？組成土城最大黨嗎？

▲▼壯世代政策與產業發展促進法草案 三讀 藍綠白朝野立委一起慶賀合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲壯世代政策與產業發展促進法三讀通過後，遭踢爆提案的民眾黨立委吳春城，從體制外到體制內，長年來利用推動「壯世代」拿下鉅額政府補助款。（圖／記者屠惠剛攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

台灣立法院竟然出現一條龍的圖利型態？民眾黨的不分區立委吳春城先去登記了壯世代的商標，然後又進了立法院立了一個法案，又用這個法案企圖去綁很多政府的標案，這麼方便賺錢的方法，果然是白營的傳統嗎？面對這種圖利自己狀態這麼清晰的途徑，身為國會關鍵第三黨及代理黨主席，毫不認錯及處置，如今前主席柯文哲已入土城，難不成民眾黨其他人也要跟著進「城」嗎？國會第三黨不做了，改當土城最大黨？

過去發生一些立委的貪污圖利弊案，大都是一種模式，就是外面有個商業團體或者公司負責人，利用金錢收買立委修改法案內容，或者通過某些決議或辦公聽會來施壓部會的，例如著名SOGO案就是李恆隆買了幾位朝野立委，其中還有個民眾黨代理主席黃國昌的當時時力同志徐永明，結果徐永明連錢都不敢收，就被判個貪污圖利。

再早前，如果還有人記得幾十年前的高雄彩券案，當時許多彩券業者還努力收買朝野立委，通過彩券法案，後來有的有成有的沒有成，全看運氣和運作技巧。

民進黨想趕快廢法　藍白立委卻仍不表態

沒想到在幾十年後的，有個立委自己就是個企業主，然後就自己去當立委自己立法再設法給自己找標案賺錢，比起李恆隆和以前彩券業者，這位立委簡直是聰明絕頂，從頭到為尾，他自己一個人包辦了。省掉買立委的錢，少掉了遊說立委立法的過程，像李恆隆這些人縱橫商場多年都要自嘆不如吧。

▲▼ 立院法會-吳春城。（圖／記者黃克翔攝）

▲企業家出身的民眾黨立委吳春城，多年來倡議「壯世代」，即使擔任立委之後，也已拿下高額政府補助款，同步在立院推動通過立法，政府未來需正式編列相關法案，遭譏是「圖利一條龍」的新模式。（圖／記者黃克翔攝）

這麼離譜的事，竟然在台灣的立法院發生了，也許可以說在簽字或者通過壯世代法案之前，不知有人利用這個法案要圖利賺錢，但現在知道了，民進黨的人趕快要廢法，可是藍白立委卻仍不表態，難道真的要坐實這種圖利一條龍的事情在國會發生嗎？

柯文哲的京華城案和政治獻金案因柯文哲被羈押，以及進入法院審理程序，而消停了一陣子，不再搶新聞版面，但不代表柯文哲案已經結束，未來出庭或者審判程序，都還是一刀一刀地割破民眾黨的血肉，何況柯文哲還有其他案還未審理，民眾黨可以流血到何時？而隨著柯文哲進入土城的還有李文宗，其他幕僚也還因政治獻金案也在偵辦中。

可說整個民眾黨都陷入官司的糾葛之中，未來會有多少人會跟著柯文哲進入土城看守所，誰也不知道。面對柯文哲所涉之案，裝聾作啞也就算了，如今竟有立委如此地企圖圖利自己，民眾黨卻也處處不認錯，處處包庇，民眾黨是連僅可能守護清白的機會也不要了嗎？

黃國昌曾高舉道德大旗　如今標準卻是天地之別

民眾黨就要有新的黨主席了，如果未出所料，黃國昌應該可以順利當選新任黨主席，成為國會第三黨的黨主席，在台灣政壇占一席之地，而過去在太陽花高舉道德大旗的黃國昌，如今道德標準卻是天地之別嗎？

如果身為民眾黨的主席，無法阻止這種圖利一條龍的作法，那民眾黨還有臉批評誰？這種法案根本不該由其他黨例如民進黨甚或國民黨提案去廢除，民眾黨如果識相的話，就該自提廢除法案，以正視聽。如果一直袒護，難不成嫌柯文哲在土城太寂寞，要多送幾個人進去嗎？組成土城最大黨嗎？

政治人物要做壞事多少要偷偷摸摸的吧，可是民眾黨過去一年來，示範如何理直氣壯地在市長任內收錢，如何把政治獻金轉成自己公司的錢，難道在今年，民眾黨又要示範一位立委如何公然圖利自己嗎？如果這樣可以，以後每個要作生意要賺錢的人都去當立委，然後去立個法利用職權去標政治標案賺錢嗎？這是什麼樣政治人物道德標準阿？！

▼民眾黨主席正在補選中，當選人未來能否不雙標，自廢「圖利一條龍」的壯世代法案，成關注焦點。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨主席補選首場政見會,蔡壁如,黃國昌。（圖／民眾黨提供）

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關鍵字: 壯世代 民眾黨 吳春城 立法院

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