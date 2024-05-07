比雷同事還可怕　為什麼我們總是遇不到好主管？

▲ 對於許多社會人士來說，職場最惱人的，除了雷同事之外，大概就是可怕的主管。（圖／翻攝PAKUTASO）

● Lin Simon／產品設計師

在職場待久了，往往會遇到一些鬼故事，而這些鬼故事中的主角除了雷雷同事之外，最常遇到的大概就是可怕的主管。

不論是那種只會出一張嘴但完全無專業實作能力的、緊迫盯人控制欲極強的、自己做得半死但功勞全被主管搶走的、只會拍老闆馬屁但壓力都是下屬扛的、時不時會情勒團隊的，有太多種類型的主管基本上可以說完全不及格的。

為什麼這種主管普遍存在於職場上，尤其是台灣職場又常常會遇到，搞得上班變得非常痛苦。在國外工作多年後，我遇到的不好的主管好像變少很多，我可以簡單分享一下我的觀察：

1. 在台灣很多獨立技術職的天花板就是要成為主管，否則薪資會上不去，變成很多資深工作者被逼著成為主管，而「管理和領導」跟「專業技術」其實本質上根本就是兩種技能，技術強的人不一定懂管理，這兩者沒有直接的正相關。

2. 管理者的的工作重心應該是「人」，當然把事情做好也很重要，但是必須擺在把人帶好之後，很多人沒有意識到自己不適合當主管，就是因為過度關注於下屬有沒有把事情做好，但沒有關心他們是否有所成長、是否正在做著自己喜歡的事情。

▲ 許多主管過度在意下屬有沒有把事情做好，但沒關心他們是否有所成長。（圖／ETtoday資料照）

3. 很多主管都是趕鴨子上架，因此沒有經過成為主管的訓練（不論是心態上或能力上，很多公司也沒有完整的領導力訓練規劃），也因為沒人跟他說怎麼當好一個主管，所以他們會用他們認知到的以前自己主管的樣子來帶團隊，如果他前一個主管用了錯誤的方式在帶團隊，這種風格很可能就會被繼承下來。

4. 很多人對成為主管這件事有著錯誤期待，以為成為主管就會掌握更多權力，大家都得要聽你的，但事實正好相反，當你越想控制團隊，團隊心裡距離會離你越來越遠，最後都不會跟你說真話，變成表面尊重、私下幹礁的狀態。

5. 成為主管的其中一個誤區就是，把個人（自己）看得比團隊（下屬）重要，領導者最核心的工作在與領導團隊前往對的方向，團隊的成功才是你的成功，當下屬表現的很棒時，應該把光芒和掌聲留給他，而不是自己搶著當英雄。

6. 我發現台灣許多主管跟下屬都缺乏溝通，不確定大家是否都被工忙得不可開交，所以跟下屬的對話常常是一季一次，甚至還有半年一次的，這種時候當有大事發生時（例如夥伴要離職），基本上已經沒救了，因為早就醞釀許久你也察覺不到問題。在國外工作的經驗來說，基本上每周都有跟主管進行 1 on 1 的文化，儘管只有 30 分鐘都好，除了關心專案進度之外也會了解是否遇到挑戰和可以協助排除的地方，確保不會一直卡關而感到挫折。

▲ 台灣許多主管跟下屬都缺乏溝通。（圖／取自Pexels）

7. 有些人變成管理者後，就遺忘了自己的專業技能，雖然對純管理者而言，專業技能已經不是你的主要吃飯工具，但你必須要持續關注技術的發展和趨勢，確保你在檢視團隊的成果時能夠提出有品質的建議和見解，你不用是技術最強的，但你的專業敏銳度要足以提供團隊明確的方向，否則講話會越來越空泛，團隊對你的信任也會日漸降低。

雖然我不敢說自己是個好主管或好老闆，也還在學習中，但上面的觀察也是我自己不斷提醒自己的，因為唯有整個團隊成功，自己也才能夠真正發揮身為領導者的價值。

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