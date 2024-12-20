斷了理智線的「立法院多數黨」　會不會導致民意反撲？

▲國民黨立委舉手表決。（圖／記者屠惠剛攝）

● 陳敏鳳／資深媒體人

立法院在2024年可說是政壇的重中之重，上會期的國會擴權法案，引發青鳥運動，這幾天又吵選罷法、憲法訴訟法及財劃法的修正法案。而立法院占多數的國民黨通過法案方式一點也不客氣，對於沒有朝野協商及委員會審議失能的批評聲浪置之不理，根本是斷了理智線的立法院多數黨，這些法案通過後，不僅對憲法法庭或者中央地方財源分配產生衝擊，對2026地方選舉的氛圍也可能產生變數。端看賴政府如何因應。

選罷法提高門檻 將是大罷免開端

整個所謂的「大罷免」潮，在基隆市長謝國樑罷免案未過，以及釋憲案對國會擴權案解釋後，氣氛已經大不相同，對於所謂在獲勝邊緣的藍綠立委其實威脅性都不大，根本沒有發動「大罷免」潮的動力和氣氛。但國民黨卻仍心懷畏懼，發動選罷法的修法。

選罷法修法的三項重點包括增加身分證、罷免數要比得票數多一票以及罷免前一年不得提建議或連署等。顯示國民黨立委好像還是怕被罷免怕的發抖，其中增加身分證部分，因為要落實連署人的身分，大部選民是可以接受，即使增加連署罷免的難度，民進黨最後也是同意了，修正案中這部分爭議比較少。

但「罷免數要比得票數多一票」這一修正項目，則爭議點非常多。首先，依照目前規定，罷免能不能成功，關鍵在於投票率。把當選的得票數與被罷免的票數拿來相提並論，並不合理，因為投票率的基礎就不一樣。

當選的得票數是在全國性的選舉中舉行，其中還包括首長的選舉，這種全國性選舉，投票率當然比較高，得票數也會高，通常台灣的投票率都在六、七成。而補選或者罷免都是單一選區的選舉，其投票率比較低，除韓國瑜被罷免高雄市長之例外，其餘投票率大都只有三、四成，即使近年來罷免幾乎等同另一場選舉，在政黨全力動員下，投票率可近五成，但也無法跟全國性大選投票率相提並論。兩者得票數拿來比真的很不恰當。

如果國民黨真的很怕，儘可提高門檻，但把不同基礎二種選舉或罷免案的票數，拿出來相加減，簡直是荒唐至極。

其次，一旦這個修正案通過，才是真正再引發大罷免潮的開端，因為如果把兩種不同基礎的票數相加減，那民進黨乾脆也製造更多的罷免案，加上藍營的報復性罷免案，那就有可能多起罷免案百花齊放，等同有全國選舉性質的投票率產生，各黨才划算。但這樣造成社會資源的大浪費，選民是否買單，誰輸誰贏真的很難說。

▼公職人員選舉罷免法修正條文三讀，江啟臣敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

憲訴法修正案、財劃法 令人無法理解

更糟糕的是憲法訴訟法的修正案，這可能造成憲法法庭停擺，但憲法法庭處理很多不是政治性的議題，相反地憲法法庭處理很多人民生活利益問題，例如現在有關兒童虐待問題，也有社團要提釋憲案，讓保護兒童更落實。連京華城沈慶京跟行政法院打輸官司，都可以提出釋憲案，顯見憲法法庭的重要性，一旦憲法法庭停擺，影響民生比政治更甚。

另外，財劃法依照如今國民黨版本，強硬撥六千億至地方，不僅民進黨不同意，民眾黨版本也不同意，主導者黃珊珊認為這將危及中央政府運作，民眾黨版本提出撥二千億元至地方。

財劃法的確要檢討，但像這樣無理由無根據撥款至地方政府，難免令人想起過去省政府時代，造成很多地方政府拚政績，蓋了很多蚊子館等，這種法案絕不能如此過關，對政府財政不利之極。

還有一例，國民黨為了刪預算，理由已經到了令人無法理解的地步，最近由陳菁徽、廖偉翔竟然連勞工局的蒸飯箱保養經費，以非公開為民眾使用為由，刪除預算，國民黨不是很照顧公務員嗎？

▼憲法訴訟法部分條文修正草案三讀 ，韓國瑜敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨的作為 會不會造成民意反撲？

面對朝小野大的局面，國民黨固然該備受批評，但賴政府也該努力化解，拿考試委員和大法官人選的提名來看，就看出不同的心態。考試委員在立法院只有一人不通過，看到被提名人的資格就知道顧及到朝小野大的局面，副院長許舒翔應是考委過關的重要因素，用了一名沒有爭議的藍營許舒博之弟，來平衡了政黨色彩。

而考試委員的提名日期是在今年的5月31日，賴總統是在5月20日就任，名義上由賴總統名，但先前的運作可能在蔡前總統任內完成。至於大法官的人事案，則連綠營也搖頭，尤其廖福特涉及的違建等案，顯示總統府在審查人選時並不周全，很多人對大法官能通過幾人，抱持悲觀態度。考

委和大法官的提名顯現二種心態，面對朝小野大，賴政府究竟該用何種態度面對，應該深思。

至於立法院多數黨國民黨的作為到底會不會影響2026年選舉，其實也是政壇變數，目前來說2026年氣氛對民進黨並不利，尤其南二都內部問題很多，但在國民黨國會作為下，會不會導致民意反撲，藍綠政黨都該深入思考的問題。

▼朝野衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

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