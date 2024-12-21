洪申翰連續拆彈兩案！　嫌「不適任勞長」還言之過早

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

●吳鴻峰／台北市民

日前有團體公布民調顯示，20歲以上的台灣人中，有四成一民眾認為卓內閣指定洪申翰接任勞動部長覺得不適當，或許是因洪申翰過去的環境政策專業背景，讓許多民眾覺得有所衝突。

不過，本週17日晚間傳出，中鋼運通工會與資方達成勞資協議、勞方同意取消罷工，資方更保證逐步降低中國籍船員聘用數量，並承諾本國船員就業機會為優先。以吳姓公務員遭霸凌案之重啟調查報告，和此重大勞資爭議案兩案檢視，或許，此時就稱洪申翰不適任勞動部長，恐怕言之過早。

拆第一彈：重啟調查霸凌案 獲家屬及吹哨者肯定

前勞動部長何佩珊因吳姓公務員輕生一案背負政治責任下台，行政院長卓榮泰火速任命洪申翰於今年11月25日接任勞動部長。此一人事安排，讓外界跌破眼鏡，甚至引來國民黨立委傅崐萁痛批「高中學歷部長是國恥」。

然而，隨著洪申翰甫上任旋即親自召集霸凌案重啟調查小組、擴編外部調查委員，12月11日發布重啟調查報告後，不僅對外公告調查小組成員名單、完整調查報告供社會大眾檢視，吳姓公務員家屬與該案吹哨者也透過管道肯定重啟調查結果。洪申翰亦承諾啟動職場霸凌法制化作業，來面對台灣社會接踵而來的霸凌Me Too浪潮。

▼勞動部北分署長謝宜容霸凌案，引起社會大眾關注。（圖／翻攝YouTube）

拆第二彈：延續立委時期關懷 出手拆解船員罷工危機

12月17日晚間，海運界一則重大新聞，令產經及工會各界刮目相看，中鋼運通工會傳出停止罷工行動，中鋼運通公司與工會完成簽署勞資協議。中鋼運通公司主要業務為鋼品製作原料（鐵礦砂、煤炭、石料等），以及鋼品出口的海運公司，年營收超過三千億。中鋼運通的母公司中鋼公司，最大股東就是經濟部。

近年來，中鋼運通的船員們組織企業工會，向資方訴求立即停止逼退台灣船員，並逐步減少中國船員人數，保障台灣船員工作權，勞資雙方數度衝突，甚至在今年7月，船員們竟無預警遭到中鋼運通公司中斷勞、健保，工會號召百輛汽、機車包圍中鋼大樓，按喇叭抗議，接著，在今年8月，台灣海運史上首次進行本國籍船員的罷工投票，中鋼運通工會以近9成的同意票取得罷工權，雙方劍拔弩張，似乎沒有退讓空間。

公開資料顯示，過去洪申翰擔任立委時，數次關切船員勞動權益議題，兩年前就曾就船員職災補償及減災機制，在立法院衛環委員會要求時任部長許銘春改善。一個月前（11/19）在國會總質詢時，更向行政院長卓榮泰示警，表示國營企業聘用中國籍船員恐釀國安風險。

媒體報導，洪申翰連日來積極促成經濟部、中鋼公司、中鋼運通公司和中鋼運通工會展開實質協商，研議保障台灣籍船員工作權方案，讓勞資雙方各有退讓，才讓一觸即發的爭議和平落幕。

勞資雙方簽署的協議中，有關逐年降低聘用中國籍船員人數至零，更是兼顧勞權及國安的共識。此案是洪申翰就任勞動部長不滿一個月，一定程度延續擔任立委時的核心關懷，實際化解的危機之一。

觀察第三彈：就安基金爭議 持續考驗勞動部長洪申翰

自吳姓公務員遭霸凌案而始，檢調對謝宜容前分署長與時任勞動部長許銘春不當使用就安基金等案件展開調查，朝野立委也對明年度就安基金預算編列情形強烈質疑。

審計部審計長陳瑞敏更表示，初步查核發現，過去用途不符金額達五千多萬。對此，勞動部長洪申翰強調，絕對不會迴避問題，將於一個月內提出強化就安基金支用的把關機制。

本週開始，立法院將審查勞動部預算，洪申翰能否提出讓各界買單的檢討方案，有待社會大眾繼續觀察。

結論

筆者認為，以洪申翰過去經歷重大政治及社會議題的協調及處理能力，和到目前為止的公開表現，此時此刻就要論斷洪申翰適任勞動部長與否，恐怕言之過早。

洪申翰在不滿一個月的時間內，面對排山倒海而來的各式難題，幾乎來自過去幾年來，行政部門行之有年的內規及慣習。改革無法一蹴可幾，需要基層人員共同配合和社會大眾的支持鼓勵。

作為公民社會的一份子，我們能做的，就是繼續觀察、爬梳資料，就實際上的所作所為獨立思考，才能不被帶風向、做出不失公允的評論。

▼勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

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