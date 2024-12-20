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冬至進補？　洛桑加參提醒亂吃可能加重「內臟脂肪」

我們想讓你知道…洛桑加參醫師強調「知止、有所不為，才能做個明白人。」平日的小小節制，將為你換來無限大的自由與健康。

▲▼洛桑加參醫生著作「靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇」。（圖／時報出版提供）

▲洛桑加參醫生。（圖／時報出版提供）

●洛桑加參 ／知名身心靈預防醫學專家

冬至的「至」，是至極的「至」。陰極之至、日南至、日短之至、日影長之至，正因這四個極端，冬至成為特殊的節氣。知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師，在其新書《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》（時報出版）中指出，冬至這天，白晝最短、夜晚最長，你的影子也會是一年當中最長的時候。

洛桑加參醫師幽默地提到，在這個時候，不必羨慕超級名模擁有九頭身的比例，只要站在陽光下，就能發現自己從未見過的「修長美腿」。過去物資缺乏的時代，人們尤其重視「進補」，冬至便是一個傳統的進補日。

他解釋，陰氣在這一天達到最谷底，陽氣則開始逐漸增長。因此，古人相信在這個時候進補，可以催動陽氣，類似於現代人刷信用卡在週三獲得加倍回饋的道理，進補日進行調理，效果會特別顯著。

然而，洛桑加參醫師也補充說道，這些觀念在當今生活條件改善後，或許有了不同的解讀。

當腰圍逐漸擴大，女性超過32吋難買合適的褲子，男性超過36吋，低頭只能看到肚子而看不見腳趾時，這可能是內臟脂肪過多的警訊。洛桑加參醫師建議，此時不應盲目跟隨朋友去大吃大補，而是應該透過「調整」的方式來補足身體所需。

洛桑加參醫師指出，身體的補充必須講求平衡，運動量不足就應增加運動，水分攝取不夠就補足水分，天然酵素不夠則可以適量食用鳳梨和木瓜來補充。尤其冬至時節屬「陰極之至」，天氣寒冷，身體若有虛弱的部位，也會在此時特別容易察覺。

他建議一個簡單的自我檢測方法，靜躺在床上，閉上眼睛，想像一道白色的光從頭頂緩緩注入，透過掃描的方式從頭到腳、由內而外檢視身體的每一個部位。如果白光順利通過全身，表示健康狀況良好；但若白光在某個部位受阻或顏色變得濁灰，則表示該部位可能需要特別關注，並進一步調整生活習慣和心態。怎麼調？用以下的方式來調。

有所節制　以待來日

自制力與健康之間的關係密不可分，自制力越高，健康力也越強大。洛桑加參醫師指出，這一觀點已經被紐西蘭著名的「丹尼丁研究」證實。該研究追蹤了一九七二年出生的上千名嬰兒，並長達數十年觀察他們的成長過程。研究結果顯示，三歲兒童的自制能力，足以預測他們未來的健康狀況。

根據研究，自制力較低、屬於「低控制型」的人，罹患心臟病、糖尿病等慢性疾病的機率高於常人，且這類人往往喜歡尋求刺激，因而意外死亡的風險也相對較高。此外，他們還容易產生物質依賴的傾向。洛桑加參醫師表示，當一個國家的醫療水平達到一定程度後，影響健康的關鍵並非純粹取決於基因或運氣，而是取決於個人的行為選擇。

從佛教醫學的角度來看，自制力低的人往往難以戰勝內心的貪欲，導致身心靈無法合一。舉例來說，有些人明明身體發炎不適，卻仍忍不住想透過甜食來紓解壓力。洛桑加參醫師指出，現代許多健康問題都源自「貪」，尤其表現在飲食上。標準體重的上班族女性，一日所需熱量不超過一千五百大卡，但「貪」這個心魔卻總能找到理由。

例如，有人會說「工作壓力太大，需要靠美食放鬆」，或是「朋友聚餐不吃就太掃興」。飲食失衡最終可能導致高血壓、高血脂、心臟病、糖尿病，甚至癌症。

洛桑加參醫師建議，個人應靜下心來，覺察自己愛吃的真正原因。或許是想緩解緊張、鬱悶，或僅僅是因為無聊。而這時，首要解決的是情緒問題，而非馬上打電話訂餐廳。他強調，醫生與科學家已研究出許多促進健康的方法，但這些只是知識，能否實踐並運用這些知識，則取決於個人的智慧。

他進一步指出，懂得節制的人，能輕鬆戰勝內心的「貪」，並擁有高度的自由，做到「從心所欲而不逾矩」。學會節制不但不會讓人吃虧，反而能在重要節日，如冬至、跨年等場合，盡情享受美食與小酌，卻不會讓健康付出代價。

洛桑加參醫師最後強調，唯有不被「心魔」牽著鼻子走，才能真正成為自己生命的主人，享受健康又自由的人生。

▼洛桑加參醫生著作「靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇」。（圖／時報出版提供）

▲▼洛桑加參醫生著作「靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇」。（圖／時報出版提供）

有所不為　知止守戒

許多宗教都有戒律，外界對此常有誤解，以為守戒是一種苦行。但事實上，戒律並非為了折磨或限制人們，反而是一種保護機制，能幫助人們用最簡單的方法，跨越身體健康與心靈健康的各種障礙，最終達到身心靈整體的淨化與揚升。

洛桑加參醫師進一步解釋，戒律的本質如同母親對孩子的叮嚀──「那邊水太深不要去」，這句話雖是戒律，但眾所皆知，這是出於關愛之心。沒有人會因此認為母親是專門掃興的壞人。同樣地，人們也可以基於對自己身心靈的關愛，依照個人狀況為自己設下一些必要的戒律。

例如，若腸胃消化不好，可以規定自己不要太晚吃晚餐；曾因喝酒熬夜過度損傷肝臟，則可要求自己在膽經時間（晚上十一點到凌晨一點）與肝經時間（凌晨一點到三點）一定要上床休息。此外，若有酗酒習慣，原本每天一手，便可規範自己每天僅限一瓶，若遇到慶祝場合，最多開兩瓶，一瓶與朋友共享，另一瓶留給自己。守戒律如同為自己設下速限，以策安全。

洛桑加參醫師強調，「知止、有所不為，才能做個明白人。」從陰陽消長的角度來看，冬至可以視為一個起始點，象徵新的循環開始。人們應趁此時機，讓自己變得與以往不同，不再被心魔左右，也不再盲從他人，渾渾噩噩地度日。

他鼓勵民眾，從這個新的循環開始，學會為自己打算，為未來埋下善的種子與健康的種子，並以辛勤的努力加以灌溉。過一段時間後，就會發現守戒律是值得的。

洛桑加參醫師認為，平日的小小節制，將為你換來無限大的自由與健康。

▼洛桑加參醫生著作「靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇」。（圖／時報出版提供）

▲▼洛桑加參醫生著作「靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇」。（圖／時報出版提供）

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●本文獲授權，摘自《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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