一場不稱「演習」的演習　中國所為何來？　

● 張國城／台北醫學大學通識教育中心副主任

日前中國在台海周邊實施大規模的軍事演習，於浙江、福建外海劃設「空域」保留區，我國國防部也證實，這次解放軍在台灣周邊部署軍艦的規模比以往都要大，「數量非常驚人」但卻沒有像過去一樣高姿態宣布軍演，引起外界不少揣測。

中國大規模部署卻未宣布軍演 可能原因

首先是不想破壞「雙城論壇」氛圍。因為蔣萬安在過去在被問及「當選後是否舉辦雙城論壇」時，曾提到「舉辦前提就是中共不再擾台，對台釋出善意」如今中共在台海周邊進行軍事活動，任誰都很難解釋為「不是擾台、對台釋出善意」的行為。

如果要認真追究，蔣市府不應舉辦雙城論壇，否則等於自摑其頰。但就國民黨目前整體策略，仍以和中共維持友好關係為主；加上前總統又是前主席馬英九又在此時大動作推動兩岸交流，除了邀請中國青年訪問團高調訪台之外，12月18日也帶大九學堂的青年學子前往中國哈爾濱參加海峽兩岸青年冰雪節活動，如果這時候蔣市府不辦雙城論壇，除了會讓馬英九進退兩難之外，也增加外界對國民黨是否分裂的質疑。

其次可能還有政治時程的考慮。雙城論壇是目前中方和臺灣官方最高層級的官方交流管道，如果履行競選諾言而停辦，則未來是否能再恢復仍是未知數。

因此站在想和對岸維持交流的立場，自無可能驟然取消雙城論壇。而中方也不願北市府逕行取消雙城論壇，若北京高調宣布正在進行軍事演習，北市府取消雙城論壇的可能壓力勢必更大。顯然中方目前無意讓蔣市府在這類議題上直接面對台灣民意壓力。

另一方面，中方拒絕和民進黨中央進行官方往來，等於抬高了雙城論壇的重要性。在雙城論壇舉辦前有媒體民調，高達72.1％台北市民支持繼續舉辦雙城論壇。另外，雙城論壇對於減緩兩岸緊張關係是否有幫助，民調結果顯示，62.8%的台北市民認為舉辦論壇對於減緩兩岸緊張關係有幫助，認為沒幫助者為33.0%。

雖然民調可以透過「調查側重的面向」，而得到不同的答案，但目前看來，社會大眾並無對雙城論壇形成普遍不滿的氛圍，可說台灣一般民意對雙城論壇並不持堅決的反對態度。這當然也是中方不明白宣布在台灣周邊的軍事行動為「軍事演習」的附加效益。

▼社會大眾並無對雙城論壇形成普遍不滿的氛圍，可說台灣一般民意對雙城論壇並不持堅決的反對態度。（圖／ETtoday攝影中心攝）

以降低緊張為誘餌 交換美方在其他議題上讓步

或許有人會問，北京既然要維護雙城論壇，何以又要在此時舉行「不稱作軍事演習」的軍事演習？筆者認為，由於習近平對武力攻台已經下達決心，只是在等待時機，因此要求部隊時時可出動至台海周邊進行演習以熟悉戰場環境，提升士氣是必然作為。

在習近平的決策之下，解放軍強化攻台戰備是既定政策，演習自然多多益善。以當前習近平對軍權的掌握，無論是軍演抑或雙城論壇，都是習近平的決斷，不存在「左手不知道右手在做甚麼」的情況。

同時，中方在川普上台之前，應會提升台海周遭緊張局勢，創造中國持續的「軍事存在」(military presence)以提升未來和川普交涉的籌碼。屆時北京可以用「降低緊張」為誘餌，交換美方在其他議題上的讓步。

總結起來，本次在雙城論壇舉行前實施不名為軍演的軍演，是中國的一項成功操作，至於如何應對，則需要朝野一致合力，但這卻是當前最不可能的事。因此未來類此作為若再次出現，吾人不需意外。

▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

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