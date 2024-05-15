比死刑存廢更該被解決　一條生命的逝去牽動整個社會

▲ 劉志明2014年底因不滿女友提分手，竟持榔頭重擊獨自開車買菜、曾獲師鐸獎的陳姓退休老師，還以手指性侵，並咬掉乳頭，搜刮死者財物。但高雄高分院7日上午更四審改判劉男無期徒刑，死者丈夫張介能獲悉後，拿著太太的遺物，痛批判決非常糟糕。（圖／記者陳宏瑞攝）

● 喬哈娜／自由撰稿人

去（2023）年接連發生聖誕節國中生在校園遭刺慘死、剴剴遭保母虐死的案件，社會民眾無不悲痛惋惜，感慨具有正義感的楊姓國中生就此殞落、悲痛年幼的剴剴遭受非人待遇，整個社會氛圍沉痛又悲憤。就在前些日子，虐殺師鐸獎的兇手五度判死竟逆轉改判免死，氣憤的除了死者丈夫，也有許多對司法判決看不下去的民眾；不只人民憤慨，基層法官也對司法感到失望。

其實，每當攸關人命的重大案件發生，不僅對死者親屬而言是巨大創傷，也是整個社會的集體創傷！一個受害者生命的消逝，牽動的是遺留親友的一生傷痛，也牽動了整個社會的同悲震撼；人的生命來自父母、依附於人際而與社會共生，生命不是僅僅是個體的經歷，也是整個社會群體的共同經歷。人與社會休戚共存，受害者遺族和全台人民同悲同泣，整個社會皆是殺人案件的間接受害者、共同承受著生命中難以承受之慟。

犯罪被害人遺屬備受煎熬 社會對他們的照顧太少

▲ 台灣對犯罪受害者及其遺族的保護實在太少，這應是國家司法需要即刻處理且勢在必行的要項。（圖／財團法人犯罪被害人保護協會提供）

受害者遺族面臨一生漫長的巨大傷痛，日日煎熬，盼望求得公道，卻又絕望的認知意識到無法復生，甚至因為不斷回想案發當下自己的親人遭遇的慘事而罹患身心疾病。台灣對受害者及其遺族的保護實在太少，這應是國家司法需要即刻處理且勢在必行的要項。可是，在許多案件中，我們卻見到受害者及其遺族被限縮的極小，他們的聲音甚至也不被法庭重視。

社會有比死刑存廢更該被解決的事！

主張廢死的人權團體、法官、律師聚焦在社會鑑定，強調奪人性命之人犯一定是有他無法選擇的無奈而導致「不良善」，然而，身為受害者遺族負擔人生不幸仍選擇的「良善」，則被這些舉著人權大旗的人士給犧牲辜負了。廢除死刑，讓罪大惡極必須永久與世隔絕的罪犯受到保障，也極可能因為縱放罪犯而造成更多無辜之人的枉死。

廢死人士拿著數十年前的冤案說要保障零冤死，卻轉眼不看台南殺警兇手一審判死無意上訴、律師團卻還要求進行復歸社會鑑定之荒謬。廢死的主張完全沒有任何立意良善之處可以說服大眾，何況，避免冤案，應該完善的是科學蒐證、嚴謹判決以及抗告再審機制，而非廢除死刑。

▲ 犯罪被害人保護協會代表陳淑貞律師在4月23日憲法法庭死刑存廢的辯論中，轉達「台南殺警案家屬」的心聲，被害人家屬希望法律要正視被害人的傷痛。（圖／翻攝司法院YouTube）

慎殺不等於廢死。檢警單位用最先進的科學偵查蒐集證據，法庭依照證據應當嚴謹判案，不辜負任何一條消逝的生命；謹慎判殺，保障無辜之人不要因此蒙受冤屈；判處殘忍殺害他人性命之兇嫌死刑，與修復犯罪造成的創傷並不衝突，甚至就人道立場而言才是對生命權最大的敬意！

廢死人士始終無法回應廢除死刑後的「具體配套措施」是什麼，更提不出具體可行的配套方案。試想，若是廢除死刑，將導致台灣監獄數量無法負擔過多的無期徒刑罪犯，屆時假釋出獄造成「治安敗壞」也將是社會必然面對的嚴峻考驗。而台灣的經濟與社會各方面量能亦是一大困局，300社工集結五訴求言猶在耳，白花運動追悼法官之死慟痛未平，各級學校輔導人力長期不足、負荷量過重，更別說現階段廢死依舊無法取得全民共識。諸多問題懸而未解，皆顯出台灣尚未準備好走往廢除死刑的方向。

▲ 社工前往衛福部表達第一線工作者的心聲，強調社會安全網並應該變成社工安全網。（圖／記者湯興漢攝）

台灣近年重大社會案件不斷，社會上還有更急切的問題需要處理和解決，嬰幼兒托育安全和青少年校園安全及保障尚未獲得改善、重大犯罪受害者及其家屬的人權維護和傷痛修復也未有積極的處遇，這些都是政府亟須正視且刻不容緩的重大議題，也是政府責無旁貸應積極解決的重要優先項目。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。