賴清德就職演說的關鍵之鑰　讓兩岸關係發展成加分題

▲ 媒體認為，賴清德的520就職演說內容有關兩岸部分，談話應會維持「維穩」基調。（圖／記者湯興漢攝）

● 陳淞山／專欄作家

眾所矚目的賴清德總統520就職演說內容幾已定調，原本兩岸領導人各取所需所加以營造的善意氛圍，期盼兩岸關係發展在各自擱置重大政治歧見爭議下，以逐步開放兩岸觀光與交流來解開對立僵局，重新搭起可以展開對話溝通的友誼橋樑。

然而，根據媒體報導，賴清德的520就職演說內容有關兩岸部分不會超出蔡英文的兩岸範疇，談話仍維持「維穩」基調，演說中進一步從國際角度談台海議題，避免兩岸問題落入中國事務的框架，且進一步拉高層級從國際社會高度去談台海穩定與印太區域安全，同時也要讓國際安心，台灣不會成為麻煩製造者。基本上，就是在選舉期間以蔡英文總統的「四大堅持」為基礎，提出和平四大支柱行動方案，在對等、尊嚴前提下，願與中國展開交流合作。

賴若深化「抗中保台」論述 兩岸兵凶戰危局是恐再起

▲ 如何先拋開意識型態的對立，尋求雙方目前都想面對開放的兩岸人民往來與交流問題，是賴清德的根本問題。（圖／路透）

從日前馬、習二會中習近平總書記的談話內容來看，其所側重的政治主軸與基調就是中華民族與中華文化，而賴清德520就職演說可能的內容卻以近乎迴避的處理方式來加以回應，甚至幾乎完全以台灣的立場與角度從國際角度談台海議題，也就是側重的內涵就是「兩岸關係國際因素化」，等於是把當年蔡英文總統就職演說內容被中共回應為「未完成的答卷」的核心爭議問題再度重申及強化，根本沒有顧及中共的臉面，又如何能夠期待中共會有善意橄欖枝的可能回應呢？倘若事實情況真的如此，520就職演說之後，兩岸這段期間所各自營造的善意氛圍勢必就會付諸流水，兩岸關係發展的機會之窗當然也就會完全封閉了。接下來，可以預見的是，兩岸嚴峻險惡的敵對緊張情勢就會更加劍拔弩張，在11月美國總統大選之後，所謂的兩岸兵凶戰危政軍情勢恐會再起！

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是以，台灣與中國大陸各有其政治立場，的確各有其政治堅持難以化解，這是兩岸領導人心知肚明且相當理解各自爭議的客觀情況，但為了兩岸人民的共同福祉與和平發展大局，是可以先加以暫時擱置重大歧見，這是以兩岸領導人高度與格局可以換位思考及將心比心的務實理性作為。因此，如何先拋開意識型態的糾葛與對立，擱置雙方的政治歧見，尋求雙方目前都想面對開放的兩岸人民往來與交流問題，就是根本問題，就是積累雙方疊加善意的態度與行為。所以，不相互刺激與挑釁就是基本原則與立場，倘若賴清德的520就職演說內容還是刻意強調台灣的立場，並更加凸顯「兩岸關係國際因素化」，或許站穩了台灣的政治立場，但卻更加讓對岸難堪或下不了台，則又如何期待兩岸關係發展會有任何正面的助益呢？原本雙方所刻意營造的善意交流與開放的可能作為又怎麼持續下去呢？

兩岸關係最有望成賴的加分題 就職演說是關鍵之鑰

▲ 倘若賴清德上任後還是採取「抗中保台」的強硬政治立場，則兩岸爆發戰爭的危機越來越高。（圖／路透）

賴清德總統上任後最可能展現的政績表現，看起來，就是兩岸關係的交流與開放，這是蔡英文政府任內做不到的事，但卻是目前兩岸執政當局都想要有所突破的新局！因為，中共當局已經開始反思當年對蔡英文的回應，只是換來把台灣更推向國際化與向美國完全靠攏的效應及結果。倘若兩岸關係未來發展還是嚴峻險惡，賴清德上任後還是採取「抗中保台」的強硬政治立場，則兩岸爆發戰爭的危機越來越高，政治攤牌的迫切危機不斷逼近，恐怕對兩岸雙方就是一場大災難，只會稱了想漁翁得利國家的意圖，而真正受傷慘重的就是兩岸人民，就是台灣與中國大陸！

從未來賴清德總統來看，穩定兩岸關係、維持台海和平現狀，就是他的重責大任！因此，如何拆解兩岸不穩定的因素與政治地雷，讓兩岸關係和平發展，交流與開放，就是他該積極努力的政治目標與價值！所以，最近賴清德在即將上任時所鋪設的兩岸善意氛圍與各種措施，就是希望兩岸和解之門能在「健康有序的交流」發展下創造有利的條件！

▲ 兩岸關係發展的機會之窗在雙方各取所需的情況下逐漸開啟，賴清德520的就職演說就是關鍵之鑰。（圖／翻攝賴清德臉書）

總之，倘若賴清德政府團隊能夠更加「務實維穩」來處理兩岸關係，能夠避免製造許多可能刺激或挑釁對岸的議題或論述，則兩岸關係發展的機會之窗自然在雙方各取所需的情況下逐漸開啟，這是多麼不容易的漸進解套良機，機會稍縱即逝，賴清德520的就職演說就是關鍵之鑰，若不能好好把握，恐怕就只會一翻兩瞪眼、急轉直下「走著瞧」了！

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