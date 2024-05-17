提升穩定性及安全性　比特幣有成為數位黃金本位的潛力

▲ 黃金常被視為穩健且可靠的貨幣避險工具。（圖／路透）

● 沈宗鑫／連宇股份有限公司策略長

當代金融市場正處於極其動盪不安的狀態，世界各國的央行和投資者正在面臨著不斷變化的經濟環境和貨幣政策。在這種情況下，人們開始重新思考黃金的地位以及加密貨幣的潛在價值。過去的歷史表明，黃金常被視為穩健且可靠的貨幣避險工具，其作為黃金本位為國際貨幣體系帶來了穩定性和可預測性。然而，隨著科技的快速發展和數位化貨幣的興起，人們開始探討加密貨幣是否可以在未來扮演類似的角色。

比特幣，自2009年問世以來，一直被認為是一種革命性的金融創新。在現代金融世界中，比特幣一直在吸引著投資者、學者和金融界的關注，隨著其影響力的不斷增強，比特幣作為「數位黃金」的概念逐漸被廣泛討論，類似於傳統黃金在國際金融體系中的角色。回顧歷史，黃金具有內在價值和穩定的價值儲存功能，符合國際流通性、普遍接受性、匯率穩定性等各樣特點，而根據「黃金本位制」這項制度，貨幣的價值由特定數量的黃金來決定，這一制度在19世紀後期至20世紀初期得到廣泛採用。因此在討論可能替代性時，要先了解兩者的相似性。

▲ 比特幣自2009年問世以來，其作為「數位黃金」的概念逐漸被廣泛討論。（圖／CFP）

比特幣與黃金的相似性

首先，兩者都被視為一種價值儲存手段，具有稀缺性和抗通脹的特性。黃金通過歷史上的許多時期都扮演著重要的貨幣和資產儲備角色，其供應是有限的，因此具有穩定的價值。比特幣的設計總供應量被限定在2100萬枚，由於總供應量有限，並且隨著時間的推移逐漸減少，這使其具有與黃金相似的稀缺性。

其次，兩者都具有作為國際交易和儲備資產的潛力。儘管黃金在過去幾個世紀中一直被廣泛用作全球貿易的儲備資產，但由於其重量和運輸成本，其使用在現代國際貿易中已經受到一定限制。而比特幣作為一種數位資產，具有即時轉移和便捷性的特性，使其更適合作為全球交易和儲備資產。

MicroStrategy

從美國上市公司MicroStrategy來觀察，未來比特幣的數量將會趨近全體總量，如同黃金一般，MicroStrategy公司策略轉向加密貨幣的提供商，目的就是造成流通，是否意味著比特幣也存在著「金本位」的價值。MicroStrategy公司對比特幣的策略是加密貨幣投資領域的一個引人注目的案例，該公司購買大量比特幣作為其資產儲備，表明了對比特幣作為一種價值儲存手段的信心，此舉不僅反映了公司對比特幣潛力的看好，也在某種程度上推動了比特幣在商業應用和投資中的接受度。

▲ MicroStrategy公司購買大量比特幣作為其資產儲備。（圖／路透）

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MicroStrategy的策略涉及將比特幣作為公司資產的重要組成部分，並逐步增加其比特幣持倉。這一策略的一個核心動機是利用比特幣對抗潛在的貨幣貶值和經濟不穩定性，類似於傳統上使用黃金作為對沖工具的方式。反觀之，市場解讀比特幣作為避險方式的不確定性，反較多為研究如何使其成為永續性國際清算貨幣的可行性，但此想法雖有挑戰性，也存在許多重要影響因素：

1. 要成為國際清算貨幣，必須能夠處理大量交易並保證系統的穩定性和安全性。

2. 目前比特幣的交易速度相對較慢，且交易費用也較高，這限制了其在大規模國際交易中應對高頻率的應用。

3. 比特幣目前在不同國家的法律地位和監管程度各不相同，要成為國際清算貨幣，需要解決跨境法律和監管的問題，確保在全球範圍內的合法性和可用性。

4. 作為一種新興資產，比特幣其在國際社會的接受度仍然有限，要晉升為國際清算貨幣，需要贏得更廣泛的國際社會的信任和認可，並建立其作為一種可靠貨幣的聲譽。

▲ 若比特幣能夠同樣具有黃金的特性與流通，可能有助於減輕金融市場的波動性，提高全球金融體系的穩定性。（圖／視覺中國CFP）

傳統上，黃金被視為一種穩定的資產，可以在經濟危機和不穩定時期充當避險工具，如果比特幣能夠同樣具有這些特性與流通，可能有助於減輕金融市場的波動性，提高全球金融體系的穩定性。

比特幣成為數位黃金本位的影響

倘若比特幣成為數位黃金本位，將對金融市場產生重大影響。首先，這將加速比特幣在全球金融體系中的接受程度，進一步提升其市場價值和流動性。許多金融機構和投資者可能會將比特幣納入其投資組合，作為一種新興的避險和價值儲存手段。

其次，比特幣成為數位黃金本位可能會對國際貨幣體系產生衝擊。傳統上，美元被視為國際貿易和儲備貨幣的主要選擇，而如果比特幣能夠成為一種更穩定的價值儲存手段，可能會挑戰美元的主導地位，重新塑造國際貨幣體系。

此外，比特幣成為另類「黃金本位」也可能影響到全球金融穩定性。

▲ 如果比特幣能夠成為一種更穩定的價值儲存手段，可能會挑戰美元的主導地位 。（圖／Pixabay）

比特幣有成為數位黃金的潛力

總的來說，比特幣成為數位黃金本位的可行性存在一定的潛力。其與傳統黃金的相似性以及其作為一種全球數位資產的特性，使其具有成為全球價值儲存和交易手段的潛力。然而，要實現這一目標，仍然需要解決技術、監管、市場接受度等多個方面的問題，如果比特幣能夠克服這些挑戰，並被廣泛接受為一種穩定的價值儲存和交易手段，隨著比特幣和加密貨幣市場的發展，並被廣泛接受為一種穩定的價值儲存和交易手段，其在金融市場中的角色和影響可能會逐漸清晰。

比特幣成為數位黃金本位，不僅可以提高金融市場的穩定性，促進國際貿易和支付，還可以為投資者提供新的資產配置選擇，重新塑造國際貨幣體系。未來，比特幣和其他加密貨幣的發展，將在全球金融體系中扮演越來越重要的角色。總的來說，我們需要持續密切關注這一領域的動態，為未來的金融變革做好準備。

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