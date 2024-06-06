黃仁勳從小練習獨立　沒傘的孩子才會自己奔跑

▲ 黃仁勳年輕時，曾在美國連鎖餐廳「丹尼餐廳」（Denny's）打工，負責洗盤子，也當過服務員。（圖／記者林敬旻攝）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

輝達創辦人黃仁勳說，他人生中的第一個「突破時刻」（big break），覺得從學校生活中學習到很多，他國中唸的是放牛班的學校，幾乎每個學生都在抽菸。15歲時，黃仁勳開始在美國連鎖餐廳「丹尼餐廳」（Denny's）打工，負責洗盤子，也當過服務員。他認為，這段經驗教會他謙虛和勤奮，甚至建議每個人的第一份工作都從餐飲業開始。

歐美多數國家的父母沒有像台灣父母那麼呵護小孩，而是從小培養小孩獨立自主，想要零用錢就需要做家事或在外打工，不論家庭是否貧富，都是如此，所以當地許多年輕人，大都從小就能自食其力，甚至很有成就，以致許多住在歐美國家的華人也受影響，如影星何潤東曾說，自己15歲的時候就開始經濟獨立，並曾在加拿大幫人洗碗、除草、搖珍珠奶茶、推銷菜刀，甚至清洗廁所。

何潤東曾說：「在星期五星期六晚上是最恐怖的，因為是披薩的自助餐，所以盤子會一直堆積。我本來只應工作到12點，但因此必須要洗到次日淩晨2點才能夠回家。」他說：「家裡不缺錢，但是爸爸希望我可以從最底層做起，他就是覺得男孩子以後一定要變成一家之主，必須要學習獨立。所以他在我15歲起就不給我零用錢，學費都要自己賺。」而這些經歷讓他獲得「一開門就能立馬擁有燦爛笑容」的本領。

▲ 何潤東年輕時的打工經歷，讓他練就了「一開門就能立馬擁有燦爛笑容」的本領。（圖／TVBS）

黃仁勳與何潤東今天有如此成就，應該與他們小時候父母給他們的「窮養」教育有密切關係。顯然「窮養」可以培養出很成功的人才，「富養」則否，這點很值得台灣的父母深思。

黃仁勳與何潤東的經歷也印證旅美學人陳之藩〈哲學家皇帝〉一文所說的，美國年輕人平時從送報、送牛奶等卑微工作中，樹立高傲的自尊，這是訓練一位 「哲學家皇帝」 必經的過程，所以長大後大都能有一番作為，如林肯、愛迪生、比爾蓋茲、馬克祖克柏。

其他成功人物如費玉清、江蕙、 周杰倫、江振誠與吳政學等傑出的台灣子弟，沒有讀大學，所唸的高中職也非名校，有些人在校的學科成績很差，可是有影響其日後的發展嗎？

以上這些成功人物都是順著自己興趣而為，努力不懈，不怕挫折，凡事樂觀以對，印證了「學歷不等於能力」、「態度才能決定高度」、「機會是留給有準備的人」、「沒有雨傘的孩子才會自己奔跑」等至理名言。

反觀我們台灣父母對小孩的教養，則是無微不至的呵護，從小要求小孩學許多才藝，平時只要讀書即可，其他大小家事可以都不需做，讓小孩從小養尊處優，即使會讀書、考試、上名校，以醫師、律師、工程師、會計師與老師為第一志願，未來就一定會有出息嗎？

可見行行出狀元，讓孩子盡早學會獨立，比什麼都重要，也才是給他們最好的教育方式。

▲ 讓孩子盡早學會獨立，比什麼都重要。（免費圖庫pixabay）

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