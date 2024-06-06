ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

黃仁勳從小練習獨立　沒傘的孩子才會自己奔跑

我們想讓你知道…讓孩子盡早學會獨立，比什麼都重要，也才是給他們最好的教育方式。

▲ 黃仁勳年輕時，曾在美國連鎖餐廳「丹尼餐廳」（Denny's）打工，負責洗盤子，也當過服務員。（圖／記者林敬旻攝）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

輝達創辦人黃仁勳說，他人生中的第一個「突破時刻」（big break），覺得從學校生活中學習到很多，他國中唸的是放牛班的學校，幾乎每個學生都在抽菸。15歲時，黃仁勳開始在美國連鎖餐廳「丹尼餐廳」（Denny's）打工，負責洗盤子，也當過服務員。他認為，這段經驗教會他謙虛和勤奮，甚至建議每個人的第一份工作都從餐飲業開始。

歐美多數國家的父母沒有像台灣父母那麼呵護小孩，而是從小培養小孩獨立自主，想要零用錢就需要做家事或在外打工，不論家庭是否貧富，都是如此，所以當地許多年輕人，大都從小就能自食其力，甚至很有成就，以致許多住在歐美國家的華人也受影響，如影星何潤東曾說，自己15歲的時候就開始經濟獨立，並曾在加拿大幫人洗碗、除草、搖珍珠奶茶、推銷菜刀，甚至清洗廁所。

何潤東曾說：「在星期五星期六晚上是最恐怖的，因為是披薩的自助餐，所以盤子會一直堆積。我本來只應工作到12點，但因此必須要洗到次日淩晨2點才能夠回家。」他說：「家裡不缺錢，但是爸爸希望我可以從最底層做起，他就是覺得男孩子以後一定要變成一家之主，必須要學習獨立。所以他在我15歲起就不給我零用錢，學費都要自己賺。」而這些經歷讓他獲得「一開門就能立馬擁有燦爛笑容」的本領。

▲ 何潤東年輕時的打工經歷，讓他練就了「一開門就能立馬擁有燦爛笑容」的本領。（圖／TVBS）

黃仁勳與何潤東今天有如此成就，應該與他們小時候父母給他們的「窮養」教育有密切關係。顯然「窮養」可以培養出很成功的人才，「富養」則否，這點很值得台灣的父母深思。

黃仁勳與何潤東的經歷也印證旅美學人陳之藩〈哲學家皇帝〉一文所說的，美國年輕人平時從送報、送牛奶等卑微工作中，樹立高傲的自尊，這是訓練一位 「哲學家皇帝」 必經的過程，所以長大後大都能有一番作為，如林肯、愛迪生、比爾蓋茲、馬克祖克柏。

其他成功人物如費玉清、江蕙、 周杰倫、江振誠與吳政學等傑出的台灣子弟，沒有讀大學，所唸的高中職也非名校，有些人在校的學科成績很差，可是有影響其日後的發展嗎？

以上這些成功人物都是順著自己興趣而為，努力不懈，不怕挫折，凡事樂觀以對，印證了「學歷不等於能力」、「態度才能決定高度」、「機會是留給有準備的人」、「沒有雨傘的孩子才會自己奔跑」等至理名言。

反觀我們台灣父母對小孩的教養，則是無微不至的呵護，從小要求小孩學許多才藝，平時只要讀書即可，其他大小家事可以都不需做，讓小孩從小養尊處優，即使會讀書、考試、上名校，以醫師、律師、工程師、會計師與老師為第一志願，未來就一定會有出息嗎？

可見行行出狀元，讓孩子盡早學會獨立，比什麼都重要，也才是給他們最好的教育方式。

▲ 讓孩子盡早學會獨立，比什麼都重要。（免費圖庫pixabay）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►小馬可仕香會發危言　誰在南海惹是生「菲」一目了然

►企業別再遊說碳費！負起減碳責任才能從經濟巨嬰成巨人

►新青安對年輕人釋出善意？　當心成包租公工具

►台灣綠能發展面臨困境　淨零措施須盡快接軌國際

投稿
申訴
關鍵字: 黃仁勳 何潤東 獨立 教育 鄧鴻源 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
黃仁勳從小練習獨立　沒傘的孩子才會自己奔跑
小馬可仕香會發危言　誰在南海惹是生「菲」一目了然
企業別再遊說碳費！負起減碳責任才能從經濟巨嬰成巨人
新青安對年輕人釋出善意？　當心成包租公工具
台灣綠能發展面臨困境　淨零措施須盡快接軌國際

推薦閱讀

黃仁勳從小練習獨立　沒傘的孩子才會自己奔跑

小馬可仕香會發危言　誰在南海惹是生「菲」一目了然

新青安對年輕人釋出善意？　當心成包租公工具

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

企業別再遊說碳費！負起減碳責任才能從經濟巨嬰成巨人

Netflix冠軍！朴信惠×全鍾瑞《聲命線索》片尾..

中國海軍越過日本海成新常態　深化戰略同盟並持續對話

長榮海運股東會唇槍舌戰　投資人期待經營權塵埃落定

富邦美術館門票要價1200元　民主台灣開藝術平權倒..

台灣綠能發展面臨困境　淨零措施須盡快接軌國際

相關文章

黃仁勳現身私廚喝雞湯　掏出2.5萬元小費！被讚：重承諾的真男人

黃仁勳現身私廚喝雞湯　掏出2.5萬元小費！被讚：重承諾的真男人

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月27日抵台，出席2024台北電腦展（Computex 2024），繼黃仁勳上週在台菜餐廳宴請供應鏈後，5..

3小時前

黃仁勳颳夜市旋風！他求問全台「此生必逛夜市」　北中南答案曝光

黃仁勳颳夜市旋風！他求問全台「此生必逛夜市」　北中南答案曝光

抽中黃仁勳簽名顯卡　男大生轉賣「開價35萬」！學校回應了

抽中黃仁勳簽名顯卡　男大生轉賣「開價35萬」！學校回應了

黃仁勳訪鄒記「隔壁桌也是大咖」！見桌上1瓶「台灣驕傲」主動搭話

黃仁勳訪鄒記「隔壁桌也是大咖」！見桌上1瓶「台灣驕傲」主動搭話

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

黃仁勳從打工學謙卑　獨立比什麼..

黃仁勳從打工學謙卑　獨立比什麼..

破壞南海和平　美惹事生「菲」

新青安裨益年輕人？當心成包租公..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

企業請負起減碳責任　從經濟巨嬰..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面