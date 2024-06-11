執政當局還在暈美船　美30多年來一直打擊台灣主權

▲ 今年1月15日，諾魯以聯合國2758號決議以及一中原則為由，與我國斷交，不久後便與中華人民共和國建交。（圖／翻攝央視）

● 李書萍／中國科大圖書館行政人員

從1月諾魯以聯合國2758號決議以及一中原則為由與我國斷交，再到520就職演説賴清德總統登高一呼「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，兩岸圍繞聯合國2758號決議的爭論就一直頻現國內及國外媒體，這個話題雖然已經是老調重談，但是50多年來，伴隨著台灣的主權問題，一直是各執一詞，各取所需。

聯合國大會在1971年10月25日以2758號決議確了一個立場，在聯合國組織體系內，能夠出席代表全中國的，只能有一個合法的政府，而這個政府是中華人民共和國政府。但是，台灣的主權歸屬卻出現分歧，中國大陸認為這是代表台灣主權歸屬中華人民共和國。而民進黨政府認為決議並未討論台灣主權歸屬，因此台灣主權為「無主國」，屬於全體中華民國國民。因為兩岸説法不一，於是，有了國際社會選邊站隊的現象，聯合國表示「台灣是中國的一個省」。俄羅斯表態「台灣是中華人民共和國的領土」。歐盟說：「承認一個中國，不承認台灣是國家」，新加坡也說「支持一中政策，反對台獨」。美國則表示「台灣主權在決議中沒提到」。從國際表態看，多數支持中國大陸，少數支持台灣，但是「一個中國」的紅線，實則沒有國家越過。

▲ 聯合國2758號決議案中、英文全文。（圖／擷取自聯合國網站）

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美對台政策不變 30多年來一直打擊台灣主權

但是，民進黨卻迷失在和美國的蜜月期中，忽視美國大選的政治因素，忽視美國對台政策的根本沒有改變。在媒體大肆報道宣傳「美國前總統川普指若陸侵台將轟炸北京」，好似台灣已經與美國深度捆綁，向民眾投餵一種「台灣有事就是美國有事」的迷湯。

其實，從歷史上看，雖然美國不承認中華人民共和國擁有台灣的主權，華府的「一個中國政策」與北京的「一個中國原則」有很大不同，但是美國1979年與中國建交、與台灣斷交後， 30多年時間都採取打擊台灣主權地位的立場。1998年，美國總統柯林頓在上海公開發表「三不政策」──「不支持台灣獨立、不支持兩個中國或一台一中、我們不認為台灣應該成為任何以國家為要件之國際組織的會員」。而且，台灣過去所採取任何強化台灣主權地位的作為，均遭到來自美國的反對或打擊。例如陳水扁總統2003至2004年推動公投、2006年凍結「國統綱領」、2007年提出正名倡議、2007年推動以台灣名義加入聯合國的公投。直至2010年後，中國GDP和綜合實力位居世界第二，逐漸挑戰美國世界第一的地位，使得美國對中政策發生改變。2019年，美國總統川普基於美國國家利益發起對華貿易戰，至此，台灣才算迎來與美國關係的蜜月期。2021年，美國國務卿布林肯公開發表聲明，呼籲聯合國成員國支持台灣有意義地參與聯合國體系。2023年美國眾議院外委會通過《台灣國際團結法案》，法案強調，「聯大2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣」。縱使美國對台政策有所調整，但是美國並未公開承認台灣獨立，或是與台灣建立實質的國國外交。

▲ 川普2023年7月曾表示「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」，美國「早該阻止他們」。日前則表示「若中國侵犯台灣，美國將轟炸北京」。（圖／達志影像／美聯社）

國際政治利益至上 台灣捲入更多利益糾紛

這幾年，在美國為台灣搭好的舞台上，民進黨賣力舞劍，信心滿滿，理直氣壯重提回到聯合國，要求全世界承認台灣的國家地位，但是沒有一次獲得成功。為什麽？除了中國大陸的影響，其實還有美國的因素。美國對台的所有改變都源於美國利益至上，而台灣不是中國的一部份，這個現狀最符合美國當下乃至長遠的國家戰略利益，美國對台戰略模糊的根本沒有改變。因此，看準風向的同盟們不會輕易登場為台灣發聲。兩岸在國際輿論場上對聯合國2758號決議的爭論，不過是一塊試金石，中國採取的強硬態度，美國的模糊説辭，以及沒有取得多數國家支持的台灣，就是大家心知肚明的答案。

然而，被高高捧起的民進黨忘乎所以，想要利用美國的支持為台灣獨立做嫁衣，使台灣逐漸失去戰略定力，失去周旋於中美的籌碼。台灣的國際地位逐漸滑向口惠而實不惠，當下，台灣標榜亞洲民主燈塔，邦交國卻只剩12個。賴清德總統就職典禮，12個邦交國中10個派出祝賀團，外賓總計508位。而2016年蔡英文總統就職時，22個邦交國全數派員參加，外賓總計700位。早年有航空公司改名風波，去年有希臘警告海內外官員不要參加台灣主辦的活動。今年有立院率團赴越南參與台商活動受到影響，國旗被消失、受邀名單一變再變。這些實實在在發生的事件都在證明，台灣的國際活動空間受到限縮，「讓世界看見台灣」並不能改變世界各國以利當頭的站隊模式，只是讓台灣捲入更多的利益糾葛，成為更多國家向中美索取利益的棋子，讓台灣人民背負更多的苦難。

▲ 賴清德總統就職典禮，外賓總計508位。比2016年蔡英文總統就職時的700位外賓還少。（圖／記者湯興漢攝）

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