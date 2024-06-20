青鳥藍鷹水火不容　台灣根本問題被意識形態淹沒

▲ 「反濫權、護民主」全國首發場街頭宣講在花蓮啟動，民進黨秘書長林右昌14日親率中央黨務主管前往花蓮。（圖／民進黨提供）

● 許哲銓／自由撰稿人

本周，令人矚目的國會改革案進入最關鍵時期，6月21日將在立法院進行表決。民進黨黨主席賴清德一聲令下，6月14日首站在花蓮展開「反濫權、護民主」的宣講活動，反制國民黨和民眾黨在立法院通過的國會改革法案。國民黨這邊也不甘示弱，主席朱立倫宣佈，預計將舉辦上百場說明會。場面熱鬧得像開啟新一輪的選舉，讓普通民衆產生懷疑：「不是才剛選完？」

2024年總統大選剛過去六個月，距新任總統的就職典禮也才過一個月，就連距離九合一選舉，也還有二年多的時間。新總統新內閣剛剛上任，還未出任何政績，就再為下一次的大選摩拳擦掌。

賴政府拒絕接受藍白立委聯手通過的「國會改革法案」，提出覆議案之餘，更發動側翼在各地展開罷免立委行動，下鄉宣講，企圖搶回立法院多數席位，為2026年的九合一選舉造勢。民進黨在鄉下的宣講會，宣誓要罷免藍白營立委的原因，既不是立委官員能力不佳，也不是醜聞纏身，而是以罷免的概率去選擇對象，令民主精神蒙羞。國民黨身為在野黨，最大職責是監督政府保障人民利益，國會改革最初的願望也是查清弊案，現在民進黨為一掃雙少數政府陰霾，正需要一場衝突提高士氣，因此以街頭運動的方式召集青鳥。面對民進黨的宣戰，國民黨也開始忘記國會改革初心，掉入圈套，同樣下鄉演講，號召藍鷹國會門口集合。

▲ 不少參與「青鳥行動」的國、高中生特地向學校請假。（圖／記者林育綾攝）

在以前，不論是九合一選舉還是總統大選，多數只提前半年開始準備。現在台灣的政治，已經陷入怪圈，朝野惡鬥加劇，政治人物不是正在選舉，就是在去選舉的路上。

對外，國際形勢波譎雲詭，兩岸關係降到冰點。對內，高房價、高通脹、貧富差距達66.9倍，轉型AI關鍵時期卻凸顯出電力不足，缺電漲價雙重打擊。在內外環境的雙重挑戰下，民進黨政府卻選擇與在野黨零和博弈，雙方的首要任務均變成盯緊對家勢力，爭取罷免立委，替未來選舉佈局。

執政黨抹黑、抹紅在野黨，導致朝野對立更加嚴重，未出政績，選舉造勢活動先行，行政院以七大理由提出覆議，然而全部都是文宣式口號。多數政治人物做事溫溫吞吞，一講到意識形態的話題，所有人都來了精神，喊話男女老少走向街頭，氣勢一個比一個足。但真正從台灣的產業轉型失敗、經濟不振、青年低薪等結構性問題去找原因，敢於大刀闊斧去改革經濟的政治人物少之又少。

政治口號淹沒整座島嶼，政治人物嘴上比誰都厲害，台灣青年所痛恨的低薪、經濟不振等現象，以及台灣的根本問題，在一屆又一屆的選舉中被當做口號響亮喊出，但又在選完後，被意識形態、對立衝突所掩蓋。

▲ 台灣青年所痛恨的低薪、經濟不振等現象，在每次的選舉中被當做口號響亮喊出，但又在選完後，被意識形態淹沒。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

賴總統在就職典禮上提出「以新思維看待三黨不過半，朝野共同承擔挑戰、政黨合作、國家踏出穩健步伐」美好景願。但現實卻是朝野割裂，青鳥藍鷹水火不容。公民之間的互不信任正在朝野亂鬥中加劇，以社會割裂增加政黨凝聚力，是民粹主義精神，而非民主國家精神。台灣政治陷入的怪圈，唯一解法，即各自政黨及政治人物回歸為民初心，把國家人民利益放在自己政治前途之前。

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