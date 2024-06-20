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代理孕母合法化　讓台灣再度成為先驅！

我們想讓你知道…台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，希望以同樣的開放心態，讓台灣再次成為先驅，確保那些希望享受撫養自己的孩子但不那麼幸運的人們的權利。

▲ 立委及衛福部提出修法放寬《人工生殖法》適用條件、讓單身女性及同性伴侶也可以使用人工生殖技術。（圖／記者屠惠剛攝）

● Michelle Margolin／喬治華盛頓大學學生，主修中文文學與刑事司法

前陣子，衛福部提出「《人工生殖法》修正草案」，納入了代理孕母制度，筆者從一個在美國長大，正在學習台灣語言和文化，以及女權研究者的角度，我可以肯定地說，台灣應該像美國許多州一樣，將代孕合法化。許多人和家庭在生育方面遇到困難，無論是因為健康狀況使懷孕變得危險，或是天生無子宮、子宮因病變移除等，不管是哪種因素導致無法自行生育，這些人都應該有權選擇代孕來建立他們的家庭。

儘管商業代孕在道德方面存在一些擔憂，但法律和規章可以確保過程和程序的正當性和適當應用。在美國，沒有聯邦代孕法律，這意味著每個州可以決定自己的規則和規定。以加州為例，它為所有相關方提供法律保護。對於預期父母，他們可以獲得出生前命令，這使他們在孩子出生前就被認定為合法父母。這只是加州成為美國最支持代孕的州的眾多方式之一，加州的法律保障了所有代孕相關方的安全、合法和公平。

有人認為女性的身體和通過代孕出生的嬰兒不應被商業化。然而，還有無償代孕的選擇，除了醫療和法律費用外，不會有任何財務補償。為什麼捐血、捐精子或捐卵子可以得到報酬？精子銀行和卵子銀行不也有與代孕相似的倫理責任嗎？基本的價值是，人們應該有選擇的權利，決定如何建立他們的家庭。

希望台灣的政治人物和民眾也能理解其好處，並將其納入立法中。台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，我希望以同樣的開放心態，讓台灣再次成為先驅，確保那些希望享受撫養自己的孩子但不那麼幸運的人們的權利。

▲ 台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，期望以同樣的開放心態，放寬代理孕母相關舉措。（圖／記者湯興漢攝）

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