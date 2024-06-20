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綠營「大罷免」風潮吹起　藍軍應思考解散國會

我們想讓你知道…雖然提不信任案是一場豪賭，有可能讓國民黨的席次減少，但總比坐以待斃的等「大罷免」、任民進黨予取予求好得多。

▲ 「反濫權、護民主」全國首發場街頭宣講在花蓮啟動，民進黨秘書長林右昌14日親率中央黨務主管前往花蓮。（圖／民進黨提供）

● 單厚之／資深媒體人

上周末，民進黨由黨主席林右昌領軍，展開「反濫權、護民主」全台宣講行動，各地的立委、議員一字排開，就連高雄市長陳其邁也親自出席高雄場，綠委更喊出要罷免6～10席藍委，讓民進黨重返第一大黨。事實證明，民進黨要贏覆議案是假，要鼓動民氣在明年「大罷免」才是真。

相較於綠營的將士用命，之前揚言要辦100場「藍鷹行動」反制的國民黨，就顯得雷聲大雨點小，地方黨部抱怨黨中央沒給糧草，中央給的教材只是將法條「複製貼上」，甚至還有議員嗆黨中央用動員辦講座是「脫褲子放屁」，而黨主席朱立倫也沒有站上第一線。

以「抗中保台」為罷免名目　傅崐萁、徐巧芯成頭號名單

面對綠營可能發動罷免，藍營也有部分人主張以「互罷」反制，開始計算哪些綠委比較容易罷免成功，但從徐巧芯在台南哽咽喊出「不懼罷免」、「藍委一個都不能少」，就可以看出藍綠攻守的態勢。國民黨今年很多新科立委都是在綠營優勢區，以極小的差距僥倖勝出，想要「以罷制罷」並不實際。

▲ 國民黨今年很多新科立委都是在綠營優勢區，以極小的差距僥倖勝出，如民進黨籍的桃園第二選區前任立委黃世杰在大園、新屋、觀音的得票數雖比對手多，但在楊梅大輸對手，最終以1229票的差距，敗給國民黨籍的涂權吉。（圖／記者沈繼昌攝）

在5月28日立法院三讀通過「國會改革」相關法案前，網路上就已經有人根據今年1月選舉藍綠候選人得票率差距，整理出一份24名最可能被罷免的藍委名單，徐巧芯名列第17位，贏對手許淑華13,614票、得票率差距為7.98％，其實要罷免並不算太容易，但如今卻被綠營列入首要的獵殺名單。

在最可能被罷免名單的前幾名，除了名列第2的葉元之之外，其餘多是新科立委，知名度並不高、仇恨值也不高，很難炒熱「大罷免」的氛圍，所以綠營目前傳出的罷免名單，是以傅崐萁、徐巧芯、葉元之為首。

綠營的戰略其實很清楚，不管用什麼名目大罷免，骨子裡其實都是「抗中保台」，所以率領藍委前往北京「舔共」的傅崐萁必須是罷免的頭號名單，即便傅崐萁有「花蓮王」之稱，罷免的難度非常高。

徐巧芯則是因為對綠營支持者的仇恨值高，罷免她才能挑動綠營支持者的情緒，以徐巧芯「生死看淡、不服就幹」的風格，也必然不可能低調以對，藍綠對決的氛圍才能夠炒熱。而僅以2,293票驚險勝出的葉元之以及其他勝出票數不多的新科藍委，才是民進黨真正想要拉下的目標。

▲ 民進黨不管用什麼名目大罷免，骨子裡其實都是「抗中保台」，所以率領藍委前往北京的傅崐萁必須是罷免的頭號名單；而徐巧芯則是因為仇恨值高，罷免她才能挑動民進黨支持者的情緒。（圖／記者屠惠剛攝）

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綠以大罷免解除少數困境　藍營沒以罷制罷的本錢

民進黨大罷免的目的，是要解決國會少數的困境，所以必須以國會過半為目標，才能營造更大的聲勢，民進黨現在有51席立委，差6席才能過半，所以綠委才會提到要罷免6 ~10席藍委，未來必然以「國會過半、共產黨不能亂」或「讓賴清德好做事」之類的口號為訴求。

這次的「國會改革」是傅崐萁一手主導，韓國瑜在其中並沒有太大的角色，還在國會改革法案過關後，要藍委暫緩推爭議性法案；但在民進黨的宣講中，對韓國瑜的批評甚至還超過傅崐萁等人。其目的也是要挑起綠營支持者的反韓情緒，屆時以「國會過半、韓國瑜下台」為訴求，讓支持者更有動力投入大罷免。

雖然藍營質疑青鳥行動並沒有獲得中間和年輕選民的認同，民進黨宣講場的支持群眾明顯偏老，但罷免本身就是仇恨動員，基本教義派的參選熱度遠比中間選民的支持來得重要，所以民進黨並不擔心當家鬧事可能引發中間選民的反感，只要能夠獲勝就好。

▲ 國民黨立委王鴻薇昨16日表示，青鳥老得好快，宣講場的支持群眾明顯偏老。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

以《美麗島電子報》「2024年5月國政民調」來看，台北市、新北市、桃竹苗的G9深綠的占比在22.5％～26.9％之間，G7～G9的泛綠族群則在4成上下，中彰投的G9深綠比例稍低，只有15.7％，但G7～G9的泛綠也有35.0％，所以只要深綠的動力夠強，要突破選舉人數1／4的罷免門檻，難度不算太高。

反觀藍軍的情況，深藍的G1除了台北市有20.3％之外，其餘所有區域的占比都2成一下，中彰投、雲嘉南都只有11％左右、高屏更只有7.5％，這樣的結構想要「以罷制罷」，反過來威脅民進黨，根本是天方夜譚。

《選罷法》規定，公職人員就職未滿一年不能罷免，民進黨要正式提出罷免必須在明年2月1日之後，但在大概今年10、11月就會開始私下連署預熱。「國會改革」的爭議，或許不足以一路吵到明年2月，但民進黨必然把握一切可能衝突的機會，不斷的升高藍綠的對抗。民進黨不分區立委沈伯洋的「第五縱隊」說，就是一例，不管中間選民如何反應，只要深綠支持者買單就行。

▲ 立委沈伯洋日前提出要管好「第五縱隊」，引發輿論質疑是否要「監控人民」（圖／民進黨提供）

綠營的大罷免勢在必行，國民黨深藍的基本盤不如人，互罷是絕對沒有贏面的，要像循之前的「黃捷模式」，比綠營動員更多的人出來投票否決罷免案，也有一定的難度。或許徐巧芯的戰力和選區結構能夠做得到，但像葉元之等人就可能有困難，而且徐巧芯把對決的熱度炒得越高，葉元之等人遭到波及的風險就越高。

藍須認真思考解散國會　爭取中間選民好感

國民黨剩下唯一的活路，就是認真準備以不信任案解散國會重選，國會改選就不再是基本教義派的對決，中間選民才是勝負的關鍵；民進黨為了大罷免，越向深綠基本教義派靠攏，就會離中間選民更遠。雖說提出不信任案可能會讓選民覺得是鬧事、引發選民的反感，但若民進黨真的擺出「大罷免」的態勢，國民黨要提不信任案就有了正當性。而當國民黨擺明會以不信任案反制，民進黨在炒作藍綠對立時，就不得不有所收斂。

雖然提不信任案是一場豪賭，有可能讓國民黨的席次減少，但總比坐以待斃的等「大罷免」、任民進黨予取予求好得多。國民黨若能下定這樣決心，就要利用未來半年多的時間，努力爭取中間選民的認同和好感，儘可能避免所有藍綠對決、可能被抹紅的法案，把重點放在能讓人民有感的民生法案之上。如果還像之前眼中只有深藍支持者，只想以席次優勢碾壓民進黨，不願和中間選民對話，國民黨就只有死路一條。

▲ 國民黨應努力爭取中間選民的認同和好感，把重點放在能讓人民有感的民生法案之上。（圖／國民黨團提供）

● 本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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