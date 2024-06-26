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柴犬咬死大湖公園綠頭鴨　養狗不是看他可愛先養再說！

我們想讓你知道…養狗不是單純因為他可愛就養，如果你沒有辦法下定決心，那我真的就拜託你：你就去看狗就好，不要自己養！

▲ 一名網友在Dcard發文表示，在大湖公園散步，看到一隻柴犬咬住野生綠頭鴨，直到網友上前喝斥錄影，飼主才拿出棍子輕敲制止，但綠頭鴨最終仍不幸喪命。（圖／翻攝Dcard）

● 王妙華／律師

 

最近在大湖公園發生了柴犬咬死綠頭鴨的事件，很多人來問我的想法，趁有點空檔來跟各位聊聊這件事。

柴柴在台灣大量被飼養，大家都說柴柴是日本狗，但在我看來全世界的柴柴幾乎都在台灣，在日本看到的柴犬數量根本屈指可數，身為一個柴犬的飼主，只要有人跟我說想養柴柴，我的建議通常都是不要！

柴犬本就是獵犬，狩獵是他的天性，只是長期被當成寵物養，覺得裝可愛就可以吃好喝好，就不太需要出去打獵，但別忘了他們基因裡還是一隻獵犬。

下圖是我家柴柴在我事務所玩玩具，你們看她把娃娃咬著一直甩，這在動物行為學裡，她是想要把獵物咬死，只是在現實生活中，我們沒有獵物給她咬。

▲ 柴犬本就是獵犬，狩獵是柴犬的天性。（圖／作者王妙華提供）

 

以我家柴柴為例，她這輩子目前被咬過兩次，兩次都是被柴犬咬，第一次是去逛夜市的時候，我這個人比較謹慎，到哪裡一定都是牽繩綁著，突然有一隻可愛的柴柴跑來找她，那隻柴犬沒有胸揹、沒有牽繩，基本上就是一隻裸狗，笑笑的跟我家狗狗玩了一下，模樣很可愛，但因沒牽繩所以我很警戒，果然沒多久就咬下去！

我本能的直接拉緊牽繩並把狗狗抱起，那隻柴犬的主人就慢慢走過來，抱走她的柴柴，一句話都沒有說就走了，當下我只想到要安撫我的狗、並確認她有沒有受傷，平時最喜歡逛夜市的她，後來全程尾巴都夾緊緊，我也難過到沒吃什麼東西就回去了。

 

 

我常常說養狗之後我賺了不少錢，舉凡是人打狗、狗咬狗、狗咬人等等的訴訟案件都有，可我發現一個現象，因為台灣取得狗的途徑過於簡單、說實在價格也不貴，讓許多人不加思考就養，卻忽略了對於狗狗的教育。

每次跟肇事狗的飼主談話，多數都是得到「我也不知道他為什麼會這樣」、「他以前都不會」。欸！身為飼主的你們，你自己都不知道原因，那別人怎麼會知道？

 

咬死綠頭鴨的影片我看了，飼主在當下完全不知道為什麼會這樣，甚至還請求別人幫忙、不知道怎麼處理，這代表你對於你的狗狗還不夠了解。

如果你才剛養他沒多久，那就該循序漸進的帶他出門。

讓他慢慢習慣外界的刺激，再逐步加長散步的時間，你要透過平常的觀察，知道你的狗狗喜歡什麼、不喜歡什麼。

你問我為什麼要這樣做？因為他是你的狗！！！

▲ 養狗不能單純因為他可愛就養，必須要有願意承擔各種風險的決心。（圖／翻攝自Facebook／Boo）

 

養狗不是單純因為他可愛就養，如果你沒有辦法下定決心，那我真的就拜託你：你就去看狗就好，不要自己養！

我在養狗前，因為不確定自己的狀況，所以我都在沒有狗的情況下，經常去參加柴犬的狗聚，多方了解、評估後，我才真的下定決心帶狗狗回家。

這個觀念很重要，養狗或者是生小孩，都拜託你們想好再去做，如果有人跟你說先養再說或是先生再說，這種言論我們就聽聽就好，好嗎？

 

放上相關動保條文給大家參考：

《動保法》第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」

《動保法》第7條：「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。」

《動保法》第26條：

有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金：

一、違反第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。

《動保法》第32條：

有下列情事之一者，直轄市或縣（市）主管機關得逕行沒入飼主之動物：

三、違反第七條規定，無故侵害他人之生命或身體，致造成他人生命或身體傷害之動物。

四、違反第七條規定，飼主經勸導拒不改善，而其飼養之動物再次無故侵害他人之自由或財產。

▲ 《動保法》第6條明定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」（圖/取自協力園粉絲頁）

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