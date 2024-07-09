攸關民主走向　憲法法庭應駁回民進黨團及監院釋憲程序

▲ 總統賴清德6月24日針對「國會改革法案」，宣布將聲請釋憲及暫時處分。（圖／總統府提供）

● 林清汶／世新大學法律系兼任副教授

總統府、行政院、監察院及民進黨立法院黨團四箭齊發，針對國會改革法案聲請釋憲及緊急處分，憲法法庭將於7月10日效率十足地召開準備庭討論暫時處分案，8月6日召開言詞辯論庭；朝野摩拳擦掌即將展開釋憲論戰。然而此次「民進黨團」與「監察院」揣摩上意跟進提出釋憲，造成憲政程序之紛擾。

依《憲法訴訟法》第49條：「立法委員現有總額四分之一以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲之判決。」然而，本案是立法院多數決通過之法律案並經總統公布，法律未被廢止前，具有形式與實質法定效力，縱使多一票通過，也代表整體立法機關之最高共同意思決議成為法律案；因此，立法院民進黨團不必無端蹭熱鬧。此如同憲法法庭之大法官判決或一般法院合議庭之或官均採多數決，可以因相互決議不同而另提起上訴嗎？即是任何通過之合議判決或裁定，即代表整體之決定。

▲ 監院聲請釋憲理由，無非以立院職權侵犯監察院之調查權。（圖／記者李毓康攝）

再者，監察院依據《憲法增修條文》為「國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權。」監院聲請釋憲理由，無非以立院職權侵犯監察院之調查權；然而，調查權並非監院獨享，行政機關亦有調查權，如行政程序法規定「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束。於調查事實及證據之必要，得要求當事人或第三人提供必要之文書、資料或物品。行政機關為瞭解事實真相，得實施勘驗。」等之規定。事實上，各機關對於調查權是分權並行，而如立法委員在行使職權有不法或不當時，依《憲法》規定仍可行使彈劾、糾舉之權，監察院並非受侵害之機關，從而亦無提出釋憲之理由；況且，監察院地位本應超然公正，如今卻自陷政治漩渦中。

本次憲法法庭的召開，攸關台灣民主的走向，國人無不拭目以待。大法官依憲享有任期保障制，期能對本案的處理秉持法律專業客觀、公正合理原則審酌；並本於程序優先原則，駁回「民進黨團及監察院」，以聲請人不適格所提之釋憲。

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