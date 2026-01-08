新年第一「鮪」後續的傳奇故事

▲幾天前一家經營連鎖壽司的《喜代村》社長木村清，以 5 億 1030 萬標下「初競拍」的最大黑鮪魚 。（示意圖／路透）

不知各位有否注意到，幾天前一家經營連鎖壽司的《喜代村》社長木村清，以 5 億 1030 萬標下「初競拍」的最大黑鮪魚。根據官方記錄，這個價格大幅更新來自 1999 年的 3 億 3360 萬。經過計算，也創下每公斤要價 210 萬，「一貫」高達 7 萬以上的天價壽司。

當然，喜多代是不可能以此價格販售給一般客人的。所以社長為何願意出如此高價，賠錢做生意呢？「這尾黑鮪魚我一看就覺得肉質非常好、非常想要拍下它。再加上初競拍有著特殊意義，哪怕只是一小口，都希望大家能夠在今年感受到一點幸福。」

然而這幾天經過分享，也知道社長並非第一次參與初競拍了。也聽到了他是如何透過漁業，讓索馬利亞人不再當海盜傳奇故事。

木村清思考如何解決海盜問題 最後發現解決之道還是「人與人對話」



木村清的父親在他 4 歲就去世了。喪禮上，因無法忍受大家傷心流淚的樣子，走出家門那刻就看到四架底部為紅色的飛機低空飛行。

「我也開那個（飛機）」，後來得知是 F86 戰鬥機」。成為一名飛行員，在那年便成為他的志向，年僅 15 歲國中畢業就選擇加入航空自衛隊。

雖然現在這個單位已經消失，但在當時全國僅有 100 名學生能加入，競爭非常激烈，也證明木村社長的成績非常優異。然而就在他 17 歲於高等考試合格，獲得駕駛學生的資格，準備受訓成為一名飛行員時，卻因為訓練中的事故導致眼睛受傷。戰鬥機飛行員的路因此斷了，最後，木村社長也在 5 年 9 個月後選擇退役。



後來開始接觸餐廳、接觸漁業。進入 2000 年，世界漁貨資源開始變得競爭激烈。受到各種因素影響，如內戰、海嘯，使得索馬利亞海盜變得非常猖獗。

從 2005 年起，海盜行為擴大到經過周邊海域的所有船隻，使得那裡變成危險區域。因此如美國、法國、德國、西班牙等國都派遣軍隊，防止海盜的騷擾和攻擊自家商船或漁船。當然，也包含日本自衛隊。

日本在 2011 年於吉布提建立據點。這個據點剛好任職了木村社長以前自衛隊的後輩，聽聞海盜問題，木村社長因為好奇，便決定前往當地了解情況。透過和總統、漁業相關人士與當地居民交流，證實到索馬利亞海盜的問題非常嚴重。

「自衛隊做的很棒。但是要消滅海盜，不能只靠槍砲彈藥而已。他們多數非擁有制式武裝的惡徒，只開著小船、拿著劣質手槍。即使驅趕他們再多次，沒有生存手段，依然會再成為海盜。」

社長思考，並想著如何解決海盜問題。最後發現，解決之道還是人與人之間的對話。「你們活著是為了什麼？你們也應該擁有活下去的意義。你們應該要做讓家人、親友高興的事情，而不是悲傷的事情，那就是好好工作。」

▼社長思考，並想著如何解決海盜問題。最後發現，解決之道還是人與人之間的對話。（圖／達志影像／美聯社）

木村清經營理念支持著公司 也和吉布提與索馬利亞人民連成生命線



社長也曾經把一些索馬利亞人帶到日本、給他們工作。後來發現他們的想法就變成「不想回國」，如果能到日本過上安穩富足的生活，只會有更多人想來。

社長即迅速意識到，這反而衍變成新的問題。因此，幫助他們消除成為海盜的根本原因才是關鍵，就是給他們釣竿、教會釣魚，自己學會支撐生活的方式。

當地雖然有冰箱卻沒有魚貨市場，消費量也有限，對於魚的食用方式更不太理解。漁船等設備也非常簡陋，這些情況都被木村社長一一掌握。

他開始試驗用日本的捕魚方式，結果發現漁貨量非常驚人，重新確認這塊海域擁有的豐富資源。只要透過工作，即使剛開始收入不太高，就至少不必冒生命危險去當海盜。

木村社長決定和當地政府簽訂漁業領域的合作協議。幫助他們的漁業，實現國家的自立。透過幫助當地漁業公司，指導漁民技巧。再從日本引進二手漁船，又由於日本漁船不能直接輸入索馬利亞，他們研究出把船籍改成斯里蘭卡，並訓練斯里蘭卡船員，成功實現把日本漁船船運送到索馬利亞。



在不斷試錯的過程中，吉布提和索馬利亞沿海的人，漸漸增強了漁業產能和進行基礎商業的能力。木村清社長努力建立一套機制，讓當地人能捕魚、再把魚賣給他們的通路。

雖然據說目前仍未達到獲利階段，但持續朝著這個方向努力中。近年面臨蓋達組織、伊斯蘭國（ISIS）造成當局不穩，國際安全等問題。但在各方合作下，這些困難一一被克服了。

2013 年，斯里蘭卡總統和吉布提總統各自來訪日本，也與木村清社長有了會面。吉布提政府為了表達《喜代村》持續努力活動的感謝，亦授予社長勳章。

「眼前追求的利益和利潤並不是第一位，能夠回應需求的商業才叫做真正的商業。」木村清社長的經營理念支持著公司，也繼續和吉布提與索馬利亞人民連成生命線。

