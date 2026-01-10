只想選舉不想施政　賴清德才真正「浪費時間」

▲賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。（圖／記者黃克翔攝）

●單厚之／資深媒體人

賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。民進黨規劃透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布三軸線」，下鄉宣講訴諸民眾。賴清德批評在野黨「浪費時間」，實則真正浪費時間的正是賴清德執政團隊。

賴清德偏執性格一次又一次製造衝突 浪費的是台灣的競爭力

就在賴清德發表元旦談話前幾天，行政院才通過《兩岸人民關係條例》修正草案，將所有為涉密的基層公務員和立委赴陸都納入管制，必須要經過許可；行政院也通過《社會秩序維護法》修正草案，對於散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3日以下拘役或3萬元以下罰鍰，透過網路散布則可要求網路相關業者限制甚至中止服務。

這兩個修正草案，一個有過度限制公務員遷徙自由的問題，一個有侵害言論自由的問題，以目前立法院結構，根本不可能通過，只是增加抗中保台的柴火，讓朝野多一個話題吵架而已。行政院不幹其他的事，盡是挑戰不可能的任務，這不是浪費時間是什麼？

再以近日引發討論的綠委林宜瑾提案將《兩岸人民關係條例》改為《台灣與中華人民共和國關係條例》，並刪除「國家統一前」字眼。也同樣是訴諸基本教義派，希望引發藍綠對立，結果國民黨揚言不做「煞車皮」、不擋法案，林宜瑾就悄悄撤案。這不是浪費時間是什麼？

賴清德在元旦談話中還講到，願意在《憲法增修條文》及113年憲判字第9號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。但113年憲判字第9號就是如今憲政衝突的根源，憲法法庭將立法院通過的國會改革相關法案幾乎全部判定為違憲，在野黨才以修改《憲法訴訟法》反制，又怎可能接受「該判決揭示的合憲方式」？

總統赴立院進行國情報告從來沒有先例，朝野對進行方式各有堅持，在野黨要的必然是比照閣揆的質詢一問一答，把總統當成立法院監督的對象；而賴清德要的最好是像美國總統那樣，到國會發表演說後轉頭就走，國會議員還要起立鼓掌，再不濟也要像以前李登輝去國大那樣，立委可以隨便問，綜合答覆時總統只講自己想要講的。

朝野對國情報告的想法南轅北轍，根本不可能有交集，國情報告完全是個假議題，賴清德卻一講再講，不也是浪費時間。更何況，在野黨現在已經講到彈劾時「得由立法院邀請被彈劾人列席說明」，賴清德還在做國情報告的夢。

更不要說去年7、8月的兩次大罷免，前後搞了1年多的時間，那才真浪費時間，不僅讓賴清德面子掃地、民調下滑，更讓賴政府施政一事無成。而大罷免失敗、被最新民意打了一巴掌之後，賴清德不僅沒有吸取教訓，反而變本加厲，行政院在沒有憲法法庭「暫時處分」背書的情況下，逕自決定不依法編列軍警消提升待遇相關的預算，才導致總預算卡關至今。

賴清德、卓榮泰都當過立委，不會不知道立法院審查預算需要至少3個月左右的時間，賴清德前幾個月都悶不吭聲，如今卻突然關心起總預算，只是為了選舉找相罵本而已。

今年的總預算至今無法付委，的確是破天荒，但賴政府若真的關心總預算，應該是要從源頭解決朝野僵局，至少挑出真正急迫的預算（如政院一再提及的T-Pass），讓立法院依《預算法》的補救辦法先行放行。但賴政府卻不思此圖，只想到下鄉宣講，任由總預算的僵局延續，其實正是浪費自己樹立政績的時間。

軍購特別預算也是一樣，美方公布的軍購規模只有3000多億，而行政院要的特別預算卻是1.25兆，這麼大的落差，在野黨怎麼可能會通過。即便是美方，也不會將所有的問題都歸咎於在野黨。

賴政府不關心政績、不擔心軍購，腦袋中只有選舉，天天想著攻擊在野黨、凝聚基本盤，如今的下鄉三部曲，又重回到大罷免的邏輯。藉著升高藍綠的對抗，賴清德同時可以壓制黨內的不同勢力，讓自己不至於跛腳，但若沒有實打實的政績，即便民進黨在年底的選舉僥倖小勝，賴清德的民調也難以回升。

只是賴清德偏執的性格，讓他注定難有這樣眼界和格局，只是一次又一次的製造朝野之間的衝突和矛盾，浪費的不僅僅是他自己和執政團隊的時間，更是台灣的競爭力和整體的國力。

▼賴政府不關心政績、不擔心軍購，腦袋中只有選舉，天天想著攻擊在野黨、凝聚基本盤，如今的下鄉三部曲，又重回到大罷免的邏輯。（圖／總統府提供）

