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一隻松鼠打垮5千億電網韌性計畫？　立委問政只求吸睛不在乎解決問題

我們想讓你知道…維持電網供電的變數既多且雜，評論者要發表議論之前，若能先釐清事故緣由，甚至提出可行性的改善建議，才是負責任的態度。

▲ 近來台電頻繁發生跳電事件，經濟部長郭智輝表示，部分地區因變電系統等設備老舊、人口大量移居，導致負荷過大是主因，未來可能要引進移工來加強保護措施和提升用電妥善率。（圖／記者屠惠剛攝）

● 吳芥之／資深媒體人

近來台電頻繁發生跳電事件，引發外界強烈批評。經濟部長郭智輝說明，部分地區因變電系統等設備老舊、人口大量移居，導致負荷過大是主因，並提到未來可能須引進移工來加強保護措施和提升用電妥善率。

針對立委質疑，台電公司斥資5,645億元執行的「強化電網韌性建設計畫」居然被一隻松鼠癱瘓整個系統。台電也在第一時間澄清：「近年停電事故降幅達七成」，並強調「絕不是找小動物來扛原因」。

2022年3月，台電興達發電廠因操作失誤，導致全國多達549萬用戶受到影響；於是台電公司提出「強化電網韌性建設計畫」，要在10年內投入5,645億元，逐步提升電網分散性，降低過度集中之風險。

▲ 2022年3月3日，台電興達發電廠因操作失誤，導致全國多達549萬用戶受到影響。（圖／記者陳宏瑞攝）

該計畫啟動近二年，但由於種種因素，台電近來似乎頻繁發生跳電／停電狀況，媒體也大肆報導，更吸引民意代表加碼演出。這種一味批評的態度，忽視了執行改善計畫的現實困境與時間壓力，更暴露出部分民代見縫插針的綜藝心態。

電網韌性建設計畫並非一蹴可幾，要全面提升一個國家的電力系統韌性，需要耗費大量的資源和漫長的時間；加上設備老舊、人口集中、自然災害等內外在環境等變數，都使得電網維護和升級的任務異常艱巨。尤其是部分社區居民對公用設施避之唯恐不及，除了施工擾鄰，運轉干擾，甚至擔心儲電、變電設備裡有爆炸之虞等，動輒強力抗爭，也讓台電主管感嘆，預算準備好了、材料準備好了、人員準備好了，就是動不了工。

即使是西方先進國家，也飽受電力系統頻出狀況之苦。以美國為例，在經歷了多次重大天災後，終於意識到電網老舊，亟待更新。2021年底，拜登總統簽署《基礎建設投資與就業法案》，其中強化電網韌性相關預算逾165億美元（約新台幤5,300億元）。

▲ 即使是西方先進國家，也飽受電力系統頻出狀況之苦。（圖／CFP）

即便如此，美國電網系統仍屢有狀況，造成重大影響。就以近期來看，今年一開年，強烈冬季風暴侵襲美國，東岸成了重災區，有近百萬家戶停電。除了天災，非天災因素而造成的大規模停電也不罕見；去年12月中，因聯合愛迪生（Con Edison）的一座發電廠高壓輸電線路故障而導致紐約市大範圍停電。

時間再往前推，本世紀初，2005年美西洛杉磯與周遭地區發生無預警大規模停電，估計有200萬人受到影響。當時各界對911事件餘悸猶存，外界傳出是遭受恐怖分子攻擊，隨後證實是人為錯誤所致。

英國倫敦則在2003年發生電力故障，造成市區交通混亂，六成的地鐵受到影響，多數地鐵站關閉長達2、3個小時。經查是英國國家電力供應公司（National Grid Plc）網路故障引發的事故。

▲ 英國曼徹斯特機場今年6月23日凌晨大停電，大量航班嚴重延誤取消，旅客在機場大排長龍。（圖／路透）

以上這些案例，凸顯了維持電網供電的變數既多且雜，評論者要發表議論之前，若能先釐清事故緣由，甚至提出可行性的改善建議，才是負責任的態度。

台電的「強化電網韌性建設計畫」上路二年，根據台電資料，停電事故減少七成，表示台電在設備更新和管理經營方面已見到初步成效。未來逐步推動設備更新、加強輸配電網的可靠性、推廣智慧電網技術等措施，在在需要時間進行，短期內的跳電事件，不應該全盤否定相關單位的努力。

在此過渡階段，立法委員除應善盡監督職責，以確保電網韌性計畫能依進度推行，更要發揮「民意代表」的真本色，作為行政機關與地方民意間的平台，整合社區理性的意見，協助計畫順利完成。

▲ 部分民代對停電／跳電事件見獵心喜，不在意發生原因，只為博取媒體焦點和政治私利，這並無助於解決問題。（圖／國民黨提供）

部分民代對停電／跳電事件見獵心喜，不在意發生原因，無視科學數據，反而以戲謔式的態度恣意批評，只為博取媒體焦點和政治私利。這並無助於解決問題，只會讓公眾忽視問題的複雜性和台電面臨的實際挑戰。

台灣要建立完善的電力韌性系統，有賴台電強化經營效能，但這不僅是技術問題，還是管理問題，更是政治問題。

近日網路上流傳一張圖卡：有人問印度詩人泰戈爾：什麼最容易？什麼困難？詩人回答：指責別人最容易；認識自己最困難。從台電跳電事件看到民代的理盲演出，再次印證了詩人的睿智。

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