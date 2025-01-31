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從起心動念到刷卡付款　詐騙陷阱到底騙走多少臺灣人？

我們想讓你知道…科學調查，才能提出務實的政策建議。時代力量不做政治性的誘導民調，而是把資源投入重大政策問題。因為我們相信，長期而言，這才對台灣社會進步有所幫助。

▲▼時代力量。（圖／時代力量提供）

▲時代力量。（圖／時代力量提供）

● 作者／時代力量

我們想告訴你的是，詐騙，是臺灣社會最嚴峻的治安問題，平均每天報案600件、財務損失4億元，相當於一年被詐團騙走1,400億元。此次時代力量委託執行「詐騙風險感知」民意調查，涵蓋易受詐騙的人性弱點、詐騙手段情境測驗、防詐常識與打詐政策認知、防詐社會支持系統、新型態AI詐騙與防詐，全方位探討詐騙問題，給出務實具體的政策建議。

這篇文章從假網購詐騙、假投資詐騙、假交友詐騙三大情境出發，帶你探索有多少臺灣人，一步一步掉進在詐騙集團的陷阱，逐漸走向付款的那一步。一起來看看你能不能閃避詐騙陷阱吧！

假網購詐騙　潛在受騙人口最多

針對案件數最多，詐騙訊息曝光量最大的假網購（網拍）詐騙，我們設計了四個情境題目，詢問受訪者會「選擇跳出」還是「選擇繼續」，來檢測詐騙情境中的各個階段，是如何讓民眾一步步深陷其中：

2-1-1 步驟一：您在社群媒體上看到一個廣告連結，您對連結內的商品深感興趣，而且上面寫著限時特價。54.6%「選擇跳出」，45.4%「選擇繼續」，也就是說，有將近一半的民眾會點入連結。

2-1-2 步驟二：點進連結後，發現該商品明顯低於市價，大概只有市價的20%。面對超低折扣，15.6%「選擇跳出」、29.8%「選擇繼續」，顯示明顯低於市價的折扣，對於民眾有很強的誘惑力，只有三分之一能夠抵抗誘惑，果斷退出。

2-1-3 步驟三：您發現該網頁有限時特價的倒數計時器、結帳時只提供貨到付款或信用卡的選項、標榜免運費且具有7天鑑賞期。到了步驟三，網頁上的倒數計時器激發腎上腺素，只能線上刷卡或是貨到付款，更是催促著民眾趕快下單。這時候，7.7％「選擇跳出」，22.1％「選擇繼續」，只有四分之一能逃離，四分之三的民眾在特價即將結束的催促下，選擇繼續往下走。

2-1-4 步驟四：選擇信用卡付款後，該網頁要求您在同一個頁面輸入信用卡帳號、密碼、安全碼。經過了三個步驟的誘敵深入，假網購詐騙終於到了付款的關鍵步驟四。很遺憾的，12.3%的民眾「選擇繼續」，9.8%「選擇退出」。

經過虛擬情境四個步驟的檢測，有12.3%的臺灣民眾，在面對「假網購詐騙」時，很可能會在網頁上下單付款，成為詐騙的受害人。如果換算成人口，相當於有200萬的臺灣人，都是「假網購詐騙」的潛在受詐騙人口。

▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

▲▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

假投資詐騙　入群組就萬劫不復

第二個情境，我們選擇詐騙金額最高，經常超過百萬甚至上千萬，常常會摧毀一個人後半生的假投資詐騙。我們一樣設計四個情境題目，詢問受訪者會「選擇跳出」還是「選擇繼續」，來檢測詐騙情境中的各個階段，是如何讓民眾一步步深陷其中：

2-2-1 步驟一：您在社群平台或網頁上看到投資廣告，廣告上標示了「投資大師」的字樣，並提供了一個LINE 群組邀請連結。91.1%「選擇跳出」，8.9%「選擇繼續」，大多數民眾並不會輕易加入投資群組，只有不到一成的民眾會繼續。

2-2-2 步驟二：進入到群組後，您發現群組裡都在分享跟隨大師賺錢的經驗與心得，只賺不賠。然而進入群組後，當群內充斥著各種賺錢獲利的心得分享，只有2.9%「選擇跳出」，6.0% 「選擇繼續」，只有三分之一的民眾能夠停下來。

2-2-3 步驟三：接著有專業的顧問跟你洽談，跟隨顧問的指示，您成功賺取幾次1000-2000元的投資報酬，接著便要求您到他指定的APP繼續投資。到了關鍵的步驟三，只有0.9%「選擇跳出」， 5.1%「選擇繼續」。也就是說，一旦相信了上一個步驟的經驗分享，接下來跟著小額入金投資，幾乎是大多數受訪者會做的選擇。

2-2-4 步驟四：這位顧問提醒您，接下來的投資投報率極高，但由於是內線交易，必須保密，不能向其他人透露，否則交易可能會失效。為了放長線、釣大魚，當詐騙集團成功誘使受害者小額入金後，最重要的一件事情，就是製造
資訊封閉環境，讓未來的大額入金，不會因為親朋好友的提醒有所中斷。這時候，已經深信投資機會的受害人，只有1.0%會「選擇跳出」，4.1%「選擇繼續」，接受了詐騙集團的指示，對於往後群組內的投資行為嚴守保密原則。

經過虛擬情境四個步驟的檢測，有4.1%的臺灣民眾，在面對「假投資詐騙」時，很可能會在對周遭親友保密的情況下，開始小額入金投資，逐漸投入更多資金。必須要告訴大家的是，4.1%的比例並不高，但也超過了50萬人。

▲▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

假交友詐騙　心動就很難不行動

第三個情境，我們選擇樣態最為複雜，後續也可能演變為其他詐騙型態的「假交友詐騙」，我們還是設計四個情境題目，詢問受訪者會「選擇跳出」還是「選擇繼續」，來檢測詐騙情境中的各個階段，是如何讓民眾一步步深陷其中：

2-3-1 步驟一：在交友軟體上，有一位很符合您喜好（年齡、長相、職業等）的對象私訊您。74.4%「選擇跳出」，25.6%「選擇繼續」，四分之三的民眾不會回應陌生對象，四分之一的民眾會。

2-3-2 步驟二：在聊了一陣子後，對方想要寄送禮物給您，但因為對方在國外工作，因帳號問題需要先繳交6萬元的稅金給快遞公司，強調回國後會立刻把稅金轉給您。經過一陣子的互動，後面其實是詐騙集團的喜好對象，提出寄送禮物需要幫忙墊付稅金的需求。這時候，大多數的民眾都產生警覺，20.7%，相當於八成民眾「選擇跳出」，只有4.9%會「選擇繼續」。

2-3-3 步驟三：您幾天內還沒轉帳，對方催促您快速匯款，以免錯過寄送時效，禮物不能成功寄送。

2-3-4 步驟四：對方另外特別叮囑您，暫時不想讓別人知道你們的交往關係，請您不要告訴別人關於禮物的事情。接下來的兩個步驟，就進入「催促付款」與「要求保密」。很遺憾的，當你已經選擇相信一個人，甚至喜歡上那個人，就很難抵擋他/她對你提出的任何要求。

▲▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

多少臺灣人被騙走了

除了調查潛在的易受詐騙人口，在每一個詐騙情境題組的最後，我們都會詢問民眾，在現實生活中，你是否曾被這種詐騙手法詐騙。結果顯示，有15.5%民眾被「假網購詐騙」騙過、6.9%被「假投資詐騙」騙過、5.0%被「假交友詐騙」騙過。

比較值得注意的是，在三種詐騙情境中，受害者報案的比例都不到一半。假網購詐騙受害者只有30%報案，假投資詐騙只有48%，假交友詐騙受害者報案的比例也只有38%。這顯示詐騙犯罪的受害者，承受了一定程度的污名，導致他們在遭受傷害後，多數不願伸張、報案，尋求外界的進一步協助。為什麼會這個樣子，請看「時代力量「詐騙風險感知」民意調查系列三」的分析。

▲▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

後記

科學調查，才能提出務實的政策建議。時代力量從2023年至今，執行汽機車貨物稅關稅與房地稅制改革行人安全交通大調查死刑存廢與犯罪預防，還有本次的「詐騙風險感知」，四次重大政策民意調查。我們不做政治性的誘導民調，而是把資源投入重大政策問題。因為我們相信，長期而言，這才對臺灣社會進步有所幫助。

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● 本文獲授權自「時代力量」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 時代力量 雲論 詐騙 民調 台灣 調查 防詐

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