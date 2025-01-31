從起心動念到刷卡付款　詐騙陷阱到底騙走多少臺灣人？

▲時代力量。（圖／時代力量提供）

● 作者／時代力量

我們想告訴你的是，詐騙，是臺灣社會最嚴峻的治安問題，平均每天報案600件、財務損失4億元，相當於一年被詐團騙走1,400億元。此次時代力量委託執行「詐騙風險感知」民意調查，涵蓋易受詐騙的人性弱點、詐騙手段情境測驗、防詐常識與打詐政策認知、防詐社會支持系統、新型態AI詐騙與防詐，全方位探討詐騙問題，給出務實具體的政策建議。

這篇文章從假網購詐騙、假投資詐騙、假交友詐騙三大情境出發，帶你探索有多少臺灣人，一步一步掉進在詐騙集團的陷阱，逐漸走向付款的那一步。一起來看看你能不能閃避詐騙陷阱吧！

假網購詐騙 潛在受騙人口最多

針對案件數最多，詐騙訊息曝光量最大的假網購（網拍）詐騙，我們設計了四個情境題目，詢問受訪者會「選擇跳出」還是「選擇繼續」，來檢測詐騙情境中的各個階段，是如何讓民眾一步步深陷其中：

2-1-1 步驟一：您在社群媒體上看到一個廣告連結，您對連結內的商品深感興趣，而且上面寫著限時特價。54.6%「選擇跳出」，45.4%「選擇繼續」，也就是說，有將近一半的民眾會點入連結。

2-1-2 步驟二：點進連結後，發現該商品明顯低於市價，大概只有市價的20%。面對超低折扣，15.6%「選擇跳出」、29.8%「選擇繼續」，顯示明顯低於市價的折扣，對於民眾有很強的誘惑力，只有三分之一能夠抵抗誘惑，果斷退出。

2-1-3 步驟三：您發現該網頁有限時特價的倒數計時器、結帳時只提供貨到付款或信用卡的選項、標榜免運費且具有7天鑑賞期。到了步驟三，網頁上的倒數計時器激發腎上腺素，只能線上刷卡或是貨到付款，更是催促著民眾趕快下單。這時候，7.7％「選擇跳出」，22.1％「選擇繼續」，只有四分之一能逃離，四分之三的民眾在特價即將結束的催促下，選擇繼續往下走。

2-1-4 步驟四：選擇信用卡付款後，該網頁要求您在同一個頁面輸入信用卡帳號、密碼、安全碼。經過了三個步驟的誘敵深入，假網購詐騙終於到了付款的關鍵步驟四。很遺憾的，12.3%的民眾「選擇繼續」，9.8%「選擇退出」。

經過虛擬情境四個步驟的檢測，有12.3%的臺灣民眾，在面對「假網購詐騙」時，很可能會在網頁上下單付款，成為詐騙的受害人。如果換算成人口，相當於有200萬的臺灣人，都是「假網購詐騙」的潛在受詐騙人口。

▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

假投資詐騙 入群組就萬劫不復

第二個情境，我們選擇詐騙金額最高，經常超過百萬甚至上千萬，常常會摧毀一個人後半生的假投資詐騙。我們一樣設計四個情境題目，詢問受訪者會「選擇跳出」還是「選擇繼續」，來檢測詐騙情境中的各個階段，是如何讓民眾一步步深陷其中：

2-2-1 步驟一：您在社群平台或網頁上看到投資廣告，廣告上標示了「投資大師」的字樣，並提供了一個LINE 群組邀請連結。91.1%「選擇跳出」，8.9%「選擇繼續」，大多數民眾並不會輕易加入投資群組，只有不到一成的民眾會繼續。

2-2-2 步驟二：進入到群組後，您發現群組裡都在分享跟隨大師賺錢的經驗與心得，只賺不賠。然而進入群組後，當群內充斥著各種賺錢獲利的心得分享，只有2.9%「選擇跳出」，6.0% 「選擇繼續」，只有三分之一的民眾能夠停下來。

2-2-3 步驟三：接著有專業的顧問跟你洽談，跟隨顧問的指示，您成功賺取幾次1000-2000元的投資報酬，接著便要求您到他指定的APP繼續投資。到了關鍵的步驟三，只有0.9%「選擇跳出」， 5.1%「選擇繼續」。也就是說，一旦相信了上一個步驟的經驗分享，接下來跟著小額入金投資，幾乎是大多數受訪者會做的選擇。

2-2-4 步驟四：這位顧問提醒您，接下來的投資投報率極高，但由於是內線交易，必須保密，不能向其他人透露，否則交易可能會失效。為了放長線、釣大魚，當詐騙集團成功誘使受害者小額入金後，最重要的一件事情，就是製造

資訊封閉環境，讓未來的大額入金，不會因為親朋好友的提醒有所中斷。這時候，已經深信投資機會的受害人，只有1.0%會「選擇跳出」，4.1%「選擇繼續」，接受了詐騙集團的指示，對於往後群組內的投資行為嚴守保密原則。

經過虛擬情境四個步驟的檢測，有4.1%的臺灣民眾，在面對「假投資詐騙」時，很可能會在對周遭親友保密的情況下，開始小額入金投資，逐漸投入更多資金。必須要告訴大家的是，4.1%的比例並不高，但也超過了50萬人。

假交友詐騙 心動就很難不行動

第三個情境，我們選擇樣態最為複雜，後續也可能演變為其他詐騙型態的「假交友詐騙」，我們還是設計四個情境題目，詢問受訪者會「選擇跳出」還是「選擇繼續」，來檢測詐騙情境中的各個階段，是如何讓民眾一步步深陷其中：

2-3-1 步驟一：在交友軟體上，有一位很符合您喜好（年齡、長相、職業等）的對象私訊您。74.4%「選擇跳出」，25.6%「選擇繼續」，四分之三的民眾不會回應陌生對象，四分之一的民眾會。

2-3-2 步驟二：在聊了一陣子後，對方想要寄送禮物給您，但因為對方在國外工作，因帳號問題需要先繳交6萬元的稅金給快遞公司，強調回國後會立刻把稅金轉給您。經過一陣子的互動，後面其實是詐騙集團的喜好對象，提出寄送禮物需要幫忙墊付稅金的需求。這時候，大多數的民眾都產生警覺，20.7%，相當於八成民眾「選擇跳出」，只有4.9%會「選擇繼續」。

2-3-3 步驟三：您幾天內還沒轉帳，對方催促您快速匯款，以免錯過寄送時效，禮物不能成功寄送。

2-3-4 步驟四：對方另外特別叮囑您，暫時不想讓別人知道你們的交往關係，請您不要告訴別人關於禮物的事情。接下來的兩個步驟，就進入「催促付款」與「要求保密」。很遺憾的，當你已經選擇相信一個人，甚至喜歡上那個人，就很難抵擋他/她對你提出的任何要求。

多少臺灣人被騙走了

除了調查潛在的易受詐騙人口，在每一個詐騙情境題組的最後，我們都會詢問民眾，在現實生活中，你是否曾被這種詐騙手法詐騙。結果顯示，有15.5%民眾被「假網購詐騙」騙過、6.9%被「假投資詐騙」騙過、5.0%被「假交友詐騙」騙過。

比較值得注意的是，在三種詐騙情境中，受害者報案的比例都不到一半。假網購詐騙受害者只有30%報案，假投資詐騙只有48%，假交友詐騙受害者報案的比例也只有38%。這顯示詐騙犯罪的受害者，承受了一定程度的污名，導致他們在遭受傷害後，多數不願伸張、報案，尋求外界的進一步協助。為什麼會這個樣子，請看「時代力量「詐騙風險感知」民意調查系列三」的分析。

後記

科學調查，才能提出務實的政策建議。時代力量從2023年至今，執行汽機車貨物稅關稅與房地稅制改革、行人安全交通大調查、死刑存廢與犯罪預防，還有本次的「詐騙風險感知」，四次重大政策民意調查。我們不做政治性的誘導民調，而是把資源投入重大政策問題。因為我們相信，長期而言，這才對臺灣社會進步有所幫助。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權自「時代力量」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。