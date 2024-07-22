川普遇襲激發極右翼再度抬頭　美國進入政治暴力常態化

▲ 美國前總統川普13日在賓州造勢遭遇槍擊。（圖／路透）

● 馬瑞／自由撰稿人

美國前總統、共和黨總統候選人川普7月13日在賓夕法尼亞州競選集會現場遭遇槍擊。此次「未遂刺殺」事件將讓川普的支持率一路飆升。據多家美國媒體14日發布的最新民調，川普在槍擊案前的全國民調中，支持率約介在45％至49％之間，領先拜登大約1至2個百分點。美國媒體VOX引述1981年時任美國總統雷根遭槍擊中彈後的蓋洛普民調：當時他的支援率從約60％上升至約68％。這表明了，當有重要政治人物在遭「未遂刺殺」時，會引發一波同情和支持。而此次共和黨也會利用這一形象為川普的選情加分，與此同時，川普的團隊勢必利用此次「未遂刺殺」事件來助力他的選情。

後續隨著案件的調查，槍擊案的熱度可能還會再延續一段時間。伴隨著事件熱度，還激增了社交媒體平台上的各種陰謀論。例如開槍者是「奉命」行刺、川普精心設計一場戲，甚至還有人再次提起所謂「深層政府」，目的是將川普塑造成「英雄」。 至於所謂「深層政府」則是美國極右翼陰謀論者的論述，他們認為在民選政府之外，還有一個秘密政權實際控制住私人集團的利益。

▲ 20歲槍手克魯克斯開槍行刺美國前總統川普。（合成圖／路透）

川普遭「未遂刺殺」事件留下諸多謎團，但可以肯定的是，右翼勢力必乘勢而上。就在川普遭受槍擊後，共和黨人和右翼媒體隨即指責拜登和民主黨。共和黨眾議院多數黨領袖史蒂夫．斯卡利斯（Steve Scalise）在X平台上寫道，他們一直在「煽動荒謬的恐慌，認為川普贏得連任將是美國民主的終結。顯然，我們過去看到過極左狂徒在暴力言論中行動。這樣的煽動性言論必須停止。」美國轉折點（Turning Point USA）聯合創始人查理．柯克（Charlie Kirk）在直播中聲稱「民主黨人希望發生這種事，並對沒成功感到不滿。」

更多的右翼媒體正在渲染陰謀論，而案件的調查又需要時間，此事件無疑是給川普和他的支持者遞上刀子，將拜登競選團隊推入困境。

而民主黨人則就這事件哀嘆政治暴力，這正是他們長期以來一直指責川普在教唆的東西。值得註意的是，最近幾周，社交媒體上突然再次充斥著警告「2025計劃」危險的帖子。「2025計劃」是由川普的幾位幕僚撰寫的右翼計劃書，當中詳細介紹了奪取權力並建立威權總統制的計劃，以及對工會、受壓迫者和左翼的大規模攻擊。與川普第一任總統任期相比，川普2.0將更有組織、更右翼、對受壓迫者和勞工階級更危險。

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▲ 川普支持者2021年1月6日聚集國會大廈，引發暴動。（圖／路透社）

前總統川普戰略顧問、極右翼民粹「頭號操盤手」班農（Steve Bannon）本人曾對這項計劃書表示了總體支持，他因為積極參與了川普推翻2020年選舉結果並阻止國會認證民主黨人候選人拜登勝利的計劃、後勤和籌款，煽動了以暴力聞名的極右翼團體的「驕傲男孩（Proud Boys）」製造了2021年1月6日國會山暴亂事件，在國會山暴亂案審理中，班農因拒絕出席國會聽證會作證而被認定犯有藐視國會罪，並被判入獄四個月。但是最近「驕傲男孩（Proud Boys）」又出現在川普的集會上。此次針對川普的攻擊，或將鼓勵組織極右翼團體利用這次槍擊事件作為借口，通過針對左翼抗議者和工會的鎮壓措施。

班農是2016年川普在總統大選中獲勝的重要功臣，他的右翼反移民意識形態推動了川普的「美國優先」（America First）運動。班農入獄前對BBC說，有一支「Maga軍隊」隨時准備確保川普擊敗拜登，重返白宮，他指的是「讓美國再次偉大」（Maga）運動的活動家。班農表示將在獄中持續關註川普2024年的競選活動，然而，班農將會在大選前幾天獲得自由，屆時他將能夠通過返回參加最後的戰鬥來發出最後的呼籲。此次「未遂刺殺」事件給右翼一臂之力，川普競選團隊也急需美國極右翼民粹「頭號操盤手」的班農增磚添瓦。

川普遭「未遂刺殺」事件進一步撕裂美國，政治兩極化已經是美國社會的一個主要特徵，而在緊張局勢升溫之時，此情況將會進一步升級。如果政治暴力常態化成為無休止的黨派之爭的另一種形式，那將會是危險的事情。

▲ 前白宮首席策略顧問班農。（圖／達志影像／美聯社）

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