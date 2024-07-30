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禁團令拖垮台灣　觀光業淪為民進黨「抗中保台」祭品

我們想讓你知道…民進黨的雙標愈加明顯，嘴上說著願意交流，實則以政治裹挾經濟，最終只會砸了台灣自己的腳，民眾絕不樂見觀光旅遊政治化，讓個人生計淪為民進黨的政治工具。

▲ 前總統蔡英文於春節前突然下赴陸團禁令，重創許多準備投入大陸旅遊的觀光業者。（圖／ETtoday資料照）

● 王郁婷／香港城市大學中文及歷史學系在職研究生

交通部原規畫3月解除兩岸「禁團令」，但2月又宣布6月1日起禁止出團，只允許已經招攬成團的3月1日至5月31日間的赴陸旅遊團出團。「禁團令」在民進黨手裡朝令夕改，終於在在野黨手上喊卡，觀光業重新得以發展。

再加上「禁團令」實施的時間是在520賴清德正式就任後，蔡政府此前下令廣受外界質疑，是在卸任前為賴政府下指導棋，避免務實台獨工作者可能出現美中更難掌控的暴衝？還是賴清德在幕後操盤，蔡政府只是替賴清德提前宣佈？而當賴政府上任後，美其名曰釋放善意，以觀光為起點重啟兩岸交流，允許6月1日前規劃的旅行團仍可繼續執行，但是赴陸旅遊的禁團令將不會解除，看似放寬政策，實則讓觀光業者淪為兩岸政治角力的祭品。

據了解，台灣4,000家旅行社中，有九成提供出團到大陸的服務，這是業界基本權益。旅行社也早就反映「禁團令」不合情、不合理、不合法也不合憲。為此，國民黨及民眾黨立法院黨團曾共提修正動議，要求「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」，並以人數優勢表決通過提案，讓業者拍手稱快，中華民國旅行公會聯合會理事長蕭博仁也表示，這項決議正好給政府一個下台階，也期望政府不要違背民意，否則不排除申請大法官釋憲。兩岸交流也似乎有望。

▲ 立院在野黨團曾提修正動議，要求「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」。（圖／記者湯興漢攝）

然而，我們看到民進黨未就此放棄對抗，民進黨調升赴陸旅遊警示「橙色」燈號，持續以赴大陸旅遊存在國安問題和人民安全問題等恐嚇民衆；利用綠色媒體報導百億身價台商盧泓傑在陸死亡疑點重重一事恐嚇台商；利用新華社記者涉嫌參與台灣政論節目製作，甚至在錄影棚盯梢一事恐嚇媒體，以上無一不在劍指大陸，利用暗示性言詞「洗滌人心」，製造赴陸恐慌，畢竟民進黨一直宣稱抗中就是愛台，認知作戰才是其慣用伎倆。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤還在修正動議程序後，指出台灣赴陸人數遠超陸來台人數，辯稱台灣才是開放的一方，是大陸不放行。但大陸早就釋放善意，中國大陸文旅部4月28日就宣布率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。此外，根據相關數據顯示，台灣1年赴大陸的團客約200萬人次，只占大陸外來遊客1.3億人次的1.54％，也就是台灣團客去不去大陸，對大陸旅遊市場的影響非常小，民進黨自己才是搞錯方向。大陸團客1年大約帶來2,218億元外匯收入，佔入境旅客外匯收入的50％，且能創造3000億元的產值，佔台灣GDP的2％，「禁團令」真正損失的只有台灣的觀光業者和台灣民眾的利益。民進黨的雙標愈加明顯，嘴上說著願意交流，實則以政治裹挾經濟，最終只會砸了台灣自己的腳，民眾絕不樂見觀光旅遊政治化，讓個人生計淪為民進黨的政治工具。

▲ 福州赴馬祖旅遊考察踩線團，本月1日結束3天2夜考察行程返回福州，這也是疫情後首個大陸赴台的觀光踩線團。（圖／受訪者提供）

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