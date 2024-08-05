別大開性別免術換證之門　否則林郁婷恐比竇娥還冤

▲ 「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

● 陳虹如／台灣家長守護婦幼權益協會理事

近日JK羅琳批評不應該讓有性別疑慮的我國女子拳擊選手林郁婷參加奧運，再度讓運動員的性別問題引起各方關注。筆者的看法是：幸好台灣「尚未」開放免術換證，否則真的很難為我們的選手辯護！

根據國際奧委會（IOC）聲明，林郁婷的護照上性別確實是女性，也通過藥檢，符合參賽規定。以我國現行法令，任何台灣人想改變自己身分證上的性別，都必須先手術切除自己原本的性器官。而林郁婷選手的身分證字號是2開頭，性別欄標示為女性。因此任一台灣人都可以由此確定：林郁婷出生時，經過接生醫師判斷為女性，父母為她申報戶口時亦為女性，並當成女兒養大。除非她有接受過變性手術，才可能改變性別登記。但目前種種跡證表示她並沒有做過變性手術。因此即使她的外表較為中性，我們仍然可以身份證確知她的女性身份。她要進出女性溫泉、三溫暖，只要出示自己的身份證，就不會受到任何質疑。

▲ JK羅琳長期反對未術跨性別女侵害生理女性的安全，甚至不畏死亡威脅。（圖／美聯社）

但為什麼英國知名作家JK羅琳，會對運動員的性別問題這麼敏感呢？如果有關注國際跨性別運動的人，就知道她長期致力於維護生理女性權益，阻止未術跨性別女（生理男自認為女性）侵害生理女性的安全，甚至不畏死亡威脅。原因就在於，英國於2004年通過跨性別免術換證法律《性別承認法》（Gender Recognition Act 2004），不要求變性手術，經過醫師診斷及其他門檻即可更改法定性別。此舉造成英國的性別不安人數大幅增長，「女性」（但其實是男跨女）犯罪比率也直線上升，一個普通的英國女人想在她的生活領域中，保有單純的生理女性空間，也成為妄想。而國際奧委會更是在2016年放寬門檻，讓跨性別運動員不需接受變性手術，即可參加奧運，並建議其他國際運動組織比照辦理。

然而這些方便跨性別選手參賽的措施已經產生極多爭議。多項研究顯示，跨性別女性在經歷男性青春期時所獲得的肌肉量、肌力、骨密度、有氧耐力等巨大優勢，並不會因降低睪固酮濃度而消除，且消除的程度相當有限。男跨女運動員屢屢在女子組運動賽事取得較好成績，也被視為排擠了生理女性運動員的出賽機會和獎金。例如2022年贏得女子500公尺自由式金牌的美國男跨女游泳選手湯瑪斯（Lia Thomas），以及一位參加了2018年台灣全大運女子組田徑賽並且打破紀錄的林姓男跨女選手，便是近年兩個較出名的跨性別運動員爭議事件。

▲ 美國賓州大學跨性別游泳選手Lia Thomas。（圖／達志影像／美聯社）

筆者身為一個女性運動員的家長，非常重視女性運動員在運動場上的安全性和公平性，也向來反對男跨女選手挾帶無法消除的生理優勢和女選手競爭。然而，令人憂心的是，目前我國的性別運動團體，為了跨性別者的需求，正在強力推動國家開放免術換證，而且已經有三名跨性別人士無須接受變性手術，成功由男變女，未來也陸續有個案等待判決中。而我國中學運動會，也已從112年度起，開放未術跨性別運動員比照奧運標準參賽。未來是否連身份證、護照上的性別，都再也無法證明一個人的真實性別？

期盼因為此次林郁婷事件，社會大眾能重新認識到身份證性別欄的重要性。台灣政府也能撥亂反正，不再允許「性別可由心理認定」這種亂象繼續發生。讓廣大的女性運動員能開開心心地享受運動，為自己也為國家發光發熱。

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