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環境與經濟雙贏　有效減碳路徑是重視企業心聲

我們想讓你知道…真正有效的減碳路徑，應是重視企業的聲音。企業是碳排放的主要來源，幫助企業轉型才是最能夠降低碳排放、最不會產生轉型犧牲者、最大幅度降低氣候衝擊的方法。

▲ 總統賴清德8日主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

● 林柏維／水泥業永續策略研究員

8月8日由總統擔任召集人的國家氣候變遷對策委員會，是賴總統上任以來第一場國家戰略層級的氣候會議，與會委員涵蓋政府、產業、公民團體與學界代表，可謂群英薈萃。

雖然這次會議將聚焦氣候衝擊與電力供需兩大議題，但因為氣候變遷委員會是總統層級，公民團體也想把握機會拋出碳費建言。《聯合報》系最近接連刊登〈碳費優惠給太多？趙家緯憂壓縮財政資源、拖慢企業轉型腳步〉與〈減碳進度落後！碳費3子法將公告 環權會籲中央正視「汙染者付費」〉兩篇環團專訪，點出環團對碳費的許多想法。

誠然民主國家會有不同聲音，但身為產業一方的永續工作者、環團口中的「污染者」，環團的意見看起來更像是在吹毛求疵。全球首富伊隆．馬斯克曾直言不諱地批評：「環保運動現在走得太遠了，如果走得太遠，你就會開始認為人性是一件壞事，將人類認為是地表上的瘟疫。」

▲ 全球首富馬斯克曾直言不諱地批評：「環保運動現在走得太遠了，如果走得太遠，你就會開始認為人性是一件壞事。」（圖／達志影像／美聯社）

這番話出自2023年12月馬斯克出席於羅馬舉行的 Arteju 政治節，很多人認為這位首富喜歡親近義大利總理梅洛尼、美國前總統川普等右翼領袖，是十惡不赦的資本家；然而馬斯克卻是全球清潔產業巨頭，再生能源、電池、電動車產業他都有重大貢獻。

製造業巨頭是重要的環保行動者，這種想法與人們的直覺相悖，像環團一樣給企業貼標籤更簡單好用。但貼標籤是無意義的，瞭解真實的經濟、社會運作方式，才可能走上真正有效的減碳路徑。

前述提到的兩篇文章中，環團對碳費設計給出相當嚴苛的評語，認為政府給予企業「過量」優惠政策，而這些優惠會排擠財政資源。故台灣氣候行動網絡研究中心總監、台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示：「應取消種種有利企業的優惠，才能真正反映出企業的減碳成本。」

環境權保障基金會研究員、碳費費率審議委員林彥廷的批評更為露骨，報導提到：「（政府）強調不將碳費視為財政工具，而是提供企業減碳的經濟誘因，這不禁讓民間團體批評環境部收的是『廉價碳費』。」

▲ 環團認為政府給予企業「過量」優惠政策，而這些優惠會排擠財政資源。（圖／總統府提供）

筆者長期追蹤台灣減碳議題，對這兩位社會賢達的名字並不陌生，他們向來主張台灣早日接軌歐盟碳排放交易機制，即使不能以歐盟高達2～3千元新台幣的碳稅計價，至少應該仿效新加坡以500元新台幣的水準實施碳費。

然而，正是因為環團對減碳議題十分熟稔，才更讓人困惑。他們心知肚明，台灣碳費已經相對嚴格，其他國家給予的優惠更多。歐盟碳交易制度中，高碳洩漏風險產業享有100％免徵額度；新加坡碳稅徵收，則是以僅僅新幣5元（約新台幣120元）的費率起算，後來調升費率至新幣25元，仍允許企業提出計畫和政府協議，在過渡階段繼續適用舊費率。

各國優惠措施不同，與其聽信環團宣稱台灣給予過多優惠，不妨看看歐盟CBAM委員會代表之前來台的正面態度，環境部長彭啓明也為了早日讓台灣法規接軌國際，多次親上火線釐清碳權、碳定價與碳邊境機制的法律關係。

趙、林兩位先生的主張，恰恰體現他們對產業、行政流程與國內外法律現實的不（願）理解，甚至於在研究評估方面也處處流露「挑食」的一面，恣意揀選自己喜歡展演的、嚴苛的氣候建言，以彰顯自己卓然不群。

▲ 環境部長彭啓明為了早日讓台灣法規接軌國際，多次親上火線釐清碳權、碳定價與碳邊境機制的法律關係。（圖／總統府提供）

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政府自始自終強調「碳費政策不是財政工具，是為了提供減碳誘因」，產、學界也配合政府政策路線展開討論，但是作為公民團體代表，趙家緯先生卻說「碳費優惠壓縮財政資源」，林彥廷先生更是直接否定「碳費不是財政工具」的基礎設定。表面上是在討論政策，實際上是否定討論、拒絕協商，企圖強迫社會各界必須以他們的意見為準。

另一個例子是，500元碳費費率是參考新加坡調升後的費率，但2.5萬噸年碳排量免徵也是模仿新加坡制度。趙、林兩位先生長期呼籲政府應該用500元起徵，否則就是「給污染者大放送」，但又屢屢抨擊政府設定 2.5 萬噸免徵額，這不是挑食，什麼才是挑食？

政府制定政策，一定是考察各國經驗，將適合的制度放入我國法規，但環團卻是反其道而行，總是要忽視經濟條件與發展脈絡，堅持採用外國的嚴苛標準，卻又反對學習外國的寬鬆優惠。

如果真的依照環團建言推動碳費，並不會像趙先生所說的「真正反映出企業的減碳成本」，而是會不講理地堆高企業營運成本。明明趙先生長期研究能源平窮議題，然而他們對碳費的粗暴主張，卻非常可能會造成綠色通膨、綠色失業，加劇能源貧窮與氣候貧窮的問題。

▲ 環團長期呼籲碳費從每噸500元起徵，目標在2030年為3000元。（圖／記者許敏溶攝）

相信任誰都不願看到，碳費過高導致經濟受創，政府再拿碳費成立社會基金來補貼弱勢者。環團不應該屢屢拋出仇商訴求，將企業視為減碳的敵人，應該是要坐下來協商，訂立一個產業能健康運行的費率，再慢慢往上增加。

危言聳聽、批判企業，雖然可以滿足一些環保人士的正義感，但是真正有效的減碳路徑，應該是要重視企業的聲音。企業是碳排放的主要來源，幫助企業轉型才是最能夠降低碳排放、最不會產生轉型犧牲者、最大幅度降低氣候衝擊的方法。

試想一個低碳永續的未來世界，人們搭乘清潔能源驅動的交通工具，在綠色鋼鐵、綠色水泥打造的道路上移動，周遭滿是與生態共融的地景。我們若用善惡二元方式區分企業，人類的經濟活動永遠不會進步，但只要我們願意用心合作，學習與生態共存，我們一定可以摸索出環境與經濟雙贏的氣候治理道路。

▲ 只要我們願意用心合作，學習與生態共存，我們一定可以摸索出環境與經濟雙贏的氣候治理道路。（圖／總統府提供）

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