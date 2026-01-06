意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

▲在台灣，意識形態早已不只是價值選擇的分歧，而被某些政治人物徹底改造成一門「製造仇恨、收割選票」的產業。（圖／記者林敬旻攝）

●宋慶瑋／教育人員

在台灣，意識形態早已不只是價值選擇的分歧，而被某些政治人物徹底改造成一門「製造仇恨、收割選票」的產業。當治理能力不足、改革無力、施政蒼白時，最廉價、也最有效的政治手段，便是不斷操弄意識形態，將社會撕裂成彼此敵視的兩群人，讓恐懼與憤怒，取代理性與責任。有人為此獲利而樂此不疲，有人卻憂心於未來，到底該如何面對，且由紛說。

當意識形態成為失能的遮羞布 民主不再是人民的防線

環顧周遭，常見意識形態的操弄，我們看到公共政策不再是成因或成效的討論，而是圍繞在立場的忠誠與否，不再問「這樣做對人民有什麼好處嗎？」，而是質問「你站在哪一邊？」。

只要立場正確，謊言可以被原諒，失職可以被忽略；只要對方夠壞，自家陣營再荒腔走板，也能被包裝成「不得不然的犧牲」。這不是民主政治，而是赤裸裸的情緒勒索，但我們卻都得承受。

操弄意識形態就是把所有問題轉化為生存威脅，能源、財政、司法、治安、教育，任何需要專業討論的議題，都會被粗暴地貼上意識形態標籤。

反對政策的人，不是被說成不愛台灣，就是被暗示別有用心；提出質疑的專家，被圍剿成政治敵人；要求依法行政、程序正義的聲音，被嘲諷為「不識大體」。在如此氛圍下，理性不再是美德，而是原罪，溝通不再，剩下對立。

當財政失衡、制度空轉、改革跳票時，最安全的做法不是面對問題，而是製造更大的對立，讓人民彼此消耗，把怒氣發洩在彼此身上，而不是找出問題的解答。

對立越深，責任越模糊；社會越亂，問責越難。法律被選擇性解釋，制度被選擇性執行，程序被扭曲與拉扯，只為服務當下的政治需求。今天高喊正義的工具，明天就可能成為打擊異己的武器，而支持者則被要求顧全大局，繼續裝聾作啞。

長期被操弄的社會，公務員與專業者噤聲，只求自保；中間選民被逼到牆角，被迫選邊站；年輕世代在仇恨語言中成長，誤以為政治天生骯髒，公共參與只剩下嘲諷與犬儒，這樣的民主，外表仍在運作，內裡卻早已空洞。

當意識形態成為一切失能的遮羞布，民主不再是人民的防線，而成了權力的保護傘。諷刺的是，最愛高喊民主價值的人，往往也是最頻繁踐踏民主精神的人。

操弄意識形態者最害怕的，不是反對黨，而是一個冷靜、理性、願意追問「你到底做了什麼」的公民社會。如果我們繼續容忍這種以對立換取政治利益的手法，最終失去的，不會只是某次選舉的勝負，而是整個民主制度的可信度。

民主不是用來製造敵人的工具，而是用來解決問題的機制，當政治人物選擇操弄而非治理，選擇分化而非承擔，若社會選擇沉默，那麼崩壞只是遲早的事。

民主的價值，不在於誰能把對方打倒，而在於如何在分歧中找到共存的可能，唯有拒絕被意識形態綁架，政治才有可能回到服務公共利益的正軌，而不是淪為少數人算計下的權力遊戲。

▼當意識形態成為一切失能的遮羞布，民主不再是人民的防線，而成了權力的保護傘。諷刺的是，最愛高喊民主價值的人，往往也是最頻繁踐踏民主精神的人。（圖／記者李毓康攝）

