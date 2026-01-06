ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
從伊朗與委內瑞拉戰例　透視中國防空體系的盲區

我們想讓你知道…從兩次美國癱瘓中國製防空系統的戰例，可探知中國防空系統的基本構型與運作的缺陷，仍然是解放軍尚待追趕的領域。

▲解放軍SLC-7三坐標警戒雷達。（圖／CFP）

▲部分關於中國防空技術的討論認為，北京已經成功縮小與西方的差距，特別是在「反隱形」雷達領域，宣稱能夠抵銷美國的空中優勢。（圖／CFP）

●湯名暉／台灣大學國家發展研究所博士候選人，現為東協經濟貿易文化發展協會研究員

部分關於中國防空技術的討論認為，北京已經成功縮小與西方的差距，特別是在「反隱形」雷達領域，宣稱能夠抵銷美國的空中優勢。然而，在伊朗與委內瑞拉的實戰結果無情地粉碎這一觀點，暴露中國系統在信號處理邏輯、傳感器整合以及電子加固方面的深層次缺陷。

兩場衝突構成中國軍事科技試煉　防空系統正是解放軍外銷版本

2025年6月，以色列國防軍在美軍情報支援下，72小時內癱瘓伊朗的整合防空系統；在後續的行動，美國也成功空襲伊朗的核設施。2026年1月，美軍對委內瑞拉的馬杜羅政權實施的「斬首行動」，更是在不到20分鐘內徹底瓦解委內瑞拉的防空網絡。

這兩場衝突雖然發生在不同的戰區，面對不同的對手，但卻共同構成針對中國軍事科技的試煉：防空系統——JY系列雷達與HQ系列防空飛彈，正是中國人民解放軍現役防空體系的外銷版本。

美軍以整合火控-防空系統（NIFC-CA）與數位射頻記憶（Digital Radio Frequency Memory）干擾技術，成功對中國製的雷達網路進行壓制。揭示解放軍看似先進的防空系統背後，存在著欠缺實戰檢證的問題，足以為未來台海局勢做為參考。

2025年6月，以色列空軍發動極具針對性的防空壓制（SEAD）戰役。儘管伊朗防空部隊操作著由俄製S-300 PMU2、國產Bavar-373以及大量中國製雷達和飛彈組成的混合體系。但戰後評估顯示，正是那些被寄予厚望的中國製的雷達系統率先崩潰，導致整個防禦網路的碎裂。

伊朗對抗以色列F-35I戰機的雷達系統，是中國提供的JY-27以及其現代化改進型JY-27A雷達。此款甚高頻（Very High Frequency）波段雷達，其原理是利用隱身塗層，與外形設計對長波長無效的物理特性。然而，實戰的技術參數分析揭示，其在目標辨識（Target Discrimination）與航跡穩定性（Track Stability）上的失敗。

當遭遇以色列空軍配備的電子戰系統時，JY-27A的陣列無法區分真實的氣動目標，以及複雜的電子誘餌。以色列利用遠距離干擾（Stand-off Jamming）技術，針對這些甚高頻雷達的旁瓣（Side-lobes）進行飽和攻擊。該模式採用的「蠻力」雜訊干擾，結合精密的數位射頻記憶欺騙，產生嚴重的背景「白噪聲」效應，導致目標丟失。

更為致命的缺陷在於中國製系統的「移交」機制。即便JY-27A能短暫探測到隱身戰機的異常回波，其粗糙的角解析度（誤差約±1º）也無法為火控雷達提供精確指引。

當系統試圖將模糊的目標數據傳遞給交戰雷達（俄製30N6E2或中國製H-200）時，數據鏈的高度延遲與融合算法的缺陷，使得F-35I有充裕的時間重新定位或實施隨隊干擾，從而切斷資訊鏈。經過實戰證明，中國製雷達能感知到「空中有東西」，卻無力引導武器將其擊落。

如果說伊朗是對中俄混合系統的試驗，面對委內瑞拉則是對中國雷達的全面試煉。2026年1月3日凌晨，美軍對馬杜羅政權實施「斬首式」的打擊，不到20分鐘內即被美軍癱瘓，而該國的防空系統同樣嚴重依賴中國製品。

與伊朗的情況相似，委內瑞拉使用的中國製JY-27與JYL-1 3D監視雷達，無法應對美國海軍的EA-18G「咆哮者」與艦載電子戰套件。美軍的大規模協同的數位射頻記憶欺騙，能在攻擊前夕癱瘓系統，使其接收數百個「幽靈目標」，並且對甚高頻雷達的旁瓣進行飽和攻擊。

▼如果說伊朗是對中俄混合系統的試驗，面對委內瑞拉則是對中國雷達的全面試煉。2026年1月3日凌晨，美軍對馬杜羅政權實施「斬首式」的打擊，不到20分鐘內即被美軍癱瘓，而該國的防空系統同樣嚴重依賴中國製品。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

兩國案例揭示中國製雷達信號處理演算法缺陷　仍是解放軍尚待追趕的領域

兩國的案例揭示中國製雷達信號處理演算法的缺陷。這些系統缺乏足夠的運算啟發式邏輯（Computational Heuristics），無法在毫秒級的時間內區分物理戰機的雷達回波，以及美軍電子戰吊艙重發的數位複製訊號。

中國雷達的「抗干擾」邏輯主要設計用於對抗雜訊干擾，而非以創造虛假訊號欺騙干擾。當雷達處理器被數百個虛假航跡過載時，系統發生邏輯崩潰與重置，創造致命的「盲視窗口」，美國軍機和戰斧巡弋飛彈便能長驅直入。

JYL-1雷達雖然是3D系統，但在面對美軍飛彈利用地形掩護進行低空突防時，其雜波抑制軟體仍不成熟，無法從委內瑞拉複雜的山地背景中濾出目標。這證實中國製雷達在雜波抑制（Clutter Rejection）的演算法仍落後於西方同類產品至少一代，使其在低空防禦存在巨大漏洞。

或有觀點認為，出售給伊朗和委內瑞拉的設備是性能降級的型號，遠不如解放軍自用版先進完整。然而，外銷代號JY-27A的雷達，對應的應是解放軍的LLQ-305A（305A型）遠程監視雷達，其運作原理並無太大不同，也有著相同的演算法與系統缺陷。

從兩次美國癱瘓中國製防空系統的戰例，可探知中國防空系統的基本構型與運作的缺陷。其依賴的物理原理（VHF共振）可被現代電子戰：數位射頻記憶與旁瓣干擾所抵銷。電子戰背後的傳感器融合、低頻處理，以及電子抗毀性的基礎設計局限，仍然是解放軍尚待追趕的領域。

▼伊朗與委內瑞拉防空弱點比較。(AI協作圖／作者製作，經編輯審核)

弱點類型 對應中國系統 驗證戰場 美軍利用手段
旁瓣干擾 (Side-Lobe Jamming) JY-27A / 305A型 伊朗 (2025) 淹沒雷達旁瓣以致盲主波束。
DRFM「幽靈」 (Ghosting) JYL-1 / 11B型 委內瑞拉 (2026) 複製脈衝製造虛假目標群。
雷達視距 (Radar Horizon) HQ-9B / FD-2000 委內瑞拉 (2026) 地形遮蔽飛行與NIFC-CA超視距打擊。
數據鏈脆弱性 (Link Fragility) 綜合C2 (Jungsou) 伊朗 (2025) 網絡/電子戰切斷傳感器-射手鏈接。
冷發射飽和 (Cold Launch Saturation) HQ-9 / S-300 伊朗 (2025) 誘餌群耗盡待發彈藥。

 

