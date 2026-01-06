披著「反王朝」外衣的政治投機

▲▼花蓮縣議會國民黨黨團書記長吳建志。（圖／本報資料照）

吳建志／花蓮縣議會國民黨黨團書記長

何啟聖高舉「救黨、救花蓮、救民主」的大旗，實際卻是一場以道德語言包裝的政治空降與權力指控秀。他的宣言看似激烈，實則漏洞百出，對民主的理解更停留在口號層次。

一、沒有民意基礎，卻先替花蓮人民下結論

何啟聖並非花蓮出身，亦未曾在花蓮長期服務，卻逕自宣稱花蓮是「民主恥辱」、「王國」、「堰塞湖」。

請問：誰授權他代表花蓮人民作出如此定性？

民主不是外來者帶著標語走進來，就可以對地方選民貼標籤、下判決。花蓮縣各村里長、鄉鎮市長，乃至縣議員、縣長、立委歷次選舉，都是一票一票選出來的結果，不服氣可以來基層參選挑戰，但不能因為尚未參選，就以否定選民的選擇。

二、把「反家族政治」當政治捷徑，是對民主的輕蔑

在民主制度下，政治人物能否連任、任何黨派及其家人是否參政，唯一的裁判是選民，不是以自我標榜之菁英式的道德審判而否定民意，而來貶抑別人或是一個地方。

何啟聖竟會將花蓮政治簡化為「傅氏王朝」，卻刻意忽略了一個民主選舉制度的基本事實：所有公職都是經由選舉產生，而非誰世襲、誰繼承。

今天花蓮廣大的選民基於愛鄉里興建設的理念，想投票支持某位候選人，不等於被綁架；反而是把選民投票結果污名化，絲毫不尊重基層選民的感受，才是真正的反民主。

三、舊案重炒、名嘴語錄治國，才是政治文化的墮落

何啟聖大量引用已審結的陳年司法案件、媒體語言、政敵評語，來否定他人，論述粗暴，批評性宣示字眼，嚴重低估在地花蓮人民真心感受與核心問題。

一個自稱要「打開花蓮」的人，卻拿不出一套具體的花蓮發展藍圖，空洞失溫的的觀點，只會靠「誰說過誰是病毒」來堆疊仇恨敘事，這不是改革，這更像是名嘴式政治碰瓷。

四、假改革之名，行黨內鬥爭之實

他口口聲聲要求「公平初選」，卻在初選之前就先行定罪、全面抹黑黨內同志，這不是為了制度，而是先破壞、再佔位的典型操作。

真正相信初選的人，會尊重制度結果；真正尊重民主的人，不會在比賽開始前，就指控對手「不道德、王朝化」。這樣的政治文章操作口氣，更像是為某人或黨外人士造橋鋪路。

五、花蓮不需要道徳的說教者，只需要腳踏實地的治理者

花蓮的未來，不在於誰的口號更大聲，而在於誰真正了解地方、承擔責任、經得起選民檢驗。

民主不是用來清算政敵的工具，更不是外來者用來證明自己「比較高尚」的舞台。

花蓮本來就不姓傅，沒錯；但花蓮也不屬於任何空降的、挾著道德之名的政治投機者。

要參選，就拿出具體政見，看看村里、看看市民，信不信你那一套；要不然，連尊重基層選民的虛心態度都做不到，如何選上村里長、市民代表，更別說是選縣長了。

至少要像當年黃信介、宋楚瑜、葉金川、柯文哲等不同黨派的政治人物來花蓮，至少都會傾聽、尊重花蓮基層民意，都不會一邊高喊民主，一邊否定以民意為依歸的民主真諦。

