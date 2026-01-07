ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
零Ｇ世界來臨？　美國斬首行動與歐洲資產凍結如何改寫強權規

我們想讓你知道…在「零G世界」中，單邊軍事冒險與聯盟內責任博弈將成常態。各國生存發展，取決於能否認清現實並發展出適應無序多極時代的能力。全球正步入強權自行定義「正當性」的危險新階段。

▲▼川普政府出兵打垮馬杜洛政權！白宮粉專嗆「No games. FAFO」。（圖／翻攝自白宮X）

▲「如果川普不喜歡你，且自認有能力將你驅逐，他就會這麼做。」這種單邊主義的軍事干預，直接重塑了美洲的區域動態，並向伊朗等被華盛頓視為敵對的國家發出明確威懾訊號，提高了這些國家的戰略賭注。（圖／翻攝自白宮X）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

當全球仍聚焦於烏克蘭戰場與中東衝突之際，兩起分別發生於委內瑞拉與歐洲金融體系的重大事件，正以一種近乎靜默卻深刻的方式，重塑國際政治的遊戲規則。前者是美國特種部隊據報成功實施斬首行動，推翻馬杜羅（Nicolas Maduro）政權；後者則是歐盟決定無限凍結巨額俄羅斯資產，並用以支援烏克蘭長期作戰。

這兩件事看似地域與性質迥異，卻共同指向一個日益清晰的現實：傳統的國際秩序與規範正在崩解，一個由原始力量與即時利益驅動、缺乏單一主導者的「零G世界」已然降臨。在這個新常態下，軍事干涉的門檻、金融武器的運用，以及聯盟責任的劃分，都在經歷劇烈且不可逆的轉變。

委內瑞拉「手術刀式」政變與霸權先例

根據多方訊息顯示，在經過數月持續升高的壓力後，美國政府依靠其在委內瑞拉軍方內部的長期佈局，執行了一次精準的突襲行動。美軍空襲先行癱瘓關鍵防空系統，隨後三角洲特種部隊得以在極小抵抗下，順利逮捕馬杜羅及其配偶並將其撤離。結果導致該國一夜之間完成政權更迭，過程中未引發大規模持久戰事，亦未投入傳統地面部隊。

此事件被視為美國總統川普（Donald Trump）的一次重大政治勝利，尤其因行動未造成顯著平民傷亡而減輕了道德包袱。

然而，分析指出，此舉實質上強化了一個極度危險的先例。它清楚地顯示，此次行動的核心動機並非關乎民主推廣或毒品戰爭等傳統說辭，而是純粹的權力展示。

簡言之，「如果川普不喜歡你，且自認有能力將你驅逐，他就會這麼做。」這種單邊主義的軍事干預，直接重塑了美洲的區域動態，並向伊朗等被華盛頓視為敵對的國家發出明確威懾訊號，提高了這些國家的戰略賭注。

更深層的意義在於，它凸顯了國際體系中「規則」的脆弱性。當唯一超強認為必要時，可以繞過聯合國安理會甚至傳統盟友的協商，直接以武力實現政權變更。這標誌著強權政治的回歸，國際事務的結果越來越取決於即時的實力計算與行動決心，而非既有的國際法或道德規範。

這正是「零G世界」的特徵：沒有全球性的領導者（Global Hegemon）願意或能夠維護一套普遍接受的規則，取而代之的是各憑本事的叢林法則。

▼川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

▲▼川普觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

歐洲金融奪權　安全自主的艱難覺醒

幾乎在同一時間軸上，歐洲國家經過數月磋商，終於就如何處置因制裁而凍結的數千億美元俄羅斯資產達成突破。最初持有大量該類資產、位於比利時管轄下的帳戶，因布魯塞爾當局不願獨自承擔法律與政治責任而陷入僵局。

最終，歐盟設計出一套解決方案：宣布對總計2470億美元的俄羅斯資產實施「無限期凍結」，並以此為擔保，推動一筆近2000億美元的對烏克蘭貸款。

此方案的關鍵設計在於還款條件。烏克蘭僅在俄羅斯支付戰爭賠款的情況下，才需償還這筆貸款。由於俄羅斯極不可能支付賠償，這筆錢實質上將成為烏克蘭無需償還的長期戰備資金。這確保了烏克蘭擁有持續數年作戰的財政基礎，無論美國未來的政策如何搖擺。這顯示歐洲正試圖掌握烏克蘭命運的主導權，尤其是當美國國內政治導致其援烏立場出現不確定性時。

值得玩味的是，在談判尾聲，川普政府曾表態反對歐盟推進此一「功能性沒收」方案。表面上，此舉有助減輕美國納稅人的負擔，但華府的反對可能出於不願見到歐洲在安全事務上過於獨立。這恰恰暴露了當前跨大西洋聯盟的核心矛盾：美國既希望歐洲分擔更多防務責任，又不願交出對關鍵戰略決策的主導權；既推動「美國優先」、不願為結果負責，又難以全然放手。

分析指出，歐洲前線國家如波蘭、波羅的海國家及北歐，因直接面臨俄羅斯的不對稱作戰、間諜活動、關鍵基礎設施攻擊與網路威脅，其安全焦慮遠高於美國或南歐國家。正是這種切膚之痛，驅使歐盟克服內部歧見，完成此次金融決策。

然而，這是否代表歐洲真能在安全上走向獨立？答案仍是否定的。與美中在經濟領域形成的「相互保證經濟毀滅」的恐怖平衡不同，歐洲在安全上遠未達到能與美國相互制衡的程度。其國防支出不足、科技實力落後、經濟成長緩慢，且內部存在親美疑歐勢力（如法國國民聯盟、德國選擇黨）的挑戰，而美國某些勢力甚至樂見歐盟分裂。歐洲欲實現真正的戰略自主，仍長路漫漫。

兩起事件的共同啟示　無序多極化的實踐

將委內瑞拉行動與歐盟凍結資產兩件事並置觀察，可以歸納出「零G世界」運作的幾個核心邏輯。

首先，手段的混合性與跨界性。強權達成目標不再拘泥於單一領域。美國結合了情報滲透、精準空襲與特種作戰，以最小成本達成最大政治效果。歐洲則將金融監管工具武器化，以一種介於凍結與沒收之間的法律模糊手段，為地緣政治目標服務。兩者都是「低成本、高影響」的範例。

其次，聯盟的功利化與鬆散化。在委內瑞拉事件中，美國行動似乎僅依靠當地內部資產，未見廣泛的國際聯盟支持。在俄羅斯資產問題上，歐盟的行動雖是集體決策，但與美國的立場並不一致，甚至有所牴觸。聯盟愈發基於特定議題的即時利益而臨時組合，傳統的、價值觀驅動的緊密同盟關係正在鬆動。

最後，規則的實用主義化。國際法與規範的約束力取決於強權當下的利益計算。美國的行動挑戰了主權不容侵犯的基本原則；歐盟的方案則在財產權與制裁法之間創造了灰色地帶。當大國認為必要時，便會創造、扭曲或無視規則。這導致國際環境的不確定性急劇升高，所有國家都必須為更頻繁、更不可預測的單邊行動做好準備。

對於中國大陸而言，這兩起事件提供了深刻的鏡鑑。大陸長期主張尊重主權與不干涉內政，而美國在委內瑞拉的行徑與此完全相悖。同時，歐洲將經濟資產深度政治化的操作，也警示大陸需審慎評估其海外資產的安全性，尤其是在對美歐關係緊張升溫的背景下。大陸必須在這樣一個「零G世界」中，更為靈活地運用其經濟、外交與軍事力量，以維護自身利益。

結語

委內瑞拉政權更迭與布魯塞爾金融決策，是揭示未來的關鍵拼圖，共同描繪出權力分散、缺乏穩定中心，且行動準則趨向原始力量對決的國際格局。

在「零G世界」中，單邊軍事冒險與聯盟內責任博弈將成常態。美國展示其軍事行動自由，歐洲則學習以經濟槓桿爭取戰略自主。這兩條敘事線預示，未來地緣衝突將更多樣、更難預測，且更少受傳統規則約束。各國生存發展，取決於能否認清現實並發展出適應無序多極時代的能力。全球正步入強權自行定義「正當性」的危險新階段。

▼在「零G世界」中，單邊軍事冒險與聯盟內責任博弈將成常態。美國展示其軍事行動自由，歐洲則學習以經濟槓桿爭取戰略自主。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

蔡鎤銘

蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

