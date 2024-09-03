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葉文忠／大聖出征，降了什麼妖？

▲▼大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》，有網友想起偶像劇《別對我動心》。（圖／翻攝自微博）

▲大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝自微博）

文／葉文忠

觀察了多天，終於可以開始寫寫心得，看著幾乎被猴臉洗版的Youtube，全世界的年輕人突然愛上了一隻中國猴，是一件多麼不可思議的事情。

「現象級」的電玩《黑神話：悟空》在全球捲起巨浪，之所以成為新聞浪尖，主要來自幾個爆表，一是銷售數字幾天來高速飆破一千五百萬套，持續攀升，上看二千萬套；二是同時Steam上線的玩家已超過300萬；三是它是中國大陸首產單機遊戲，一登場就是登頂的3A大作，銷售額可望達270億台幣。

石頭裡蹦出來的孫悟空，也替Steam平台一次撞破了全平台3700萬上線紀錄。悟空旋風帶動的不只是遊戲的套件，顯示卡、記憶體、相關電腦設備一概雨露均霑，牽動換機潮，概念股更是齊發，許多主機店迎來一波熱銷狂潮，沒辦法，都是3D精細的環景模式及光追技術，畫質還都是4K，不更新設備，PC根本跑不動。

《黑神話：悟空》的動畫細膩度極高，一般電腦很難支援

 ▲《黑神話：悟空》的動畫細膩度極高，一般電腦很難支援。（圖／翻攝自遊戲科學官網

史詩級的大作《黑神話：悟空》，故事線、場景設計、美術技術、藝術風格、聲光特效，細節擬真到難以置信，場景氣勢之大讓人不斷起雞皮疙瘩，妖魔造型千變萬化拍案驚奇，完全顛覆了大家習以為常怪物的「長相」套路，玩家們目不暇給，眼花撩亂，我看著Youtube上那些外國的電玩博主，清一色被畫面震撼到張著嘴，喊著「Oh my God！」、「Amazing！」傻愣在鏡頭面前，博主們討論著《雲宮迅音》、討論著金箍棒竟藏在耳朵裡，為了瞭解孫悟空與這群妖魔鬼怪，不得不去找出《西遊記》的故事原型，看看這隻猴子到底什麼來頭？

▲外國博主被《黑神話：悟空》所震撼。

《黑神話：悟空》故事背後藏著既豐富又深厚的中國歷史文化、藝術、建築美學，更多的是中國人的天地合諧的價值觀與福禍相倚的人生哲學，《西遊記》原型故事裡那唐三藏毅力堅定，不畏艱辛，卻備受框架限制；孫悟空打破陳規，挑戰權威，正義隨身卻總惹禍上身；豬八戒則是貪嗔癡不斷駕馭著行為，紕漏不斷。西天取經行，就是一場人生路，有難有魔有了悟，老外不懂，你我何能不知？

遊戲只抽出了悟空來說故事，玩家都是「天命人」，一場遊戲打下來，撩撥著外國玩家的三觀，格鬥技術裡套著中國功夫，那劍法之美，棍法之力，音樂華麗多變，轉場段子的對話處處禪機，「貪根不拔，苦樹常在」、「心不誠，山不開，心若誠，路自來」，天命，是中國儒釋道混搭出的特有的命運哲學，建構著華人社會的人生態度，不管你一生是好是壞，就是有你此生的「天命」來完滿某個因緣。但「天命」英文難翻，只能用「命運」(destiny)來帶。天命，代表不可迴避的積極任務，命運，則是無可奈何的消極面對，中西視角多麼不同。



▲《黑神話：悟空》的音樂的華麗多變，國外的玩家讚不絕口，本曲為往生咒。

單機3A等級的遊戲向來是美、日、韓的天下，黑悟空一出場便登頂，高能輸出，背後其實還有更深層的意義，現世全球動盪，關鍵原因之一是美國無法忍受中國崛起，忙著以各式組合拳棒槌中國，拖世界下水，怎料一朵觔斗雲竄向天際，悟空將「中國文化」IP化為金箍棒，直殺西方世界，如一指戳入美國肋骨，明明不是武器，卻比武器更讓人癱。許多外國博主，看起來英美最多，他們擷取一段主題便一鏟一鏟往裡挖，越挖越是讚嘆，博主們的點閱都是數十萬甚至上百萬起跳，想想看，這從褲管裡吹進來的冷風，可讓美國下盤涼透了。

那一段「無頭菩薩」的陝北說書，不必指名道姓，英國的年輕人自然會去找出來，原來那「靈吉菩薩」的頭在咱博物館裡，這孫猴故事不小心漏了中國人思維裡「臥薪嘗膽」的餡，我不會忘了曾經的羞辱，大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里，只有敵人越強大，我才會更強大。文化不同，連天界都不同，一個故事讓他們都明白了，中國人的天庭，和基督教的天堂完全不是同一個路子，竟如人間般爾虞我詐，如此有戲，中國的故事可以打爆天庭，西方的故事能大鬧天堂嗎？誰才勇於挑戰權威？美國始終不明白，自己正處心積慮的塑造一個更強大的中國而不自知。


▲無頭菩薩這段的陝北說書情節，被外國玩家所讚爆。

對比受到全世界的歡迎，台灣綠營則是反中反到不斷秀下限，綠媒四處尋找負面訊息，為悟空下黑標灌仇恨值，就怕悟空入了年輕人的魂，想起這是自己祖宗創造的神話故事，但這「產品太爛才會大賣」的邏輯，到底是媒體弱智還是觀眾好騙？逢中「必酸、必醜、必臭」一直是灌養台灣井底蛙的飼料，但咱自小的老玩伴孫悟空，豈能被幾個鍵盤俠幾張酸口就能搞臭？拿牙籤對幹金箍棒，委實不值一提，綠營再怎麼黑它，也扭轉不了悟空在電玩天下投下的核彈。

悟空上線後Steam平台遭受超過平時二萬倍的DDos阻斷式攻擊，讓玩家上不了線，是平台上前所未見，後面必有「反中」的政治駭客，當然，這本符合悟空的「命格」，妖風世代，小妖亂舞，只是替大聖助威。

中國曾是全世界最富強的帝國，外侮都從北方來，於是築長城阻敵，而西方幾世紀來以海權擴張，接續帶著工業革命後的軍武力量，掠奪全世界，自給自足的中國，無奈敵人從海而來，無險可守，中國成了他們口中最肥的肉，西方人的貪婪蹂躪，標榜自己的價值才是文明，是優勢文化，讓中國遭受了幾乎亡國的百年苦難，歧視中國人，已根深蒂固在白人的基因裡至今未改。

百年恥辱後，今日中國改革開放努力奮起，發展經濟、科技、軍事，不讓西方再敢侵門踏戶，瞧不起人，然仍擋不住美國的霸權主義思維，用島鏈圍堵，用科技經濟欺壓，三天兩頭在前門挑釁叫囂，後門挖坑，運用媒體極盡醜化之能事，但世事如棋局局新，中國人自己萬萬也料想不到，自己的一隻小猴，帶著最古老最強的武器「中國文化」，拔起猴毛一吹，於是兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，成千上萬的孫猴奔向了外國最底層的年輕人，一條蹊徑讓「中國印象」滿血復活。

短片裡，小和尚對著玩家說著「都說你是天命人，這命若由了天，還有甚麼意思呢？」清晰的點出了創作者心中所想：我不過就是想做出一款好玩的遊戲，說說中國的老故事，我認為我做得到，我就做！

大聖歸來，這是《黑神話：悟空》唯一的出場理由，沒那麼多陰謀論，悟空帶頭，未來《封神榜》、《山海經》等中國奇幻的神話故事開始排隊，今天開始，全球玩家已敲碗等著。

● 作者葉文忠的其他文章在他的個人部落格更多葉文忠的精彩好文請見《ETtoday新聞雲》，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，投稿請寄editor88@ettoday.net點此投稿，本網保有文字刪修權。

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