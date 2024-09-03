葉文忠／大聖出征，降了什麼妖？





▲大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝自微博）

文／葉文忠

觀察了多天，終於可以開始寫寫心得，看著幾乎被猴臉洗版的Youtube，全世界的年輕人突然愛上了一隻中國猴，是一件多麼不可思議的事情。

「現象級」的電玩《黑神話：悟空》在全球捲起巨浪，之所以成為新聞浪尖，主要來自幾個爆表，一是銷售數字幾天來高速飆破一千五百萬套，持續攀升，上看二千萬套；二是同時Steam上線的玩家已超過300萬；三是它是中國大陸首產單機遊戲，一登場就是登頂的3A大作，銷售額可望達270億台幣。

石頭裡蹦出來的孫悟空，也替Steam平台一次撞破了全平台3700萬上線紀錄。悟空旋風帶動的不只是遊戲的套件，顯示卡、記憶體、相關電腦設備一概雨露均霑，牽動換機潮，概念股更是齊發，許多主機店迎來一波熱銷狂潮，沒辦法，都是3D精細的環景模式及光追技術，畫質還都是4K，不更新設備，PC根本跑不動。

▲《黑神話：悟空》的動畫細膩度極高，一般電腦很難支援。（圖／翻攝自遊戲科學官網）

史詩級的大作《黑神話：悟空》，故事線、場景設計、美術技術、藝術風格、聲光特效，細節擬真到難以置信，場景氣勢之大讓人不斷起雞皮疙瘩，妖魔造型千變萬化拍案驚奇，完全顛覆了大家習以為常怪物的「長相」套路，玩家們目不暇給，眼花撩亂，我看著Youtube上那些外國的電玩博主，清一色被畫面震撼到張著嘴，喊著「Oh my God！」、「Amazing！」傻愣在鏡頭面前，博主們討論著《雲宮迅音》、討論著金箍棒竟藏在耳朵裡，為了瞭解孫悟空與這群妖魔鬼怪，不得不去找出《西遊記》的故事原型，看看這隻猴子到底什麼來頭？

▲外國博主被《黑神話：悟空》所震撼。

《黑神話：悟空》故事背後藏著既豐富又深厚的中國歷史文化、藝術、建築美學，更多的是中國人的天地合諧的價值觀與福禍相倚的人生哲學，《西遊記》原型故事裡那唐三藏毅力堅定，不畏艱辛，卻備受框架限制；孫悟空打破陳規，挑戰權威，正義隨身卻總惹禍上身；豬八戒則是貪嗔癡不斷駕馭著行為，紕漏不斷。西天取經行，就是一場人生路，有難有魔有了悟，老外不懂，你我何能不知？

遊戲只抽出了悟空來說故事，玩家都是「天命人」，一場遊戲打下來，撩撥著外國玩家的三觀，格鬥技術裡套著中國功夫，那劍法之美，棍法之力，音樂華麗多變，轉場段子的對話處處禪機，「貪根不拔，苦樹常在」、「心不誠，山不開，心若誠，路自來」，天命，是中國儒釋道混搭出的特有的命運哲學，建構著華人社會的人生態度，不管你一生是好是壞，就是有你此生的「天命」來完滿某個因緣。但「天命」英文難翻，只能用「命運」(destiny)來帶。天命，代表不可迴避的積極任務，命運，則是無可奈何的消極面對，中西視角多麼不同。





▲《黑神話：悟空》的音樂的華麗多變，國外的玩家讚不絕口，本曲為往生咒。

單機3A等級的遊戲向來是美、日、韓的天下，黑悟空一出場便登頂，高能輸出，背後其實還有更深層的意義，現世全球動盪，關鍵原因之一是美國無法忍受中國崛起，忙著以各式組合拳棒槌中國，拖世界下水，怎料一朵觔斗雲竄向天際，悟空將「中國文化」IP化為金箍棒，直殺西方世界，如一指戳入美國肋骨，明明不是武器，卻比武器更讓人癱。許多外國博主，看起來英美最多，他們擷取一段主題便一鏟一鏟往裡挖，越挖越是讚嘆，博主們的點閱都是數十萬甚至上百萬起跳，想想看，這從褲管裡吹進來的冷風，可讓美國下盤涼透了。

那一段「無頭菩薩」的陝北說書，不必指名道姓，英國的年輕人自然會去找出來，原來那「靈吉菩薩」的頭在咱博物館裡，這孫猴故事不小心漏了中國人思維裡「臥薪嘗膽」的餡，我不會忘了曾經的羞辱，大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里，只有敵人越強大，我才會更強大。文化不同，連天界都不同，一個故事讓他們都明白了，中國人的天庭，和基督教的天堂完全不是同一個路子，竟如人間般爾虞我詐，如此有戲，中國的故事可以打爆天庭，西方的故事能大鬧天堂嗎？誰才勇於挑戰權威？美國始終不明白，自己正處心積慮的塑造一個更強大的中國而不自知。





▲無頭菩薩這段的陝北說書情節，被外國玩家所讚爆。

對比受到全世界的歡迎，台灣綠營則是反中反到不斷秀下限，綠媒四處尋找負面訊息，為悟空下黑標灌仇恨值，就怕悟空入了年輕人的魂，想起這是自己祖宗創造的神話故事，但這「產品太爛才會大賣」的邏輯，到底是媒體弱智還是觀眾好騙？逢中「必酸、必醜、必臭」一直是灌養台灣井底蛙的飼料，但咱自小的老玩伴孫悟空，豈能被幾個鍵盤俠幾張酸口就能搞臭？拿牙籤對幹金箍棒，委實不值一提，綠營再怎麼黑它，也扭轉不了悟空在電玩天下投下的核彈。

悟空上線後Steam平台遭受超過平時二萬倍的DDos阻斷式攻擊，讓玩家上不了線，是平台上前所未見，後面必有「反中」的政治駭客，當然，這本符合悟空的「命格」，妖風世代，小妖亂舞，只是替大聖助威。

中國曾是全世界最富強的帝國，外侮都從北方來，於是築長城阻敵，而西方幾世紀來以海權擴張，接續帶著工業革命後的軍武力量，掠奪全世界，自給自足的中國，無奈敵人從海而來，無險可守，中國成了他們口中最肥的肉，西方人的貪婪蹂躪，標榜自己的價值才是文明，是優勢文化，讓中國遭受了幾乎亡國的百年苦難，歧視中國人，已根深蒂固在白人的基因裡至今未改。

百年恥辱後，今日中國改革開放努力奮起，發展經濟、科技、軍事，不讓西方再敢侵門踏戶，瞧不起人，然仍擋不住美國的霸權主義思維，用島鏈圍堵，用科技經濟欺壓，三天兩頭在前門挑釁叫囂，後門挖坑，運用媒體極盡醜化之能事，但世事如棋局局新，中國人自己萬萬也料想不到，自己的一隻小猴，帶著最古老最強的武器「中國文化」，拔起猴毛一吹，於是兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，成千上萬的孫猴奔向了外國最底層的年輕人，一條蹊徑讓「中國印象」滿血復活。

短片裡，小和尚對著玩家說著「都說你是天命人，這命若由了天，還有甚麼意思呢？」清晰的點出了創作者心中所想：我不過就是想做出一款好玩的遊戲，說說中國的老故事，我認為我做得到，我就做！

大聖歸來，這是《黑神話：悟空》唯一的出場理由，沒那麼多陰謀論，悟空帶頭，未來《封神榜》、《山海經》等中國奇幻的神話故事開始排隊，今天開始，全球玩家已敲碗等著。

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