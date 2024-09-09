商人狂歡下的台灣健康嗎？　健康不該成交易籌碼

▲ 總統賴清德8月22日召開「健康台灣推動委員」。（圖／記者林敬旻攝）

● 唐仙美／社團法人台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長

總統賴清德上任後提出「健康台灣」願景，還成立推動委員會，並於8月22日召開首場委員會，強調「健康台灣」不是口號，明年預計投入607億元，擴大醫療投資。此事已引來嗅覺敏銳的產業商界人士關注。

七天後，一個團體發起「加熱菸捐助百億癌症新藥基金」的街頭遊行，為爭取加熱菸早日合法上市，提出每年增加200億元菸捐稅，以此籌措百億的癌症新藥基金。乍看之下，這似乎是一個合理提議，但台灣拒菸聯盟隨即警告，如果這項訴求實現，台灣將新增約106萬名年輕人吸食加熱菸。

經過戒菸聯盟這番分析及警告，令筆者實在震驚，竟然有人要賭上106萬年輕人的健康，訴求這種可能產生致癌物的商品販售，來增加稅收挹注癌症新藥？用年輕人的健康換來「健康台灣」，這樣邏輯通嗎？還是將賴總統所提的健康願景，推入另一場新危機。

▲ 有團體8月29日上街遊行訴求「加熱菸捐助獲得百億癌症新藥基金」。（圖／記者洪巧藍攝）

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另一個值得關注的議題是《人工生殖法》的修訂。過去三年，衛福部投入了58億元補助不孕症治療，迎來2萬名試管嬰兒，在部分民團及民代的倡議下，《人工生殖法》年底將提修法，草案朝擴大適用對象修法，包括開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用，估計可增加20-30%的代孕需求。

儘管中研院研究員在今年4月兒科醫學會年會上說，開放人工生殖是為生育平權，不是扭轉生育率的政策，而這三年政府大力補助，對總出生人口逐年的下降，可說是蚍蜉撼樹，更重要的是，貿然開放人工生殖適用，為滿足少數人對生育的期待，准予合法使用第三者女性的身體並讓其擔懷孕健康風險，或讓孩子一出生就無父無母…，台灣社會將承受的影響及成本，要怎麼估算？

儘管修法草案尚未通過，已有業者迫不及待，近來板橋捷運站等地陸續出現大幅的生殖醫學廣告，這種底氣從何而來？無非是抓住政策利多釋出的商機。

▲ 貿然開放人工生殖適用，台灣社會將承受的影響及成本，要怎麼估算？（圖／記者屠惠剛攝）

無論是哪一種訴求，健康都不該成為交易的籌碼，也不該為了滿足少數人的需求讓大眾承受無法預估的社會成本，即使能從加熱菸上市販售增加200億元稅收，如果代價是106萬年輕人的健康受損，甚至要再投入千億來彌補健康受損的後果，這樣說的通嗎？商人狂歡的背後，未來「健康台灣」真的健康嗎？

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