ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

關於「近戰格鬥班」的建議－－為槍械格鬥正名與申述

▲▼ 國軍寧願花費大量的時間與人力，去將外界認定為落伍與詬病的刺槍術、正步訓練合理化，的確也令國人匪夷所思。（圖／軍聞社）

▲▼ 刺槍術長期遭到許多人的「誤解」。（圖／軍聞社）

● 張博智／前陸軍步訓部體育組上校組長

國軍實施多年的刺槍術，現已改為「槍械格鬥」，各界以為刺槍術從此「廢除」，其實就國防部的立場言，並未「廢除」刺槍術，而是將它「正名」。就此而言，淺見以為相當適當，因為軍人戰鬥格鬥不只於持槍，更有持械的可能，而「械」的形制各有不同，或許是制式器械如刺刀，或許是隨手可得的器具如圓鍬或棍棒等。這樣正名，其實頗符合本人一直以來強調的：練槍不要被槍械形制所侷限，而應養成用槍的觀念與作風，應急應變時，可以隨手取物就地取材，化物為械，化械為槍，即行攻防。

然則，從步訓部新近開辦的「近戰格鬥班」的課程規劃及施教進度、方式來看，卻未能把握用槍之原則與特長，既幾乎否定原刺槍術的經驗與傳承，更違背運用槍械攻防的基本理則和實務。

這種棄原有刺槍術的精髓與經驗於不顧的興革措施，顯示負責其事的單位與個人，對槍刺的特長缺乏充分的體認，不但棄既有的訓練基礎與成效於不顧，更已誤導部隊整體的訓練方向。

槍械格鬥應以「持械用槍」為基準，不論所持是建制步槍、手槍或隨手取得的器械裝具，都能「用槍」以槍行刺、以械行刺、以物行刺。如此，才能一舉多得、一練多益，凸顯槍刺的特長，發揮實戰效能。

▲▼刺槍術。體能戰技幹部師資班。（圖／國防部臉書）

略將槍械格鬥的基本觀念與要領條陳於後︰

一、保持用槍姿勢，槍不離手，手不離身，保持槍口朝前，以利隨時出槍射擊，無法射擊則逕以刺或刺擊砍，用槍之道以射擊優先，刀彈並用，刺擊砍為要求。

二、突刺，突然猛刺，猝不及防，乃最簡單、最直接、最有效的攻擊手段，不論槍械如何改變，或槍上有無刺刀，突刺、直刺為先，步槍以刺，手槍亦然，任何器械皆然。

三、槍械格鬥，以攻擊為先，以殲敵為要，以刺為主。故須以步法調整距離，令其在我槍口之外，以利刺殺，避免與之近接纏鬥喪失刺之先機與利基。近接之際則以刺擊砍連續攻擊。

四、槍械格鬥，應以步法敏捷矯健為要求之重點，步法不外乎︰進退、墊跺、閃轉。

五、槍械行刺靈巧之關鍵在提領，後手主提，前手主領。提以指腕之巧力，省力，迅速，動作小，變化大；領槍找空隙、找弱點、找目標，前手保持適當放鬆，才能靈活出槍，雙手協同提領，而以鑽滑、挑打、引帶、錯壓，瞬發攻擊。

六、槍械格鬥訓練，旨在掌握核心要領，養成用槍觀念與作風，不論槍械形制，應急應變均能用槍、刺槍，達到隨手取物就地取材、化物為械、化械為槍，以長拒短、以刺制敵的對戰實戰技能。

申言之，為求槍械格鬥符合實戰化的要求，應以「標靶訓練」與「對刺訓測賽」為兩大重點，才能立竿見影、速建其功。

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
關鍵字: 張博智 雲論 網友張博智 刺槍術 槍械格鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
抗暴行動，就從基隆開始
林忠正／要減碳　綠能優先於核電！
李沃牆／美國總統辯論透視對中經貿影響
關於「近戰格鬥班」的建議－－為槍械格鬥正名與申述
中信金搶親　新光金併購案演變成金融鬧劇

推薦閱讀

與其四處集結小草　不如圖利罪修法

中信金搶親　新光金併購案演變成金融鬧劇

抗暴行動，就從基隆開始

林忠正／要減碳　綠能優先於核電！

李沃牆／美國總統辯論透視對中經貿影響

關於「近戰格鬥班」的建議－－為槍械格鬥正名與申述

猛打京華城容積840%，西華飯店容積飆933%卻好..

全球最嚴碳定價政策在台灣　「紅蘿蔔」跟「費率」待規..

洛杉隱患頻發　2028奧運安全不容樂觀

林立青／毒氣可以用防毒面具擋　恐怖政治氛圍呢？

相關文章

中信金搶親　新光金併購案演變成金融鬧劇

中信金搶親　新光金併購案演變成金融鬧劇

台灣金融史正因為新光金控併購案而寫下新頁，這是首次有大型金控公司家族分家後又重談整合的案例，也是第一次有金控公司發起合意併購案，而進行到最後..

10小時前

與其四處集結小草　不如圖利罪修法

與其四處集結小草　不如圖利罪修法

洛杉隱患頻發　2028奧運安全不容樂觀

洛杉隱患頻發　2028奧運安全不容樂觀

全球最嚴碳定價政策在台灣　「紅蘿蔔」跟「費率」待規劃！

全球最嚴碳定價政策在台灣　「紅蘿蔔」跟「費率」待規劃！

張博智／淺談國軍「槍械格鬥」的草率與謬誤

張博智／淺談國軍「槍械格鬥」的草率與謬誤

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

與其集結小草　不如圖利罪修法

與其集結小草　不如圖利罪修法

新光金併購案：金融史上的一頁糟..

抗暴行動，就從基隆開始

要減碳　綠能優先於核電！

無論誰當選美總統　都難避開貿易..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面