關於「近戰格鬥班」的建議－－為槍械格鬥正名與申述

▲▼ 刺槍術長期遭到許多人的「誤解」。（圖／軍聞社）

● 張博智／前陸軍步訓部體育組上校組長

國軍實施多年的刺槍術，現已改為「槍械格鬥」，各界以為刺槍術從此「廢除」，其實就國防部的立場言，並未「廢除」刺槍術，而是將它「正名」。就此而言，淺見以為相當適當，因為軍人戰鬥格鬥不只於持槍，更有持械的可能，而「械」的形制各有不同，或許是制式器械如刺刀，或許是隨手可得的器具如圓鍬或棍棒等。這樣正名，其實頗符合本人一直以來強調的：練槍不要被槍械形制所侷限，而應養成用槍的觀念與作風，應急應變時，可以隨手取物就地取材，化物為械，化械為槍，即行攻防。

然則，從步訓部新近開辦的「近戰格鬥班」的課程規劃及施教進度、方式來看，卻未能把握用槍之原則與特長，既幾乎否定原刺槍術的經驗與傳承，更違背運用槍械攻防的基本理則和實務。

這種棄原有刺槍術的精髓與經驗於不顧的興革措施，顯示負責其事的單位與個人，對槍刺的特長缺乏充分的體認，不但棄既有的訓練基礎與成效於不顧，更已誤導部隊整體的訓練方向。

槍械格鬥應以「持械用槍」為基準，不論所持是建制步槍、手槍或隨手取得的器械裝具，都能「用槍」以槍行刺、以械行刺、以物行刺。如此，才能一舉多得、一練多益，凸顯槍刺的特長，發揮實戰效能。

略將槍械格鬥的基本觀念與要領條陳於後︰

一、保持用槍姿勢，槍不離手，手不離身，保持槍口朝前，以利隨時出槍射擊，無法射擊則逕以刺或刺擊砍，用槍之道以射擊優先，刀彈並用，刺擊砍為要求。

二、突刺，突然猛刺，猝不及防，乃最簡單、最直接、最有效的攻擊手段，不論槍械如何改變，或槍上有無刺刀，突刺、直刺為先，步槍以刺，手槍亦然，任何器械皆然。

三、槍械格鬥，以攻擊為先，以殲敵為要，以刺為主。故須以步法調整距離，令其在我槍口之外，以利刺殺，避免與之近接纏鬥喪失刺之先機與利基。近接之際則以刺擊砍連續攻擊。

四、槍械格鬥，應以步法敏捷矯健為要求之重點，步法不外乎︰進退、墊跺、閃轉。

五、槍械行刺靈巧之關鍵在提領，後手主提，前手主領。提以指腕之巧力，省力，迅速，動作小，變化大；領槍找空隙、找弱點、找目標，前手保持適當放鬆，才能靈活出槍，雙手協同提領，而以鑽滑、挑打、引帶、錯壓，瞬發攻擊。

六、槍械格鬥訓練，旨在掌握核心要領，養成用槍觀念與作風，不論槍械形制，應急應變均能用槍、刺槍，達到隨手取物就地取材、化物為械、化械為槍，以長拒短、以刺制敵的對戰實戰技能。

申言之，為求槍械格鬥符合實戰化的要求，應以「標靶訓練」與「對刺訓測賽」為兩大重點，才能立竿見影、速建其功。

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