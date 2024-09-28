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不適任教師玷汙杏壇　校園敗類不可留！

我們想讓你知道…將不適任教師從校園中剔除，才能保護學生，並端正社會風氣。

▲▼高雄科技大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄科技大學傳出有教授幫學生找寫手寫論文，還有教授逼學生性交，而校方竟只暫時停聘3個月。（圖／記者吳世龍攝）

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

據報導，國立高雄科技大學唐姓、王姓教授涉嫌收賄，協助學生取得碩、博士論文，並護航通過學位考試。橋頭地檢署日前指揮廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處執行搜索，並傳喚唐、王等人到案，檢察官查出王、唐兩人收了學生42萬元幫他們取得學位，因此偵結依違背職務收賄罪起訴；檢方還查出，唐姓教授曾利用對指導的女博士生伸出狼爪，性侵猥褻得逞，一併依利用權勢性交罪起訴。

更早以前，高雄科大一名女研究生去年遭到指導教授多次性騷擾，受害女研究生指出，該名教授多次趁著討論碩士論文時，對她以強抱、觸摸臉部甚至撫摸下體等行為進行騷擾，女研究生當下掙脫後，跑回實驗室蹲坐痛哭半小時。事後女研究生出現身心受創情形，並發現也有其他同樣遭到騷擾的受害者，勇敢向學校性平會檢舉，校方表示「性別平等委員會接獲檢舉後立即啟動相關程序，案件正調查中」。

然而校方卻沒有認真處理，因擔心家醜外揚影響校譽，受害女生只好委託律師向法院申告，這種學校還有人會去唸嗎？相信這類學校應該很多。

▲ 有些學校擔心家醜外揚影響校譽，在遇到負面事件時，選擇息事寧人。（圖／記者許敏溶攝）

校園不肖老師屢見不鮮，全教總不去關注並建議，只想著要求恢復軍公教的18％，沒有顧及其他族群的利益，也沒嚴格規定對不肖老師的處理，蓄意讓校園之狼繼續橫行，實屬荒謬。

以上大學教授涉嫌販賣論文已是罪大惡極，如今還利用職權性侵或騷擾女學生，更是罪加一等，絕對不可以輕饒，否則對受害女生不公平，對全國其他敬業老師也是名譽的侮辱。

總之，應將該校所有販賣論文與學位的不肖份子與欺負女學生的惡狼，從校園中剔除，才能保護學生，並端正社會風氣。

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