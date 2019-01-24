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宋兆文／為了國家安全必須加強反登陸操演

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 ▲ 國防部17日於台中舉行「聯合反登陸作戰操演」。（圖／軍聞社提供）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

 陸軍第十軍團1月17日，實施反登陸操演之後，對岸媒體和我們有些網民提出，「為何要做反登陸操演？」的質疑，好像國軍沒事找事幹，其實道理很簡單，因為大陸武統口號天天在喊，解放軍軍機軍艦不斷繞台，顯示正積極準備對台作戰。

在情勢如此嚴峻的狀態下，我們必須做好防衛作戰的一切準備，解放軍要佔領台灣，就必須對台灣實施登陸作戰，所以我們就必須不斷強化反登陸作戰的能力。國軍的聯合反登陸，簡單用一句話來說：「就是讓你登陸上不來！」

台灣各地的海灘，沙質不夠堅硬，坡度比例不夠平緩，近岸海中都有沙壩橫梗，會讓兩棲登陸船隻擱淺在沙壩上，變成固定標靶，灘岸的幅員狹窄，不適合旅級或旅級以上部隊登陸，最多就是讓一個加強營登陸，敵軍能在台灣勉強登陸的海灘，加起來攏總不到六個，這些海灘我們都弄得很清楚，我們就在那裏打聯合反登陸作戰。

反登陸重點

我們反登陸作戰的重點，是敵軍換乘登陸艇，兩棲坦克與運兵車下水，在海上排列登陸舟波的海域，我們叫做泊地，在泊地大船要下錨，登陸部隊才能換乘，泊地不能距離登陸海灘太遠，大概30到40公里左右，不能太遠。

太遠、因登陸舟波做「艦岸運動」的行進速度緩慢，除了會逐次被岸上火力消滅外，也會耽誤在最高潮時間搶灘的兩棲作戰原則，同時兩棲戰甲車和登陸小艇，在海上晃久了，登陸部隊會暈船，暈船的部隊上岸，無法立即戰鬥。

敵軍在泊地的大型登陸艦必須下錨，登陸部隊才能換乘登陸小艇，兩棲戰甲車才能下水編排舟波，泊地就成為大型登陸艦與與護衛艦的致命罩門。特別是大型登陸艦，將無可避免的蒙受慘重傷亡。

會遭受我們空中/水面/水下/陸地，這四度空間、包含：小牛飛彈、魚叉飛彈、雄風二型、雄風三型，這些反艦飛彈的攻擊，還有雷霆兩千多管火箭的大面積打擊，這些火力攻擊，會打亂跟阻止登陸舟波的編排，登陸舟波不能順利編排，就不能順利進行登陸作戰。

我們的戰搜直升機、超級眼鏡蛇攻擊直升機、阿帕契攻擊直升機等，這些攻擊直升機，在長程天弓三型和復仇者野戰防空飛彈掩護下，用地獄火飛彈，能夠有效攻擊各個登陸舟波。

一架阿帕契，可以掛載16枚AGM-114-L，射後不理的地獄火飛彈，三架掛滿地獄火飛彈的阿帕契，一次攻擊就可以打掉一個兩棲坦克營，或者是一個兩棲裝甲運輸車營。

▲AH-1W攻擊直升機發射地獄火飛彈。（資料照／翻攝自國防部發言人臉書）

敵軍登陸舟波繼續向台灣海灘前進，近岸20公里，就會遭遇陸軍各型重砲：八吋榴砲、155公厘榴砲、120公厘重迫擊砲、105公厘榴砲、密集的彈幕射擊，近岸三公里，大型兩棲登陸艦/氣墊船，會遭受萬威智慧型水雷毀滅性的攻擊。

近岸兩公里，會遭受拖式飛彈、標槍飛彈，84聯裝鋼鏾火箭炮塔，這些反裝甲武器，如同點名般的精準射擊，就算有部分登陸敵軍勉強登陸上岸，處在暈船狀態的登陸敵軍，會遭遇密集的機槍彈雨狠打，然後就是陸軍裝甲坦克部隊的迎頭痛擊加掃蕩。

當敵軍在台灣灘頭浴血掙扎之時，我們235萬的後備部隊、陸軍、陸戰隊，各地面守備部隊，已堅守在所有戰略要域，準備進行地面決戰。對美國而言，失去台灣就是失去太平洋安全，失去在亞洲地區的國家利益，美軍必然不會坐視解放軍犯台。

空中優勢

一般人認為美軍調集航母打擊群援台，會曠日廢時而緩不濟急，殊不知、就戰略必要而言，當解放軍犯台跡象明確初現，美軍就會調派相當數量的潛艦，開始分別航向第一島鏈海域待命作戰，並會調派數個F-22中隊，數個F-35中隊，以這些先進的隱形戰機，協助我們爭取空中優勢。

另外也會有B-2轟炸機，B-1B轟炸機，B-52H轟炸機空中預警機、電戰機、空中加油機等，分別進駐日本沖繩嘉手納基地與菲律賓克拉克基地，並將緊急調派駐日雷根號航母打擊群，以及其他五個航母打擊群航向台灣海域。

美軍C-5/C-17運輸機隊與遠征快速運輸艦，可自關島載運加強我三軍作戰所需武器系統，72小時持續緊急運補至花東佳山空軍基地，以及蘇澳軍港，卸載後交由各戰區，緊急戰備運補。

兩岸都是炎黃子孫，我們不願意「煮豆燃豆萁、豆在釜中泣，本是同根生、相煎何太急！」，但是我們一定要做好作戰準備，孫子兵法中的「勿恃敵之不來恃吾有以待之！」就是這個道理。

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