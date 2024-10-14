輕縱失能校長苦了無辜師生　教育部到底罰了誰？

▲ 文化、佛光、真理、大葉4所大學短報招生缺額，教育部9日分別對校長罰款40至60萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



● 席百蔓／大學教師

賴總統國慶時喊出關鍵字「跨」，但少子化難關顯然極不好跨，以致前所未見四所私大寧冒險違規，也要短報招生名額，粉飾缺額窘境。由於嚴重違規，教育部首次直接對校長開罰40到60萬，並減招114學年名額、扣獎補助款。但懲處一出，四校中校長還在職的大學教職員紛紛議論，除了扣獎補助款讓全校遭殃，教育部到底罰了校長什麼？

40到60萬，對私立大學校長頂多是兩到三個月的薪資，有些校長年薪比行政院部會首長還高，痛度更低。至於減招，對這四所大學實無關痛癢，缺額本來就多，教育部一減招，反而能讓明年缺額變少，根本好事一樁！

教育部扣減名額還替校方帶來另一大利多，就是讓校方拿到加速合併或停招科系的令牌。台北老牌私校最近忽然要求各學院火速合併招生不佳的學系，院系瘦身本當好好內部溝通總體目標和共識圖像，才能合理瘦出特色，但為了替惹禍校長擦脂抹粉表現積極度，高層只管拼命催進度。面對緊接在後必然的人力緊縮，專任教師的危機感如龍捲風襲捲。

▲ 台北老牌私校最近忽然要求各學院火速合併招生不佳的學系，如世新大學中文系去年10月傳出將被停招，引起學界關注及社會議論。（圖／翻攝自Facebook／世新大學）

至於扣獎補助款，受影響最深的是教學資源。校長的決策過失，關學生跟老師什麼事，要跟著他一起被罰？難怪大學老師們要懷疑，教育部真的在懲處校長嗎？

四校中，文化跟大葉校長，只要董事會相挺，大位穩如山，而教育部除了罰錢，其他的懲處不是助攻，就是罰錯了人。這就是教育部在事發之初言之鑿鑿的「嚴懲」？說好的送私校諮詢委員會又去了哪？

在事發之後的過程中，所有高教界的人都看到了主管機關的雷聲大雨點小，教育部長連「初犯從寬」都說了出來。可是，四校之前一個都沒被抓過，沒有累犯，哪來的初犯？ 再者，從文大校長的公開信，更可看出犯意一點也「初」。

信中說，名額未回流主要是參酌他校作法，誤以為是主管機關給的彈性，而且「去年八月本校因此造成分發缺額最高的假象，招生時受到莫大困擾與阻礙」，所以今年才不全數回流。

▲ 文化大學爆發短報缺額，校長王子奇遭校內師生點名應下台。（圖／記者湯興漢攝）

也就是說，去年文大校長已明知短報會造成缺額假象，但因為自己受害，今年拒絕再受害，決定違規短報。

名額眉角，這位校長清楚得很，字裡行間還給了教育部一巴掌：你給的「彈性」害我去年倒大楣，今年我才不要再當笨蛋！

然後，教育部佛心的說，初犯從寬。

主管機關不當壞人，接下來，以力挺校長聞名的文化和大葉董事會要怎麼罰校長，全國等著看。文大董事會曾白紙黑字表態，等教育部懲處完再決定如何議處，如今就算教職員用問卷6成以上的比例給了校長難看的考績丁，看起來也不會有任何影響，頂多以家父心態打打手心再罰點俸祿。校譽和大學的誠信算什麼？通通跨過去。

若果真如此，這將是私校董事會獨攬大權價值混亂，「自己選出的校長絕不會錯，有錯也都是為學校好」的極致表現，即便董事成員全是學界翹楚或教育部高官皆無差別。也是高教真正跨不過的坎。

期待文化與大葉董事會能勇於示範監督大學領導人治校適任度的公正態度與公益表現，或許，仍能為兩校名聲留點最後餘地。

▲ 文化與大葉董事會應勇於示範監督大學領導人治校適任度的公正態度與公益表現，為學校名聲留點最後餘地。（圖／文大提供）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。