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《黑白大廚》好看在哪？從主廚身上看到像自己身邊的人

我們想讓你知道…每個人都可以在《黑白大廚》中找到自己覺得最有感的部分、看到像自己身邊的人們，這或許就是《黑白大廚》的魅力所在。

▲ 實境廚藝競賽節目《黑白大廚》是近期最熱門的節目。（圖／翻攝自X、海報）

● 作者／小資媽媽今天也很厭世的追劇

《黑白大廚》大約是近期討論度最高的節目了。

而最有趣的是，每個人都可以在其中找到自己覺得最有感的部分或是人物，有些人在其中看到領導哲學、而有些人則是看到了一些行銷重點，也有些人開始討論如果台灣要做，會成嗎？各式各樣的討論翻天覆地而來。

身為製作過娛樂節目的人，我認為在《黑白大廚》裡面，其中環節的編排、賽制的規劃以及參賽者、評審的選擇，這些都相當值得學習，但最吸引我的一點，卻是節目中每個廚師的「觀點」。

打開節目，吸引我往下看的瞬間是評審安成宰在初賽時評拿坡里黑手黨（權聖晙）的一句評語：「我很不喜歡在料理上面添加沒必要的東西，像是花朵。」安成宰認為端上桌的料理都應該是對於口味有幫助的，不應該為了增添美感而添加沒味道的東西。

▲ 拿坡里黑手黨曾表示自己的個性是別人越不希望自己做，自己就越想做。（圖／翻攝自Netflix IG）

當我看到這句話的時候，馬上打起精神來看這個節目，因為就在那一瞬間，原本在我心中定位在「料理節目」的《黑白大廚》馬上變成了我的「人生節目」之一。

最有趣的是，後面我查找資料時，看到拿坡里黑手黨事後上了另一位評審白種元老師的節目，他在節目中表示自己的個性是別人越不希望自己做，自己就越想做，因此自己現在在研發的料理70％都有花朵，而這些料理名稱甚至就叫做「沒有意義的花」。

身為一個長期與創作者共事，在看《黑白大廚》時，感覺有時候很像看到自己身邊的人們，廚師也是創作者，他們在料理的過程中，也都有自己的觀點以及自己的人生，他們將自己的生命路程用料理展示出來，而意見不合的時候，就真的也只能意見不合。

▲ 在看《黑白大廚》時，感覺有時候很像看到自己身邊的人們。（圖／Niusnews妞新聞）

有些導演、編劇會不喜歡先討論事件，他們認為一定先把人物穩定下來後，自然就會有事件發生，有時候也會遇到一些導演、編劇認為類型劇應該要先決定大事件，決定事件之後，再讓角色進入到狀態裡，這樣才可以有比較適切的劇情發展。

而每次有爭執的時候，若監製剛好開發的觀點跟編導不同的時候，就很容易會有似是而非的故事產生，這也不是誰的問題，就只是根深蒂固的一些觀點無法被磨合，就像是犀利人妻裡面的一段劇情：到底咖哩飯要怎麼吃才對；好像沒有正解，所以很難用正論說服對方，但又真的很難打從心理認同。

這個不認同無關於對於對方的專業能力，也不會影響自己在創作的理念，但確實會影響結果，所以在《黑白大廚》中也有很多類似的觀點差異，不是評審或是參賽者的問題，就只是「認知」的差別，所以才會有觀眾為了某些人的淘汰而感到可惜、扼腕。

▲ 觀眾為了某些主廚糟淘汰而感到惋惜。（圖／翻攝自Netflix）

除了觀點以外，我也看到了很多階級上的野心差異。

每一次在籌備節目或是戲劇之前，我們都需要先跟工作人員或是演員（主持人）碰面，確認彼此是有合作意願，並且也需要確定相互之間是否能有最好的共識，而大多數時候，其實從眼神之中，我們彼此確認過之後，大約就能知道我們是否能一起工作了。

眼神中有時候有包含著很多，在對話之中，也能有所感受，有時候我們需要知道的並不是對方是否有才華，因為，能持續在這條道路中走，至今仍未放棄的話，大多都是有才華的人，我需要知道更多的是：你是否有野心，也就是，你的自信是否能支持你的野心，而你的才華是否能捍衛你的自信。

這一點在《黑白大廚》之中我們都能有所感受，我們沒有懷疑讓任何一個參賽者沒有才華，能夠出場的廚師們，都是各有所長的人，無論黑湯匙或是白湯匙，但，拿坡里黑手黨有相當明確的野心以及求勝欲，而同時他也有足夠的天賦去支持自己，所以他獲勝了，畢竟這是一個比賽，通常真正想要贏的人才能真的贏。

這並不是說其他廚師都想輸，而是他們參賽或許有其他明確的目的。

▲ 拿坡里黑手黨在節目中展現相當明確的野心以及求勝欲，並以足夠的天賦去支持自己。（圖／翻攝自tvN）

而料理本來就很難有勝敗之分，這本來就是喜好問題，當大家都在水準之上的時候，剩下的就只是偏好而已。

白湯匙的廚師們，都已經在自己的領域中功成名就，他們不想輸，不想輸的原因是對專業的驕傲，但他們也沒有非贏不可的理由，因為儘管他們在這一場比賽輸了，他們只要能做出不讓自己丟臉的料理，他們依然不會因此身敗名裂，他們本身就已經在業界中擁有很多機會，這個機會是錦上添花，他們仍有退路。

而黑湯匙的廚師們，他們更需要機會，他們身懷絕技希望被看到，只有被看到，他們的一身才華才能有機會展現給更多人知道，所以我們可以在節目中看到大多數的黑湯匙都抱持著「背水一戰」的精神，他們的野心以及渴望都更為明確以及激烈，這是他們難能可貴的機會。

▲ 黑湯匙們個個身懷絕技，居要一個機會被看到，而贏得比賽便是一個可貴的機會。（圖／Niusnews妞新聞）

《黑白大廚》最有趣的地方是，我們可以看到許多不同類型的創作者，三星大約就是溫柔且堅定那種類型，崔賢錫主廚就是那種喜歡創新自成一派的創作者，愛德華李是那種忠實反映自我的類型，就像他最終比賽的料理，其實並不是為了獲勝，其實在比賽之中，他的每一道料理都是如此，他的料理是屬於自己的身份認同，就如同他說的：「李均是古早的人，愛德華喜歡喝威士忌，李均是喝馬格利酒。」

每個人在學習料理的時候，其實都會有食譜，但不知道為什麼不同類型的人，就會做出不同風味的料理，這或許也是《黑白大廚》的魅力點，大家最喜歡節目中的哪個人呢？又最想吃吃看誰的料理呢？那個人跟自己是否有點個性上的關聯或是互補呢？（也可能是自己的理想型？！）

當我用這個觀點回頭去看節目中的廚師的時候，似乎又能找到節目不同的魅力點了。

▲ 不同類型的人，會做出不同風味的料理，這或許是《黑白大廚》的魅力點。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

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