經濟vs.政治？　孫正義點破川普「關稅大戰」秘辛

▲美國總統當選人川普與軟銀創辦人兼執行長孫正義。（圖／路透）

● 賴祥蔚／國立台灣藝術大學廣播電視學系教授

美國總統當選人川普一再強調，他要對中國、加拿大與墨西哥等美國最主要的貿易國家，大幅調升關稅。川普多次宣稱，調升關稅可以降低貿易逆差、保護國內產業以及增加工作機會，增加的關稅所得還可以用來補貼國內減稅。這樣的訴求，吸引很多美國選民的支持。

不過很多經濟學者卻不以為然，認為這違背亞當斯密、李嘉圖以來的正統經濟學認知，也就是越少限制，越有利於市場經濟，越能造福多數民眾。史帝格勒與克魯曼等多位諾貝爾經濟學獎得主都公開警告，關稅戰略不會有效，如果掀起關稅大戰，美國經濟一定會受到重大傷害。

透過提高關稅保護產業 是筆不太划算的生意

美國前總統歐巴馬就曾經針對中國進口的輪胎施加高關稅，希望保護美國的輪胎產業並且促進就業。研究數據顯示，提高關稅造成輪胎漲價，美國輪胎業雖然增加了大約1000個工作機會，但是美國消費者因為輪胎漲價而多付出的代價大約為11億美元。

換句話說，美國消費者付出11億美元來增加1000個工作機會。美國平均年薪大約7萬美元，消費者多付出的代價，比起1000個工作機會的年薪加總，還多了將近60%。從歐巴馬提高輪胎關稅的經驗來看，透過提高關稅來保護產業並提高就業機會，顯然不是一筆太划算的生意。

學過經濟學或國際貿易的研究者都知道，提高關稅的最直接結果，是關稅費用會被轉移到產品售價，這當然會削弱國外產品的競爭力，但是隨著市場供需的調整，也會帶動國內產品的漲價。如果被提高關稅的國家也提高對美國貨物的關稅，貿易關稅大戰的衝擊更大。

▼從歐巴馬提高輪胎關稅的經驗來看，透過提高關稅來保護產業並提高就業機會，顯然不是一筆太划算的生意。（圖／達志影像／美聯社）

川普與孫正義的記者會 或許說出關稅大戰內涵

川普是個商場經驗豐富的大生意人，不是沒有內涵的基本教義派，他絕對不會不知道掀起關稅大戰的結果。既然如此，川普為什麼還是一再強調要提高關稅呢？在川普日前舉行的日本軟體銀行宣布大幅投資美國的記者會中，可以看到可能的答案。

日本軟體銀行執行長孫正義宣布會投資美國1000億美元，希望創造10萬個工作機會。早在2016年川普第一次當選美國總統時，日本軟銀也曾表示要在美國投資500億美元，創造5萬個就業機會。孫正義在記者會表示，這次是加倍付出，展現他對川普當選後美國經濟的強大信心。

川普在記者會中立刻接話，問孫正義是否願意宣布投資2000億美元。孫正義在記者會當下的回覆內容，很值得分析，這或許說出了川普關稅大戰策略的真實內涵。

▼日本軟體銀行執行長孫正義宣布會投資美國1000億美元，希望創造10萬個工作機會。（圖／路透）

川普為最大利益 不只會橫衝直撞

孫正義的回答，可以分成三個部分來看，首先他正面接球了。畢竟不能在川普的公開場子，讓川普不開心。其次，孫正義的回答很有策略，他說的是會努力，而不是直接答應，同時還強調要有川普的支持。第三部分最重要，他說川普是一位偉大的談判者。

從這場記者會可以看出，川普很敢出牌，已經到了漫天開價的地步。這樣的開價有兩個效果，一個是讓美國選民滿意，另外則是逼迫對方配合。

萬一對方不配合怎麼辦？真的決裂嗎？從川普過去不怕自己競選支票跳票的記錄來看，他一定會獲取最大利益，而不是只會橫衝直撞。

▼從川普過去不怕自己競選支票跳票的記錄來看，他一定會獲取最大利益，而不是只會橫衝直撞。（圖／達志影像／美聯社）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「奔騰思潮」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。