印度該「向東看」還是「向西行」？　莫迪政府面臨抉擇

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

● 陳建豪／時事評論員

20年前，日本前首相小泉純一郎曾問印度時任總理曼莫漢·辛格（Manmohan Singh），印度是會邁向「崛起的亞洲」，還是如西亞一般陷入混亂？時至今日，這個問題仍然擺在印度面前。莫迪政府喊出了雄心勃勃的「崛起」口號，卻沒有足夠的實際行動和戰略定力來支撐印度的大國夢想。在亞洲經濟體迅速崛起的背景下，印度卻在關鍵抉擇中搖擺不定。

印度自相矛盾狀態 深陷教派主義困境

《印度快報》（The Indian Express）12月12日發表題為《崛起的印度還是教派印度？》的評論文章認為，印度思想上「向東看」希望成為崛起的亞洲大國；但行動上卻「向西行」，和中東部分國家一樣深陷教派主義困境。

如此自相矛盾的狀態，讓印度不僅無法在亞洲的崛起浪潮中脫穎而出，還面臨著因內外困境而滑向不穩定深淵的危險。

印度外交近年來力推「區域多向結盟」，試圖扮演「和事佬」的角色。特別是在中東地區，印度推行「印度—中東—歐洲經濟走廊」（IMEC）專案來擴大自身影響力。

然而，這項被寄予厚望的戰略不僅因複雜的中東局勢長期停滯不前，印度自身應對、處理中東問題的手段也僅停留在外交層面。近期敘利亞局勢的劇變，更讓印度面臨尷尬：敘利亞總統阿薩德倒臺後，印度僅發表了一份外交聲明，呼籲各方必須努力維護敘利亞統一、主權、領土完整，以及尊重敘利亞社會各階層的利益和願望。這樣的表態顯得毫無實際意義，更暴露出其政策「口惠而實不至」的虛弱本質。

▼自相矛盾的狀態，讓印度不僅無法在亞洲的崛起浪潮中脫穎而出，還面臨著因內外困境而滑向不穩定深淵的危險。（圖／路透）

外交形象大打折扣 印度把自己推向泥潭

在中東問題上，印度靈活遊走於中東地區各方，「平等」地與以色列和穆斯林國家建立並加強經貿、防務合作關係，獲取多方利益。然而，隨著新一輪巴以衝突升級、中東局勢持續惡化，疊加敘利亞政權更迭，中東局勢變得更加不可預測，印度在該地區的「和事佬」角色逐漸失靈。更為嚴重的是，印度國內的宗教矛盾正讓其外交形象大打折扣。

莫迪政府執政以來，印度教多數主義抬頭正在改變印度的政治生態。印度國內不斷上升的宗教排他性和對穆斯林少數群體的系統性壓迫，與其試圖在國際上扮演「和平使者」的形象形成了巨大的反差。

從印度國內的《公民身份法修正案》到孟加拉因宗教問題與印度爆發的爭端，印度正在把自己推向「教派主義國家」的泥潭。這樣一個被國內宗教矛盾深刻撕裂的國家，又如何能成為亞洲崛起的領導者？

在東亞和東南亞國家積極融入全球化、推動區域合作的同時，印度卻陷入西亞式的教派分裂與內耗之中。儘管近些年印度經濟增長快速，但是經濟層面的「崛起」並不能掩蓋印度國內的深層次問題。印度面臨的不是經濟增長速度的問題，而是社會結構性矛盾的失控。從種姓制度的遺毒，到宗教極端主義的抬頭，再到對少數群體的系統性排擠，印度國內的裂痕正在加深。與其說印度是一個崛起的大國，不如說它是一個內部問題層出不窮的「迷途巨人」。

崛起的大國須解決內部問題 否則只是一場幻想

印度需要深刻反思自身的政治與社會走向。莫迪政府高舉「崛起」大旗，但印度的實際表現卻越來越偏離這個目標。要真正成為一個崛起中的大國，印度必須直面國內的教派問題，重塑一個包容、多元的社會治理模式。如果印度繼續讓宗教極端主義和排他性政治主導其國內事務，所謂的「亞洲大國夢」只能淪為一句空話。

崛起中的大國僅有經濟增長遠遠不夠，國家的軟實力、社會凝聚力和在國際事務中的穩定貢獻，同樣是重要的衡量標準。

如今的印度站在了一個歷史性的十字路口上。是「向東看」，成為「崛起的印度」？還是「向西走」，成為「教派主義」國家？莫迪政府的選擇，將決定印度未來幾十年的命運。如果印度不能從內部解決問題，崛起的大國夢，可能最終只是自己的一場幻想。

▼如今的印度站在了一個歷史性的十字路口上。（圖／路透）

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